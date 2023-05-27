https://ria.ru/20230527/uilan-1874593793.html
Адвокат назвал жалобу брата Уилана на тюрьму "нагнетанием в США"
Адвокат назвал жалобу брата Уилана на тюрьму "нагнетанием в США" - РИА Новости, 27.05.2023
Адвокат назвал жалобу брата Уилана на тюрьму "нагнетанием в США"
Защита осужденного в России за шпионаж Пола Уилана после сообщений его брата про российскую тюрьму заявляет, что не получала жалоб американца, считает, что в... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T22:52
2023-05-27T22:52
2023-05-27T22:52
в мире
россия
сша
москва
пол уилан
владимир жеребенков
эван гершкович
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА/ВАШИНГТОН, 27 мая – РИА Новости. Защита осужденного в России за шпионаж Пола Уилана после сообщений его брата про российскую тюрьму заявляет, что не получала жалоб американца, считает, что в США "всегда нагнетают", заявил РИА Новости адвокат Уилана Владимир Жеребенков. Брат Пола Уилана Дэвид в заявлении для прессы заявил, что заключённый пожаловался на персонал российской тюрьмы. Он утверждает, что в пятницу двое сотрудников ИК-17, которые не назвали своих имен, якобы отобрали у Уилана теплые вещи – "ушанку и два кардигана", разбросали личные письма и истоптали "перепачканными в грязи ботинками" чистую одежду. Тюремную службу и прокурора просят "расследовать такое поведение", а МИД – обеспечить "личную безопасность" осуждённого. Кроме того, Дэвид Уилан добавил, что передал послание его брата в госдепартамент США с тем, чтобы "они поставили вопрос перед российскими коллегами". "Мне лично ничего не известно про эту жалобу, надо понимать тот факт, что американцы всегда нагнетают. Плюс, возможно, было недопонимание при переводе с одного языка на другой. Когда мы у него были - нормальное было к нему отношение, каких-то претензий он не предъявлял", - заявил Жеребенков.США ведут переговоры с РФ о возвращении на родину Пола Уилана, приговоренного к 16 годам тюрьмы, и журналиста Эвана Гершковича, который также обвиняется в шпионаже. Американские власти безуспешно добивались включения Уилана в последнюю сделку с Россией, но были вынуждены удовлетвориться баскетболисткой Бриттни Грайнер, которая вернулась на родину в обмен на россиянина Виктора Бута. Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года, как сообщала ФСБ, во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флеш-карту, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.
https://ria.ru/20230504/uilan-1869742826.html
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в мире, россия, сша, москва, пол уилан, владимир жеребенков, эван гершкович, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Россия, США, Москва, Пол Уилан, Владимир Жеребенков, Эван Гершкович, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Адвокат назвал жалобу брата Уилана на тюрьму "нагнетанием в США"
Адвокат не получал от Уилана жалоб на тюрьму и считает заявление его брата нагнетанием