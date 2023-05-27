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Священник прокомментировал обвинения МУС против Львовой-Беловой - РИА Новости, 27.05.2023
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22:26 27.05.2023
https://ria.ru/20230527/mus-1874591908.html
Священник прокомментировал обвинения МУС против Львовой-Беловой
Священник прокомментировал обвинения МУС против Львовой-Беловой - РИА Новости, 27.05.2023
Священник прокомментировал обвинения МУС против Львовой-Беловой
Обязанность государства и общества заключается в эвакуации детей из зоны боевых действий, формулировки одиозных международных структур в этом отношении мало... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T22:26
2023-05-27T22:26
в мире
россия
сша
украина
александр волков (политик)
мария львова-белова
владимир путин
международный уголовный суд
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Обязанность государства и общества заключается в эвакуации детей из зоны боевых действий, формулировки одиозных международных структур в этом отношении мало интересны, заявил руководитель информационной службы Московской епархии священник Александр Волков, комментируя обвинения МУС в отношении детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. "Формулировки одиозных международных структур нам мало интересны. Важно то, что мы спасаем детей от ужасов войны, и конечно же, это гуманное дело и обязанность государства и общества – эвакуировать детей из зоны боевых действий", – сказал Волков в передаче "Церковь и мы" на телеканале "Россия 24". Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в том числе якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них – Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция. Неделю назад министр обороны США Ллойд Остин заявил, что озабочен безопасностью американских военных в связи с действиями МУС против России из-за событий на Украине. В марте газета New York Times писала, что Пентагон блокирует передачу в МУС материалов о якобы совершенных российскими военными на Украине преступлениях, опасаясь, как бы американцам самим не пришлось отвечать на подобные претензии.
https://ria.ru/20230512/mus-1871396021.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230521/mus-obvineniya-1873244811.html
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в мире, россия, сша, украина, александр волков (политик), мария львова-белова, владимир путин, международный уголовный суд, министерство обороны сша
В мире, Россия, США, Украина, Александр Волков (политик), Мария Львова-Белова, Владимир Путин, Международный уголовный суд, Министерство обороны США
Священник прокомментировал обвинения МУС против Львовой-Беловой

Иерей Волков назвал обвинения МУС против Львовой-Беловой формулировками одиозных структур

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Обязанность государства и общества заключается в эвакуации детей из зоны боевых действий, формулировки одиозных международных структур в этом отношении мало интересны, заявил руководитель информационной службы Московской епархии священник Александр Волков, комментируя обвинения МУС в отношении детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.
«
"Формулировки одиозных международных структур нам мало интересны. Важно то, что мы спасаем детей от ужасов войны, и конечно же, это гуманное дело и обязанность государства и общества – эвакуировать детей из зоны боевых действий", – сказал Волков в передаче "Церковь и мы" на телеканале "Россия 24".
Дмитрий Медведев выступает на ХI Петербургском международном юридическом форуме - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
Медведев назвал МУС никому не нужной бессильной структурой
12 мая, 16:49
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в том числе якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них – Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция. Неделю назад министр обороны США Ллойд Остин заявил, что озабочен безопасностью американских военных в связи с действиями МУС против России из-за событий на Украине. В марте газета New York Times писала, что Пентагон блокирует передачу в МУС материалов о якобы совершенных российскими военными на Украине преступлениях, опасаясь, как бы американцам самим не пришлось отвечать на подобные претензии.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
СК РФ заочно предъявил обвинения прокурору и судье МУС
21 мая, 15:33
 
В миреРоссияСШАУкраинаАлександр Волков (политик)Мария Львова-БеловаВладимир ПутинМеждународный уголовный судМинистерство обороны США
 
 
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