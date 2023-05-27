https://ria.ru/20230527/mus-1874591908.html

Священник прокомментировал обвинения МУС против Львовой-Беловой

Священник прокомментировал обвинения МУС против Львовой-Беловой - РИА Новости, 27.05.2023

Священник прокомментировал обвинения МУС против Львовой-Беловой

Обязанность государства и общества заключается в эвакуации детей из зоны боевых действий, формулировки одиозных международных структур в этом отношении мало... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T22:26

2023-05-27T22:26

2023-05-27T22:26

в мире

россия

сша

украина

александр волков (политик)

мария львова-белова

владимир путин

международный уголовный суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801167297_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_80910675fce813b935233345d097bcf4.jpg

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Обязанность государства и общества заключается в эвакуации детей из зоны боевых действий, формулировки одиозных международных структур в этом отношении мало интересны, заявил руководитель информационной службы Московской епархии священник Александр Волков, комментируя обвинения МУС в отношении детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. "Формулировки одиозных международных структур нам мало интересны. Важно то, что мы спасаем детей от ужасов войны, и конечно же, это гуманное дело и обязанность государства и общества – эвакуировать детей из зоны боевых действий", – сказал Волков в передаче "Церковь и мы" на телеканале "Россия 24". Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в том числе якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них – Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция. Неделю назад министр обороны США Ллойд Остин заявил, что озабочен безопасностью американских военных в связи с действиями МУС против России из-за событий на Украине. В марте газета New York Times писала, что Пентагон блокирует передачу в МУС материалов о якобы совершенных российскими военными на Украине преступлениях, опасаясь, как бы американцам самим не пришлось отвечать на подобные претензии.

https://ria.ru/20230512/mus-1871396021.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230521/mus-obvineniya-1873244811.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сша, украина, александр волков (политик), мария львова-белова, владимир путин, международный уголовный суд, министерство обороны сша