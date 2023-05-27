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Украинские войска обстреляли Волноваху из РСЗО - РИА Новости, 27.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:41 27.05.2023 (обновлено: 16:51 27.05.2023)
https://ria.ru/20230527/obstrel-1874551388.html
Украинские войска обстреляли Волноваху из РСЗО
Украинские войска обстреляли Волноваху из РСЗО - РИА Новости, 27.05.2023
Украинские войска обстреляли Волноваху из РСЗО
Украинские войска в 16.10 обстреляли Волноваху тремя ракетами из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T16:41
2023-05-27T16:51
специальная военная операция на украине
в мире
волноваха
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
сцкк
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ДОНЕЦК, 27 мая - РИА Новости. Украинские войска в 16.10 обстреляли Волноваху тремя ракетами из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению... 16.10 - населенный пункт Богатырь – населенный пункт Волноваха: выпущено 3 ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Тип РСЗО не уточняется.Ранее представительство сообщало, что украинские войска в 9.30 обстреляли Волноваху, выпустив три ракеты из РСЗО.
волноваха
донецкая народная республика
украина
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в мире, волноваха, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Волноваха, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, СЦКК
Украинские войска обстреляли Волноваху из РСЗО

Представительство ДНР в СЦЦК: украинские войска выпустили по Волновахе три ракеты из РСЗО

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколок снаряда, обнаруженный после обстрела со стороны ВСУ жилого района Волновахи
Осколок снаряда, обнаруженный после обстрела со стороны ВСУ жилого района Волновахи - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколок снаряда, обнаруженный после обстрела со стороны ВСУ жилого района Волновахи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 мая - РИА Новости. Украинские войска в 16.10 обстреляли Волноваху тремя ракетами из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению... 16.10 - населенный пункт Богатырь – населенный пункт Волноваха: выпущено 3 ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Тип РСЗО не уточняется.
Ранее представительство сообщало, что украинские войска в 9.30 обстреляли Волноваху, выпустив три ракеты из РСЗО.
Ударили по НИИ и спасателям: обстрел Калининского района Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Украинские войска атаковали ракетами Калининский район Донецка.

ПослСотрудники МЧС ДНР у здания Научно-Исследовательского института, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS в Донецке

Украинские войска атаковали ракетами Калининский район Донецка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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1 из 10
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Было зафиксировано прямое попадание в здание научно-исследовательского института в районе Покровского рынка.

Последствия обстрела Калининского района Донецка

Было зафиксировано прямое попадание в здание научно-исследовательского института в районе Покровского рынка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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2 из 10
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Погибла 37-летняя женщина, еще несколько человек получили ранения.

Вход в здание Донецкого научно-исследовательского, проектно-конструкторского и технологического института взрывозащищенного и рудничного электрооборудования, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS, в Калининском районе Донецка

Погибла 37-летняя женщина, еще несколько человек получили ранения.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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3 из 10
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Когда на месте происшествия работали спасатели, сотрудники оперативных служб и журналисты, район был повторно атакован из HIMARS.

Сотрудники СЦКК здания Научно-Исследовательского института, поврежденного в результате обстрела из РСЗО HIMARS, в Калининском районе Донецка

Когда на месте происшествия работали спасатели, сотрудники оперативных служб и журналисты, район был повторно атакован из HIMARS.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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4 из 10
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Фрагмент снаряда в здании НИИ после обстрела со стороны ВСУ.

Последствия обстрела Калининского района Донецка

Фрагмент снаряда в здании НИИ после обстрела со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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5 из 10
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Кроме НИИ, от обстрелов пострадали две больницы, АЗС и десять автомобилей.

Повреждения в здании Научно-Исследовательского института, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS, в Калининском районе Донецка

Кроме НИИ, от обстрелов пострадали две больницы, АЗС и десять автомобилей.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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6 из 10
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Обесточены девять трансформаторных подстанций, без электричества остались сотни абонентов.

Повреждения в здании Научно-Исследовательского института, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS, в Калининском районе Донецка

Обесточены девять трансформаторных подстанций, без электричества остались сотни абонентов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
7 из 10
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Повреждения в здании научно-исследовательского института в Калининском районе Донецка.

Повреждения в здании Научно-Исследовательского института, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS, в Калининском районе Донецка

Повреждения в здании научно-исследовательского института в Калининском районе Донецка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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8 из 10
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Жителям Донецка рекомендовали без крайней необходимости не ходить по улицам.

Автомобиль, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS, в Калининском районе Донецка

Жителям Донецка рекомендовали без крайней необходимости не ходить по улицам.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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9 из 10
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Воронка от взрыва у здания НИИ.

Воронка от взрыва у здания Научно-Исследовательского института, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS, в Калининском районе Донецка

Воронка от взрыва у здания НИИ.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
10 из 10

Украинские войска атаковали ракетами Калининский район Донецка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
1 из 10

Было зафиксировано прямое попадание в здание научно-исследовательского института в районе Покровского рынка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
2 из 10

Погибла 37-летняя женщина, еще несколько человек получили ранения.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
3 из 10

Когда на месте происшествия работали спасатели, сотрудники оперативных служб и журналисты, район был повторно атакован из HIMARS.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
4 из 10

Фрагмент снаряда в здании НИИ после обстрела со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
5 из 10

Кроме НИИ, от обстрелов пострадали две больницы, АЗС и десять автомобилей.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
6 из 10

Обесточены девять трансформаторных подстанций, без электричества остались сотни абонентов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
7 из 10

Повреждения в здании научно-исследовательского института в Калининском районе Донецка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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8 из 10

Жителям Донецка рекомендовали без крайней необходимости не ходить по улицам.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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9 из 10

Воронка от взрыва у здания НИИ.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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10 из 10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВолновахаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныСЦКК
 
 
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