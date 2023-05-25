https://ria.ru/20230525/ukraina-1874219595.html

Медведев рассказал, какое завершение конфликта на Украине нужно России

Медведев рассказал, какое завершение конфликта на Украине нужно России - РИА Новости, 25.05.2023

Медведев рассказал, какое завершение конфликта на Украине нужно России

России нужен тот сценарий исчезновения Украины, при котором народ "центральных и некоторых иных бесхозяйных областей Украины" вступит в состав РФ, и конфликт... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T22:08

2023-05-25T22:08

2023-05-25T22:08

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. России нужен тот сценарий исчезновения Украины, при котором народ "центральных и некоторых иных бесхозяйных областей Украины" вступит в состав РФ, и конфликт завершится с гарантиями невозобновления, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев в своем телеграм-канале написал пост о том, как Украина исчезнет и каковы риски конфликтов. Он описал три сценария. "Третий. Происходит то же, что и в первом случае, но с противоположным знаком. Западные земли Украины присоединяются к ряду стран ЕС. Народ центральных и некоторых иных бесхозяйных областей Украины в рамках статьи 1 Устава ООН немедленно заявляет о своём самоопределении путём вступления в Российскую Федерацию. Его просьба удовлетворяется, и конфликт завершается с достаточными гарантиями его невозобновления в долгосрочной перспективе", - написал Медведев. "Других вариантов просто нет. И это уже всем понятно, даже если кому-то там, на Западе, в этом неприятно признаться. Нас может временно устроить второй вариант, но нужен третий", - добавил он.

https://ria.ru/20230227/ukraina-1854707778.html

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украина, россия, дмитрий медведев, евросоюз, оон, в мире