https://ria.ru/20230527/strakh-1874489040.html

Назван шаг России, от которого Украина "задрожит от страха"

Назван шаг России, от которого Украина "задрожит от страха" - РИА Новости, 27.05.2023

Назван шаг России, от которого Украина "задрожит от страха"

Появление российского ядерного оружия в Белоруссии заставит Украину "дрожать от страха", говорится в статье на китайском портале Sohu. РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T06:31

2023-05-27T06:31

2023-05-27T14:24

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Появление российского ядерного оружия в Белоруссии заставит Украину "дрожать от страха", говорится в статье на китайском портале Sohu.Автор материала напомнил, что США размещают ядерные боеголовки на множестве баз своих союзников в Европе, а появление в постсоветской республике тактического ядерного оружия Москвы сможет составить конкуренцию НАТО.При этом такой шаг также окажет сдерживающий эффект на Киев, так как украинская столица находится рядом с белорусской границей."Если там будет размещен "Искандер-М" с ядерными бомбами, то Украина точно задрожит от страха", — указал автор статьи.Решение Москвы и Минска окажет сдерживающий эффект на весь западный лагерь, США и НАТО точно остались не в восторге, пишет Sohu. При этом Запад не может предпринять против данной ситуации никаких действий, кроме критики и пустых угроз."В конце концов, даже когда у Минска не было ядерного оружия, альянс все равно не осмеливался трогать его. Теперь же, получив российское вооружение, Белоруссия стала еще могущественнее, и НАТО точно не решится действовать опрометчиво", — резюмирует издание.В четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о начале перемещения ядерных боеприпасов в рамках договоренностей с Россией о размещении в республике тактического ядерного оружия. Главы оборонных ведомств двух стран Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории Белоруссии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230527/bayden-1874482407.html

https://ria.ru/20230527/posolstvo-1874486977.html

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в мире, белоруссия, украина, россия, александр лукашенко, сергей шойгу, виктор хренин, нато