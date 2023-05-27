https://ria.ru/20230527/sinop-1874511448.html
В МИД заявили о готовности к взаимодействию с Турцией по АЭС в Синопе
В МИД заявили о готовности к взаимодействию с Турцией по АЭС в Синопе - РИА Новости, 27.05.2023
В МИД заявили о готовности к взаимодействию с Турцией по АЭС в Синопе
Россия будет ожидать официального предложения Турции по строительству АЭС в Синопе, если турецкие власти решат, что наиболее подходящий кандидат в подрядчики... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T11:17
2023-05-27T11:17
2023-05-27T12:05
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
турция
россия
синоп (провинция)
юрий пилипсон
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия будет ожидать официального предложения Турции по строительству АЭС в Синопе, если турецкие власти решат, что наиболее подходящий кандидат в подрядчики для нового проекта - российская сторона, заявил РИА новости директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон. "Готовы к взаимодействию с Анкарой и по будущей АЭС "Синоп". Стройки такого масштаба предполагают кропотливые изыскания, всестороннюю оценку проекта, обеспечение необходимых условий для реализации, тщательную проработку характеристик будущего энергообъекта. Если местные власти примут решение, что наиболее подходящий кандидат в подрядчики для нового совместного предприятия - российская сторона, то будем ожидать официального предложения", - сказал он в интервью агентству. "Успешное строительство АЭС "Аккую" подтверждает, что сообща мы можем претворять в жизнь грандиозные проекты вопреки внешнему противодействию", - подчеркнул дипломат. Переговоры по проекту второй в Турции АЭС в Синопе на севере страны планируется завершить до конца года, заявил ранее министр энергетики Турции Фатих Донмез. По словам министра, Анкара получила предложения по АЭС от разных стран и оценивает их, имеется здоровая конкуренция.Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), турция, россия, синоп (провинция), юрий пилипсон
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Турция, Россия, Синоп (провинция), Юрий Пилипсон
В МИД заявили о готовности к взаимодействию с Турцией по АЭС в Синопе
Дипломат Пилипсон: Россия будет ожидать предложения Турции по АЭС в Синопе