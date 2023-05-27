Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку семь снарядов натовского калибра
Украинские войска атаковали ракетами Калининский район Донецка.
Украинские войска атаковали ракетами Калининский район Донецка.
Было зафиксировано прямое попадание в здание научно-исследовательского института в районе Покровского рынка.
Было зафиксировано прямое попадание в здание научно-исследовательского института в районе Покровского рынка.
Погибла 37-летняя женщина, еще несколько человек получили ранения.
Погибла 37-летняя женщина, еще несколько человек получили ранения.
Когда на месте происшествия работали спасатели, сотрудники оперативных служб и журналисты, район был повторно атакован из HIMARS.
Когда на месте происшествия работали спасатели, сотрудники оперативных служб и журналисты, район был повторно атакован из HIMARS.
Фрагмент снаряда в здании НИИ после обстрела со стороны ВСУ.
Фрагмент снаряда в здании НИИ после обстрела со стороны ВСУ.
Кроме НИИ, от обстрелов пострадали две больницы, АЗС и десять автомобилей.
Кроме НИИ, от обстрелов пострадали две больницы, АЗС и десять автомобилей.
Обесточены девять трансформаторных подстанций, без электричества остались сотни абонентов.
Обесточены девять трансформаторных подстанций, без электричества остались сотни абонентов.
Повреждения в здании научно-исследовательского института в Калининском районе Донецка.
Повреждения в здании научно-исследовательского института в Калининском районе Донецка.
Жителям Донецка рекомендовали без крайней необходимости не ходить по улицам.
Жителям Донецка рекомендовали без крайней необходимости не ходить по улицам.
Украинские войска атаковали ракетами Калининский район Донецка.
Было зафиксировано прямое попадание в здание научно-исследовательского института в районе Покровского рынка.
Погибла 37-летняя женщина, еще несколько человек получили ранения.
Когда на месте происшествия работали спасатели, сотрудники оперативных служб и журналисты, район был повторно атакован из HIMARS.
Фрагмент снаряда в здании НИИ после обстрела со стороны ВСУ.
Кроме НИИ, от обстрелов пострадали две больницы, АЗС и десять автомобилей.
Обесточены девять трансформаторных подстанций, без электричества остались сотни абонентов.
Повреждения в здании научно-исследовательского института в Калининском районе Донецка.
Жителям Донецка рекомендовали без крайней необходимости не ходить по улицам.