https://ria.ru/20230527/peterburg-1874201681.html

Юбилей имперской столицы: какой Петербург любят культурные москвичи

Юбилей имперской столицы: какой Петербург любят культурные москвичи - РИА Новости, 27.05.2023

Юбилей имперской столицы: какой Петербург любят культурные москвичи

Сегодня исполняется 320 лет со дня основания северной и культурной столицы России. Поздравления городу на Неве, рассказы о любимых местах и новых арт-проектах,... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T08:00

2023-05-27T08:00

2023-05-27T08:10

культура

санкт-петербург

россия

анна ахматова

мариус петипа

исторический музей

русский музей

государственный эрмитаж

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Сегодня исполняется 320 лет со дня основания северной и культурной столицы России. Поздравления городу на Неве, рассказы о любимых местах и новых арт-проектах, которые связывают Москву и Петербург, — в материале РИА Новости.Третьяковская галерея: "Историю нужно уважать, не тушеваться перед ней"Татьяна Гафар, заместитель генерального директора по развитию новых музейных пространств:"Мой первый приезд в Санкт-Петербург был в очень далеком 1987 году. Я поступала в Институт живописи, архитектуры и скульптуры имени И. Е. Репина, в Академию художеств. Встреча с этим городом была ошеломляющей, красота его улиц потрясала.Никак не могла понять, что меня удивляет в городе, который я уже хорошо знаю. Однажды я вышла на Невский проспект и вдруг осознала одну любопытную особенность. Из любой точки города видно небо благодаря архитектурному ансамблю, четкому, лаконичному и графичному. И я для себя решила, что если мне нужно отдохнуть морально, то нужно отправляться в Петербург.Я очень люблю библиотеку Академии художеств, и дело не только в изданиях. Там царит тишина и рабочая атмосфера. Сама академия дает ощущение, что история находится на расстоянии вытянутой руки. По этим коридорам ходили такие великие люди, как Брюллов, Репин. Возможность общаться с педагогами, чьи труды здесь хранятся, бесценна. Они воспитывали в нас понимание того, что историю нужно уважать, не бояться и не тушеваться перед ней.Второе место — это Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Я увидела, каким душевным может быть музей. Там жил прекрасный кот.Мое любимое кафе — "Север" на Невском проспекте. Пирожные, которые я всегда покупаю в Петербурге, напоминают мне мои студенческие годы, вносят праздник в мою жизнь".Бахрушинский театральный музей: "У каждого свой Санкт-Петербург"Кристина Трубинова, генеральный директор:"Поздравляю жителей Санкт-Петербурга и всех, кто любит этот прекрасный город, с 320-летним юбилеем!У каждого свой Санкт-Петербург, свои любимые улицы, здания и центры притяжения: Эрмитаж и Русский музей, Летний сад и Марсово поле, великолепные дворцы и современные арт-пространства.Для меня город на Неве — это прежде всего Новая сцена Мариинского театра, ажурные пролеты Троицкого моста, легендарный перекресток "Пяти углов" и, конечно, дворы-колодцы.Благодаря основателю нашего музея, Алексею Александровичу Бахрушину, одна из коллекций во всей полноте представляет золотую эпоху Императорских театров. Фотографии Марии Тальони, письма Матильды Кшесинской, эскизы Мариуса Петипа, мемуары директора Императорских театров Владимира Теляковского — лишь малая часть того, что мы бережно храним.Петербург — это и прекрасное будущее. И частью этого будущего становится первый в мире музейно-театральный квартал "Бахрушинский", который мы создаем сегодня в Москве. Один из его объектов — Музей истоков русского театра, открывающий посетителям сценическую историю Санкт-Петербурга времен Петра Первого, Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны, Екатерины Второй и других ярких эпох".Еврейский музей и центр толерантности: "В Петербурге как дома ощущают себя люди всех конфессий"Раввин Александр Борода, генеральный директор Еврейского музея, президент Федерации еврейских общин России:"Уважаемые петербуржцы, от всей души поздравляю вас с 320-м днем рождения вашего родного и любимого всеми города!Мы чаще всего говорим о Санкт-Петербурге как о второй, культурной столице страны, и этот статус в почете у всех россиян. К культурной среде вашего великого города смогла присоединиться и еврейская община. В Петербурге как дома ощущают себя люди всех традиционных конфессий.Проекты еврейской общины художественного и научного значения реализуются совместно с Государственным Эрмитажем, Русским музеем и Российским этнографическим музеем. Мы считаем большой честью каждую возможность такого сотрудничества"."Желаю Санкт-Петербургу всегда оставаться для России центром духовности, знаний и межнациональной дружбы, городом хорошего тона и высокого вкуса. Пусть он процветает и продолжает дарить таланты стране".В эти дни в Еврейском музее и центре толерантности проходят две выставки, в которых принимают участие музеи Санкт-Петербурга. Государственный Эрмитаж предоставил картину Питера Брейгеля — младшего для проекта "На языке правил и исключений. Наука и искусство". А Российский этнографический музей принял участие в экспозиции "Бухарские евреи: на перекрестке цивилизаций".Государственный Русский музей привез в Москву произведения Павла Филонова, Каземира Малевича, Льва Юдина, Юрия Васнецова, Николая Суетина на выставку "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства: Казимир Малевич, Павел Филонов, Марк Шагал, Анна Лепорская и другие", которая с большим успехом недавно прошла в Еврейском музее.Государственный исторический музей: "Не мыслю Петербурга без Эрмитажа"Алексей Левыкин, директор Исторического музея:"Я не мыслю Петербурга без Эрмитажа. Люблю петербургские набережные, которые помнят шаги Пушкина, Гоголя, Достоевского, Чайковского. Всегда с удовольствием приезжаю в Петергоф, Царское Село, Ораниенбаум, Павловск — гармоничное сочетание красоты природы, творческой, созидательной силы человека и исторической значимости этих мест.Любой город — это прежде всего люди. У нас очень теплые, дружеские отношения с коллегами из Петербурга, и так было всегда. Идет непрерывный профессиональный диалог, который только в последние годы позволил привезти в Москву выставку придворного костюма из собрания Эрмитажа, дивных "Смолянок" Левицкого из Русского музея.Осенью мы представим выставку из Петергофа, посвященную семье императора Николая I. На следующий год запланирована великолепная экспозиция из Эрмитажа "Драгоценности! Блеск русского двора". В Москве очень любят выставки из Петербурга, поэтому мы обязательно включаем их в планы. Мало кто знает, что в Исторический музей на Красной площади в тревожном 1917 году из Петрограда привезли культурные и исторические ценности, включая картины Леонардо да Винчи и Боттичелли. Так что главный музей национальной истории России внес свой вклад в сохранение сокровищ петербургских музеев.А к юбилею города на Неве мы подготовили подарок — альбом "Виды Санкт-Петербурга. Акварель и рисунок XVIII-XIX веков из собрания Исторического музея". Это первая публикация нашей коллекции оригинальной видовой графики, на которой запечатлена столица Российской империи".

https://ria.ru/20230524/venesuela-1873961055.html

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Татьяна Рыжкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Рыжкова

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