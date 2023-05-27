https://ria.ru/20230527/nato-1874483038.html

Киссинджер раскрыл причину конфликта на территории Украины

Киссинджер раскрыл причину конфликта на территории Украины - РИА Новости, 27.05.2023

Киссинджер раскрыл причину конфликта на территории Украины

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что стремление сделать Украину членом НАТО было серьезной ошибкой и привело к украинскому конфликту. РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T02:45

2023-05-27T02:45

2023-05-27T09:57

украина

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что стремление сделать Украину членом НАТО было серьезной ошибкой и привело к украинскому конфликту. "Я думаю, что предложение принять Украину в НАТО было серьезной ошибкой и привело к этой войне", — заявил Киссинджер в интервью американской газете The Wall Street Journal.Как отмечает газета, бывший госсекретарь США считает, что Россия на протяжении сотен лет занимала двойственную позицию по отношению к Европе. Согласно Киссинджеру, Москва была заинтересована в развитии отношений с Европой, но при этом же опасалась исходящей от нее угрозы. Киссинджер добавил, что Украина по итогам конфликта должна вступить в НАТО. "Я нахожусь в ироничном положении: я был один, когда выступал против членства (Украины. — Прим. ред.), и я почти один, когда выступаю за ее членство в НАТО", — заявил бывший госсекретарь США. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта, но хотел бы поддержки партнеров в виде приглашения в альянс уже сегодня. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, намеченное на 11-12 июля, кроме приглашения вступить в альянс. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.

https://ria.ru/20230527/krym-1874482024.html

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украина, сша, россия, генри киссинджер, владимир зеленский, джейк салливан, нато, в мире