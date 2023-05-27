https://ria.ru/20230527/ukraina-1874464408.html

Два пути и три варианта исчезновения Украины

Два пути и три варианта исчезновения Украины - РИА Новости, 27.05.2023

Два пути и три варианта исчезновения Украины

Каковы цели России на Украине? Кроме защиты Донбасса и уже включенной в состав России части Новороссии, денацификации и демилитаризации, то есть того, о чем... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T08:00

2023-05-27T08:00

2023-05-27T08:08

аналитика

россия

украина

европа

владимир путин

дмитрий медведев

нато

евросоюз

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Каковы цели России на Украине? Кроме защиты Донбасса и уже включенной в состав России части Новороссии, денацификации и демилитаризации, то есть того, о чем прямо говорил Владимир Путин. Отсутствие жестко сформулированной конечной цели спецоперации, переросшей в прокси-войну с Западом, часто ставят в упрек нашему руководству — мол, давно уже пора объяснить людям, что мы имеем в виду, когда говорим о победе.Поскольку четко это не проговорено, то и появляются возможности как для сознательных спекуляций, так и для искренних переживаний на эту тему. Поэтому так важна попытка Дмитрия Медведева сформулировать, что такое "победа на Украине", хотя он называет это возможными вариантами развития событий, разделяя их на приемлемые и неприемлемые для России. Медведев первым из членов Совета безопасности России решился четко обозначить нашу цель — и уже хотя бы поэтому его текст заслуживает особого внимания.Медведев исходит из того, что в итоге Украина как государство перестанет существовать, "исчезнет" — не называя никаких сроков, при этом в тот же день он сказал, что "этот конфликт надолго, это все на десятилетия, наверное". Но исчезновение Украины от этого не становится нереальным — вопрос только в том, в какой форме оно произойдет.К самому распаду и ликвидации Украина подойдет после "проигранного военного конфликта". Дальше есть два пути: медленная эрозия с постепенной утратой остающихся элементов государственного суверенитета и "моментальный коллапс с одновременной аннигиляцией всех признаков государственности". Насчет существования двух путей с Медведевым можно полностью согласиться, но с важным уточнением, что второй вариант — стремительный коллапс, обрушение всего государства — представляется менее вероятным.Для его реализации необходимо нокаутирующее поражение ВСУ на поле боя. Сейчас предпосылок для этого нет, хотя, конечно, нужно исходить как из того, что очень многое еще впереди, так и из того, что сверхнапряжение не может быть бесконечным и накапливающаяся "усталость металла" может в какой-то момент действительно обрушить всю конструкцию Незалежной.Но независимо от того, как именно Украина подойдет к исчезновению, далее Медведев видит три варианта ее распада и ликвидации.Согласно первому, западные области Украины "переходят под контроль ряда государств Евросоюза с осуществлением последующего "аншлюса" этих земель государствами-реципиентами" — Медведев не называет их, но понятно, что имеются в виду Польша, Венгрия и Румыния. Остается и некая "ничейная" украинская территория — то есть неконтролируемая ни Западом, ни Россией. И на ней возникает новая Украина — точнее, сохраняется как бы старая, имеющая территориальные претензии к России, но не к странам Запада. Эта Украина со временем вступает в ЕС и НАТО. И уже после этого возобновляется вооруженный конфликт с Россией, "превращаясь в перманентный, но с угрозой его быстрого перетекания в полноценную третью мировую войну".В этом варианте можно даже опустить потерю Украиной своих западных земель — то, что описывает Медведев, произойдет и в случае вступления в НАТО Украины, не потерявшей Галицию, Карпаты и Буковину. Ведь уже даже Киссинджер говорит о том, что после окончания боевых действий нужно принять Украину в НАТО, чтобы предотвратить ее новый конфликт с Россией, а оставлять ее в одиночестве (но с западной поддержкой или даже гарантиями) гораздо опаснее для всех. Однако Медведев исходит из другого — НАТО принимает Украину не для того, чтобы удержать ее от новой войны, а просто чтобы закрепить за собой новую территорию. Но при этом атлантисты не смогут полностью контролировать Киев — и все скатится к войне России и НАТО, то есть ядерной.Естественно, такой вариант категорически не устраивает Россию, но он не радует и большую часть Запада. Как из-за риска ядерной войны, так и потому, что Европа становится заложником военного конфликта с Россией: вялотекущего на долгие годы на территории Украины или стремительного, но ядерного на территории уже самой Европы.Второй вариант, по Медведеву, состоит в том, что Украина исчезает "в процессе ее раздела между Россией и рядом государств Евросоюза". Однако при этом остается на бумаге — "формируется правительство Украины в изгнании в одной из европейских стран". Конфликт практически прекращается, но "с сохранением террористической активности украинских нацистов", базирующихся на отошедших к ЕС западноукраинских землях.Хотя Медведев и говорит, что это "нас может временно устроить", по сути, это и есть вариант победы России. Потому что почти вся территория Украины возвращается в состав единого русского государства, за исключением западных земель, присоединенных только накануне Великой Отечественной войны. Да, остается не только геополитический конфликт с Западом, не признающим "аннексии Украины", но и пограничный и внутренний конфликт с необандеровцами (ужесточенная версия событий второй половины 40-х), но в целом это более устраивающий Россию вариант.Третий вариант Медведев сравнивает с первым — только с противоположным знаком. Хотя в реальности он куда ближе ко второму. Украина исчезает: ее западная часть отходит к европейским государствам, а все остальное ("народ центральных и некоторых иных бесхозяйных областей Украины") вступает в состав России. Принципиальное отличие от предыдущего варианта в том, что нет никакого "правительства Украины в изгнании" — и никакой террористической деятельности с территории европейских государств. Этот вариант позволяет завершить конфликт "с достаточными гарантиями его невозобновления в долгосрочной перспективе".По Медведеву, только этот вариант и нужен России, но его реалистичность вызывает огромные сомнения. Запад откажется использовать даже битую украинскую карту против России только в одном случае: если на самом Западе (и в первую очередь в англосаксонских странах) в этот момент будет происходить нечто абсолютно чрезвычайное. Внутренняя смута, суперкризис… Во всех других случаях он приберет проигравшую украинскую карту (то, что от нее останется) в расчете использовать ее снова в следующий раз. Вместе с "правительством в изгнании". И даже, как вариант, "правительством всея Украины" на тех самых западных землях, которые не станут забирать себе поляки.Так что обозначенные Медведевым варианты можно свести к двум: заморозка нынешнего состояния с последующим возобновлением боевых действий (но уже с большим участием НАТО) или же раздел Украины, а по сути, ее возвращение в состав России с отрезанием в пользу западных соседей нескольких небольших областей. Второй вариант и является победой России, а первый означает поражение. Причем на самом деле не только России, но и Европы, да и Запада в целом. Наш выбор между двумя вариантами понятен — остается только сделать все необходимое для победы.

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https://ria.ru/20230414/ukraina-1865246436.html

https://ria.ru/20230524/medvedev-1873757902.html

https://ria.ru/20230207/arestovich-1850160586.html

https://ria.ru/20230521/ukraina-1873254987.html

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аналитика, россия, украина, европа, владимир путин, дмитрий медведев, нато, евросоюз, вооруженные силы украины