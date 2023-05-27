https://ria.ru/20230527/vizy-1874514788.html

В МИД прокомментировали смягчение визового режима Евросоюза с Косово

В МИД прокомментировали смягчение визового режима Евросоюза с Косово - РИА Новости, 27.05.2023

В МИД прокомментировали смягчение визового режима Евросоюза с Косово

Отмена визового режима ЕС для Косово чревата ущербом для безопасности в Европе, Косово по-прежнему – "территория беззакония", заявил РИА новости директор... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T11:32

2023-05-27T11:32

2023-05-27T12:05

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

косово

евросоюз

юрий пилипсон

еврокомиссия

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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Отмена визового режима ЕС для Косово чревата ущербом для безопасности в Европе, Косово по-прежнему – "территория беззакония", заявил РИА новости директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон."Чревато ли это ущербом для безопасности на континенте? Безусловно. Косово по-прежнему – территория беззакония, где процветают оргпреступность, наркотрафик, торговля людьми, радикализация. Продолжаются гонения на сербов, православные святыни. Прискорбно, что на фоне задачи укрепления международной правосубъектности этого квазигосударства реальные риски отступают у есовцев на второй план", - сказал он в интервью агентству."В текущих обстоятельствах бесполезно искать разумную логику в действиях Евросоюза. Самопровозглашенная "Республика Косово", это порождение варварской агрессии НАТО против Югославии – детище Запада. Что бы ни происходило в крае, как бы ни бесчинствовал агрессивный албанский национализм, в Брюсселе и Вашингтоне никогда не признают ущербность "косовского проекта", будут до конца выгораживать подопечных в Приштине. Тут налицо идеологическая слепота, а не трезвый подход", - подчеркнул дипломат.Ранее в Еврокомиссии приветствовали окончательное оформление смягчения визового режима с самопровозглашенным Косово. Безвизовый режим для Косово сроком на 90 дней в любой 180-дневный период начнет действовать не позднее 1 января 2024 года после достижения вчера окончательного соглашения между Европейским парламентом и Советом по предложению Комиссии. Испания отказалась признавать проездные документы Косово.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230526/zasedanie-1874468642.html

https://ria.ru/20230521/ucheniya-1873251647.html

косово

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), косово, евросоюз, юрий пилипсон, еврокомиссия