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Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 27.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:33 27.05.2023
https://ria.ru/20230527/obstrel-1874596699.html
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 27.05.2023
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска в пятницу вечером вновь открыли огонь по Куйбышевскому району Донецка из "натовской" артиллерии, выпустив 11 снарядов, сообщили в... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T23:33
2023-05-27T23:33
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
сцкк
нато
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 27 мая - РИА Новости. Украинские войска в пятницу вечером вновь открыли огонь по Куйбышевскому району Донецка из "натовской" артиллерии, выпустив 11 снарядов, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). &quot;Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины- ред.) по направлению: 21.25 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 21.40 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров&quot;, - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
донецк
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в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку 11 снарядов натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в одном из жилых районов Донецка
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 мая - РИА Новости. Украинские войска в пятницу вечером вновь открыли огонь по Куйбышевскому району Донецка из "натовской" артиллерии, выпустив 11 снарядов, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины- ред.) по направлению: 21.25 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 21.40 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.

Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Ударили по НИИ и спасателям: обстрел Калининского района Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Украинские войска атаковали ракетами Калининский район Донецка.

ПослСотрудники МЧС ДНР у здания Научно-Исследовательского института, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS в Донецке

Украинские войска атаковали ракетами Калининский район Донецка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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1 из 10
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Было зафиксировано прямое попадание в здание научно-исследовательского института в районе Покровского рынка.

Последствия обстрела Калининского района Донецка

Было зафиксировано прямое попадание в здание научно-исследовательского института в районе Покровского рынка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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2 из 10
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Погибла 37-летняя женщина, еще несколько человек получили ранения.

Вход в здание Донецкого научно-исследовательского, проектно-конструкторского и технологического института взрывозащищенного и рудничного электрооборудования, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS, в Калининском районе Донецка

Погибла 37-летняя женщина, еще несколько человек получили ранения.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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3 из 10
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Когда на месте происшествия работали спасатели, сотрудники оперативных служб и журналисты, район был повторно атакован из HIMARS.

Сотрудники СЦКК здания Научно-Исследовательского института, поврежденного в результате обстрела из РСЗО HIMARS, в Калининском районе Донецка

Когда на месте происшествия работали спасатели, сотрудники оперативных служб и журналисты, район был повторно атакован из HIMARS.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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4 из 10
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Фрагмент снаряда в здании НИИ после обстрела со стороны ВСУ.

Последствия обстрела Калининского района Донецка

Фрагмент снаряда в здании НИИ после обстрела со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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5 из 10
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Кроме НИИ, от обстрелов пострадали две больницы, АЗС и десять автомобилей.

Повреждения в здании Научно-Исследовательского института, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS, в Калининском районе Донецка

Кроме НИИ, от обстрелов пострадали две больницы, АЗС и десять автомобилей.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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6 из 10
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Обесточены девять трансформаторных подстанций, без электричества остались сотни абонентов.

Повреждения в здании Научно-Исследовательского института, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS, в Калининском районе Донецка

Обесточены девять трансформаторных подстанций, без электричества остались сотни абонентов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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7 из 10
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Повреждения в здании научно-исследовательского института в Калининском районе Донецка.

Повреждения в здании Научно-Исследовательского института, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS, в Калининском районе Донецка

Повреждения в здании научно-исследовательского института в Калининском районе Донецка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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8 из 10
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Жителям Донецка рекомендовали без крайней необходимости не ходить по улицам.

Автомобиль, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS, в Калининском районе Донецка

Жителям Донецка рекомендовали без крайней необходимости не ходить по улицам.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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9 из 10
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Воронка от взрыва у здания НИИ.

Воронка от взрыва у здания Научно-Исследовательского института, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS, в Калининском районе Донецка

Воронка от взрыва у здания НИИ.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
10 из 10

Украинские войска атаковали ракетами Калининский район Донецка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
1 из 10

Было зафиксировано прямое попадание в здание научно-исследовательского института в районе Покровского рынка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
2 из 10

Погибла 37-летняя женщина, еще несколько человек получили ранения.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
3 из 10

Когда на месте происшествия работали спасатели, сотрудники оперативных служб и журналисты, район был повторно атакован из HIMARS.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
4 из 10

Фрагмент снаряда в здании НИИ после обстрела со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
5 из 10

Кроме НИИ, от обстрелов пострадали две больницы, АЗС и десять автомобилей.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
6 из 10

Обесточены девять трансформаторных подстанций, без электричества остались сотни абонентов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
7 из 10

Повреждения в здании научно-исследовательского института в Калининском районе Донецка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
8 из 10

Жителям Донецка рекомендовали без крайней необходимости не ходить по улицам.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
9 из 10

Воронка от взрыва у здания НИИ.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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10 из 10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТОУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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