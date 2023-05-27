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В МИД прокомментировали гипотезы СМИ о поставках Сербии оружия Украине - РИА Новости, 27.05.2023
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12:07 27.05.2023
https://ria.ru/20230527/serbiya-1874519476.html
В МИД прокомментировали гипотезы СМИ о поставках Сербии оружия Украине
В МИД прокомментировали гипотезы СМИ о поставках Сербии оружия Украине - РИА Новости, 27.05.2023
В МИД прокомментировали гипотезы СМИ о поставках Сербии оружия Украине
Москва не считает нужным обсуждать предположения СМИ о поставках Сербии оружия Украине, заявил РИА новости директор четвертого европейского департамента МИД... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T12:07
2023-05-27T12:07
в мире
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киев
юрий пилипсон
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Москва не считает нужным обсуждать предположения СМИ о поставках Сербии оружия Украине, заявил РИА новости директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон. "Нет смысла обсуждать некие гипотетические предположения. Опубликованная в СМИ информация о поставках в Киев вооружений из Сербии была незамедлительно дезавуирована официальным Белградом. Отношения России и Сербии продолжают развиваться в координатах стратегического партнерства", - сказал он в интервью агентству. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на утечку документов Пентагона написало, что власти Сербии "уже передали или готовы передать оружие Украине". Министр обороны Сербии Милош Вучевич позже заявил РИА Новости, что новые сообщения о поставках Белградом оружия Киеву являются ложными, как и предыдущие. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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в мире, белград (город), киев, юрий пилипсон
В мире, Белград (город), Киев, Юрий Пилипсон
В МИД прокомментировали гипотезы СМИ о поставках Сербии оружия Украине

МИД: Москва не считает нужным обсуждать публикации о поставках Сербии оружия Украине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Москва не считает нужным обсуждать предположения СМИ о поставках Сербии оружия Украине, заявил РИА новости директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.
"Нет смысла обсуждать некие гипотетические предположения. Опубликованная в СМИ информация о поставках в Киев вооружений из Сербии была незамедлительно дезавуирована официальным Белградом. Отношения России и Сербии продолжают развиваться в координатах стратегического партнерства", - сказал он в интервью агентству.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на утечку документов Пентагона написало, что власти Сербии "уже передали или готовы передать оружие Украине". Министр обороны Сербии Милош Вучевич позже заявил РИА Новости, что новые сообщения о поставках Белградом оружия Киеву являются ложными, как и предыдущие.
Читайте полный текст интервью >>
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Между Европой и Россией: сербы выбирают "другой мир"
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В миреБелград (город)КиевЮрий Пилипсон
 
 
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