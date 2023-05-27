https://ria.ru/20230527/serbiya-1874519476.html
В МИД прокомментировали гипотезы СМИ о поставках Сербии оружия Украине
В МИД прокомментировали гипотезы СМИ о поставках Сербии оружия Украине - РИА Новости, 27.05.2023
В МИД прокомментировали гипотезы СМИ о поставках Сербии оружия Украине
Москва не считает нужным обсуждать предположения СМИ о поставках Сербии оружия Украине, заявил РИА новости директор четвертого европейского департамента МИД... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T12:07
2023-05-27T12:07
2023-05-27T12:07
в мире
белград (город)
киев
юрий пилипсон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853688546_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_e28b75891a5553033fc4af47ba5c9403.jpg
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Москва не считает нужным обсуждать предположения СМИ о поставках Сербии оружия Украине, заявил РИА новости директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон. "Нет смысла обсуждать некие гипотетические предположения. Опубликованная в СМИ информация о поставках в Киев вооружений из Сербии была незамедлительно дезавуирована официальным Белградом. Отношения России и Сербии продолжают развиваться в координатах стратегического партнерства", - сказал он в интервью агентству. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на утечку документов Пентагона написало, что власти Сербии "уже передали или готовы передать оружие Украине". Министр обороны Сербии Милош Вучевич позже заявил РИА Новости, что новые сообщения о поставках Белградом оружия Киеву являются ложными, как и предыдущие. Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20230527/balkany-1874454798.html
белград (город)
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853688546_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_72533593b66f229349b172ae2ef47fe8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белград (город), киев, юрий пилипсон
В мире, Белград (город), Киев, Юрий Пилипсон
В МИД прокомментировали гипотезы СМИ о поставках Сербии оружия Украине
МИД: Москва не считает нужным обсуждать публикации о поставках Сербии оружия Украине