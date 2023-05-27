https://ria.ru/20230527/pilipson-1874503034.html

Юрий Пилипсон: Россия рассчитывает на усиление сотрудничества с Турцией

Юрий Пилипсон: Россия рассчитывает на усиление сотрудничества с Турцией - РИА Новости, 27.05.2023

Юрий Пилипсон: Россия рассчитывает на усиление сотрудничества с Турцией

Москва рассчитывает на дальнейшее усиление взаимовыгодного двустороннего сотрудничества с Анкарой, заявил РИА новости директор четвертого европейского... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T12:00

2023-05-27T12:00

2023-05-27T12:00

россия

турция

сербия

юрий пилипсон

альбин курти

кемаль кылычдароглу

нато

евросоюз

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Москва рассчитывает на дальнейшее усиление взаимовыгодного двустороннего сотрудничества с Анкарой, заявил РИА новости директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон. Накануне второго тура всеобщих выборов в Турции в интервью специальному корреспонденту агентства Александре Дибижевой он рассказал о том, может ли противодействие Запада помешать реализации АЭС "Аккую", как Россия оценивает поставку Украине бронетранспортеров со стороны Анкары, чем чревата отмена визового режима ЕС для Косово, и будет ли РФ участвовать в строительстве ответвления от нефтепровода "Дружба" в Сербию.— Как сообщает турецкое агентство "Anadolu", Турция и Сербия вместе работают над созданием системы раннего предупреждения о ядерной атаке, работа ведется при поддержке НАТО. Видит ли Москва в желании создать такую систему угрозы для безопасности в регионе?— Ссылки на данный проект были опубликованы в некоторых сербских и турецких СМИ.Не располагаем какой-либо официальной информацией относительно планов Турции и Сербии создать нечто подобное при участии НАТО. В любом случае натовское "освоение" Балкан представляет угрозу не только для безопасности нашей страны, но и для мира и стабильности в регионе и на континенте в целом.— Евросоюз принял решение об отмене визового режима для Косово. Как оценивает МИД России такого рода шаги со стороны ЕС? Ожидает ли Москва, что это может спровоцировать социальные потрясения в Европе, учитывая криминогенную и демографическую обстановку в регионе?— В текущих обстоятельствах бесполезно искать разумную логику в действиях Евросоюза.Самопровозглашенная "Республика Косово", это порождение варварской агрессии НАТО против Югославии – детище Запада. Что бы ни происходило в крае, как бы ни бесчинствовал агрессивный албанский национализм, в Брюсселе и Вашингтоне никогда не признают ущербность "косовского проекта", будут до конца выгораживать подопечных в Приштине. Тут налицо идеологическая слепота, а не трезвый подход.ЕС показал полную беспомощность в диалоге Белграда и Приштины. Его посредничество превратилось в постоянное подыгрывание косоварам. В результате переговоры вылились в примитивный "театр одного актера", в котором солирует косовский "премьер" Альбин Курти. Вместо того, чтобы добиваться отказа от антисербских притеснений, прекращения провокаций и саботажа взятых на себя обязательств, прежде всего, по созданию в крае Сообщества сербских муниципалитетов, Брюссель и стоящие за ним США вознаграждают Приштину – сначала введением безвизового режима поездок в Шенгенскую зону, а затем запуском рассмотрения косовской заявки на членство в Совете Европы.Чревато ли это ущербом для безопасности на континенте? Безусловно. Косово по-прежнему – территория беззакония, где процветают оргпреступность, наркотрафик, торговля людьми, радикализация. Продолжаются гонения на сербов, православные святыни. Прискорбно, что на фоне задачи укрепления международной правосубъектности этого квазигосударства реальные риски отступают у есовцев на второй план.— Готова ли Россия на каком-то этапе признать Косово, если Сербия все же не выдержит давления западных стран и пойдет на ключевые требования Приштины?— Россия и Сербия, как это неоднократно подтверждалось публично на самом высоком уровне, твердо привержены резолюции Совета Безопасности ООН 1244 как единственной международно-правовой основе косовского урегулирования. Любое решение по Косово должно быть приемлемо для сербов и одобрено СБ ООН. Запад же в излюбленном циничном стиле избирательно относится к международному праву, всеми силами стремится подменить этот краеугольный документ однобокими схемами, которые не учитывают коренные интересы сербского народа, принуждают к принятию "госсуверенитета" края. Продолжим поддерживать Белград в отстаивании им своих легитимных прав, суверенитета и территориальной целостности. У нас нет поводов сомневаться в устойчивости руководства Сербии, когда речь идет о защите государственных интересов.— В прошлом году товарооборот между Россией и Турцией удвоился и превысил 47 миллиардов долларов США. Можно ли ожидать увеличения двустороннего товарооборота в этом году, несмотря на экономические проблемы Турции на фоне инфляции? Какую роль в экономическом сотрудничестве между Москвой и Анкарой может сыграть газовый хаб? Повлияет ли возможный приход к власти Кемаля Кылычдароглу на реализацию данного проекта?— Как известно, российско-турецкое сотрудничество в последние годы развивалось особенно динамично. Кстати, показатели товарооборота за 2022 год даже внушительнее, чем вы упоминаете, – свыше 62 миллиардов долларов США. Это результат совместных усилий правительств, профильных ведомств и хозяйствующих субъектов двух стран. Важно, что потенциал нашего партнерства остается значительным для достижения новых горизонтов.Не всем в мире по душе такое эффективное взаимодействие. Многие на Западе, будучи не в силах повторить наши успехи, делают выбор в пользу разрушения того, что построили другие. Судя по всему, подобная деструктивная линия в отношении российско-турецких связей будет продолжена. Однако уверен, что нам с турецкими коллегами удастся противостоять подрывным потугам враждебных сил.Значимое место занимает кооперация в области энергетики. Анкара остается крупным потребителем отечественных углеводородных ресурсов, стабильно функционируют газопроводы "Голубой поток" и "Турецкий поток". Упомянутый "хаб" преследует цель создать необходимую инфраструктуру для дальнейшего качественного укрепления коммерческих контактов в этой сфере.Что касается всеобщих выборов в Турции, то все прекрасно знают принципиальную позицию России о невмешательстве во внутренние дела других государств. Турецкий народ сам решит судьбу своей страны.— Сейчас в Турции развивается грандиозный проект – АЭС "Аккую", которая возводится при участии госкорпорации "Росатом". Насколько сильно противодействие Запада мешает реализации проекта?— Двадцать седьмого апреля текущего года с участием президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в формате видеоконференцсвязи состоялась церемония завоза ядерного топлива на площадку АЭС "Аккую". Фактически речь идет о создании в Турции новой отрасли энергетики – атомной.Сооружение четырех энергоблоков ведется быстрыми темпами с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Строительство не прекращалось даже в самый напряженный период распространения в мире коронавирусной инфекции.У российских профильных структур есть богатый опыт решения задач любой сложности, имеются необходимые компетенции вкупе с талантом, умениями и квалификацией атомщиков, чтобы дать адекватный ответ на попытки ущемления наших интересов. Нет сомнений, что проект АЭС "Аккую" будет реализован в соответствии со всеми требуемыми стандартами качества, физической безопасности и в срок.— Совсем недавно администрация Турции предложила построить вторую атомную электростанцию в Синопе, при этом указывалось, что условия контракта могут отличаться от тех, что действуют в отношении АЭС "Аккую". Когда Россия и Турция могут заключить контракт на постройку второй АЭС? Могут ли угрозы ЕС ввести санкции против российской атомной энергетики повлиять на решение Турции привлечь "Росатом" в качестве подрядчика этого проекта?— Опыт российско-турецкого сотрудничества в области мирного атома открывает широкие перспективы для новых смелых инициатив. Готовы к взаимодействию с Анкарой и по будущей АЭС "Синоп".Стройки такого масштаба предполагают кропотливые изыскания, всестороннюю оценку проекта, обеспечение необходимых условий для реализации, тщательную проработку характеристик будущего энергообъекта. Если местные власти примут решение, что наиболее подходящий кандидат в подрядчики для нового совместного предприятия – российская сторона, то будем ожидать официального предложения. Успешное строительство АЭС "Аккую" подтверждает, что сообща мы можем претворять в жизнь грандиозные проекты вопреки внешнему противодействию.— Видят ли в Москве риски того, что в зависимости от итогов президентских выборов в Турции страна может под давлением Запада быть втянута в противостояние с Россией?— Турция является крупной державой, влиятельным региональным игроком. Эта страна в последние годы по большинству вопросов проводит независимую линию в целях обеспечения, прежде всего, собственных национальных интересов. Такой принципиальный подход, как уже отмечалось, способствует развитию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества.Безусловно, рассчитываем на его дальнейшее совершенствование.Электоральный процесс в Турции продолжается, 28 мая состоится второй тур президентских выборов, и было бы некорректно комментировать возможные итоги. Повторюсь, в отличие от других стран Россия не вмешивается во внутриполитические дела зарубежных государств.— Как в Москве оценивают поставку Анкарой бронетранспортеров для Украины? Может ли этот шаг негативно сказаться на российско- турецких отношениях?— Анкара не раз заявляла о стремлении обеспечить скорейшее прекращение огня на Украине и возобновить при собственном посредничестве переговорный процесс. Разумеется, поставки вооружений и военной техники киевскому режиму прямо противоречат таким намерениям и никак не сочетаются с ролью посредника.— Венгрия и Сербия построят трубопровод для поставок российской нефти, по которому нефть из трубопровода "Дружба" будет транзитом поступать по венгерской территории сербским потребителям. Планирует ли Россия принять участие в строительстве этого нефтепровода?— Рассматриваем такие планы Белграда и Будапешта как пример стремления отдельных европейских государств к осуществлению суверенной политики, учету потребностей национальных экономик и интересов граждан. Очевидно, что в условиях навязываемой Евросоюзом линии на отказ от российских энергопродуктов и, как следствие, возросшей турбулентности на энергетических рынках страны вынуждены самостоятельно решать возникшие проблемы. Не располагаем сведениями о каких-либо обращениях в наш адрес по данному вопросу.— Ранее появилась информация о том, что Сербия согласилась поставить Украине оружие. Позже официальный Белград опроверг эту информацию. В то же время премьер-министр Сербии заявила о том, что ее страна не является нейтральной. Какую реакцию можно ожидать от России в случае подтверждения факта поставки сербского вооружения Киеву?— Нет смысла обсуждать некие гипотетические предположения. Опубликованная в СМИ информация о поставках в Киев вооружений из Сербии была незамедлительно дезавуирована официальным Белградом. Отношения России и Сербии продолжают развиваться в координатах стратегического партнерства.— Министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович заявила, что Сербия полна решимости продолжать гармонизацию своей правовой базы с нормами ЕС. Есть ли здесь какие-то риски для российско-сербского энергетического сотрудничества?— Процесс сближения Сербии с ЕС длится уже больше двух десятилетий. Всегда относились с уважением к позиции сербских партнеров, старались адаптировать наше двустороннее взаимодействие, выходили на обоюдно приемлемые компромиссы. Высоко ценим стойкую позицию Белграда по отстаиванию своих коренных национальных интересов. Рассчитываем продолжить совместную работу на благо граждан России и Сербии.

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, турция, сербия, юрий пилипсон, альбин курти, кемаль кылычдароглу, нато, евросоюз, аэс "аккую", голубой поток, турецкий поток, интервью