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Фильм "Траектория падения" получил "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах
Фильм "Траектория падения" получил "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах - РИА Новости, 27.05.2023
Фильм "Траектория падения" получил "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах
Кинокартина французского режиссера Жюстин Трие "Траектория падения" получила главный приз 76-го Каннского кинофестиваля - "Золотую пальмовую ветвь", говорится в РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T22:34
2023-05-27T22:34
2023-05-27T22:46
культура
каннский кинофестиваль
в мире
франция
квентин тарантино
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Кинокартина французского режиссера Жюстин Трие "Траектория падения" получила главный приз 76-го Каннского кинофестиваля - "Золотую пальмовую ветвь", говорится в сообщении фестиваля в Twitter.Вторую по значимости награду - Гран-при - получил фильм "Зона интереса" британского режиссера Джонатана Глейзера. Знаменитый американский режиссер и продюсер Квентин Тарантино вручил ему приз.Сыгравший в фильме "Прекрасные дни" японский актер Кодзи Якусе получил приз за лучшую мужскую роль. Приз за лучшую женскую роль получила турецкая актриса Мерве Диздар, сыгравшая в фильме "О сухой траве".Поставивший романтическую драму "Рагу Додена Буффана" Чан Ань Хунг удостоился награды за лучшую постановку.Международный Каннский кинофестиваль проходит с 16 по 27 мая. В этом году один из самых престижных кинофестивалей в мире на французском Лазурном берегу проходит уже в 76-й раз.
https://ria.ru/20230516/kannskiy_kinofestival-1871935270.html
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каннский кинофестиваль, в мире, франция, квентин тарантино
Культура, Каннский кинофестиваль, В мире, Франция, Квентин Тарантино
Фильм "Траектория падения" получил "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах
Фильм Жюстин Трие "Траектория падения" получил "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах