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В МИД прокомментировали смягчение визового режима Евросоюза с Косово - РИА Новости, 27.05.2023
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11:32 27.05.2023 (обновлено: 12:05 27.05.2023)
https://ria.ru/20230527/vizy-1874514788.html
В МИД прокомментировали смягчение визового режима Евросоюза с Косово
В МИД прокомментировали смягчение визового режима Евросоюза с Косово - РИА Новости, 27.05.2023
В МИД прокомментировали смягчение визового режима Евросоюза с Косово
Отмена визового режима ЕС для Косово чревата ущербом для безопасности в Европе, Косово по-прежнему – "территория беззакония", заявил РИА новости директор... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T11:32
2023-05-27T12:05
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
косово
евросоюз
юрий пилипсон
еврокомиссия
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Отмена визового режима ЕС для Косово чревата ущербом для безопасности в Европе, Косово по-прежнему – "территория беззакония", заявил РИА новости директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон."Чревато ли это ущербом для безопасности на континенте? Безусловно. Косово по-прежнему – территория беззакония, где процветают оргпреступность, наркотрафик, торговля людьми, радикализация. Продолжаются гонения на сербов, православные святыни. Прискорбно, что на фоне задачи укрепления международной правосубъектности этого квазигосударства реальные риски отступают у есовцев на второй план", - сказал он в интервью агентству."В текущих обстоятельствах бесполезно искать разумную логику в действиях Евросоюза. Самопровозглашенная "Республика Косово", это порождение варварской агрессии НАТО против Югославии – детище Запада. Что бы ни происходило в крае, как бы ни бесчинствовал агрессивный албанский национализм, в Брюсселе и Вашингтоне никогда не признают ущербность "косовского проекта", будут до конца выгораживать подопечных в Приштине. Тут налицо идеологическая слепота, а не трезвый подход", - подчеркнул дипломат.Ранее в Еврокомиссии приветствовали окончательное оформление смягчения визового режима с самопровозглашенным Косово. Безвизовый режим для Косово сроком на 90 дней в любой 180-дневный период начнет действовать не позднее 1 января 2024 года после достижения вчера окончательного соглашения между Европейским парламентом и Советом по предложению Комиссии. Испания отказалась признавать проездные документы Косово.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20230526/zasedanie-1874468642.html
https://ria.ru/20230521/ucheniya-1873251647.html
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), косово, евросоюз, юрий пилипсон, еврокомиссия
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Косово, Евросоюз, Юрий Пилипсон, Еврокомиссия
В МИД прокомментировали смягчение визового режима Евросоюза с Косово

Дипломат Пилипсон: отмена визового режима ЕС для Косово чревата ущербом для безопасности

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Отмена визового режима ЕС для Косово чревата ущербом для безопасности в Европе, Косово по-прежнему – "территория беззакония", заявил РИА новости директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.
"Чревато ли это ущербом для безопасности на континенте? Безусловно. Косово по-прежнему – территория беззакония, где процветают оргпреступность, наркотрафик, торговля людьми, радикализация. Продолжаются гонения на сербов, православные святыни. Прискорбно, что на фоне задачи укрепления международной правосубъектности этого квазигосударства реальные риски отступают у есовцев на второй план", - сказал он в интервью агентству.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
Вучич соберет Совет национальной безопасности из-за ситуации в Косово
26 мая, 21:42
"В текущих обстоятельствах бесполезно искать разумную логику в действиях Евросоюза. Самопровозглашенная "Республика Косово", это порождение варварской агрессии НАТО против Югославии – детище Запада. Что бы ни происходило в крае, как бы ни бесчинствовал агрессивный албанский национализм, в Брюсселе и Вашингтоне никогда не признают ущербность "косовского проекта", будут до конца выгораживать подопечных в Приштине. Тут налицо идеологическая слепота, а не трезвый подход", - подчеркнул дипломат.
Ранее в Еврокомиссии приветствовали окончательное оформление смягчения визового режима с самопровозглашенным Косово. Безвизовый режим для Косово сроком на 90 дней в любой 180-дневный период начнет действовать не позднее 1 января 2024 года после достижения вчера окончательного соглашения между Европейским парламентом и Советом по предложению Комиссии. Испания отказалась признавать проездные документы Косово.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии.
Читайте полный текст интервью >>>
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
В самопровозглашенном Косово открыли этап учений НАТО Defender Europe
21 мая, 16:43
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)КосовоЕвросоюзЮрий ПилипсонЕврокомиссия
 
 
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