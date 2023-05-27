https://ria.ru/20230527/minselkhoz-1874496472.html
Минсельхоз предложил ДФО переходить к поставкам переработанной продукции
Минсельхоз предложил ДФО переходить к поставкам переработанной продукции - РИА Новости, 27.05.2023
Минсельхоз предложил ДФО переходить к поставкам переработанной продукции
Дальнему Востоку необходимо более активно переходить от сырьевой модели экспорта в АПК к поставкам переработанной продукции, в частности не просто продавать в... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T09:04
2023-05-27T09:04
2023-05-27T09:04
экономика
китай
дальний восток
россия
сергей левин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93187/41/931874133_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_033cef18ec9377065ff7f3672234cf54.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 мая – РИА Новости. Дальнему Востоку необходимо более активно переходить от сырьевой модели экспорта в АПК к поставкам переработанной продукции, в частности не просто продавать в Китай высококачественную, не генно-модифицированную российскую сою, а более дорогие продукты ее переработки, заявил заместитель министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин. Как отметил замминистра на панельной сессии "Дальний̆ Восток - надёжный поставщик продукции АПК в страны АТР" в рамках проходящего в Благовещенске "АмурЭкспоФорума", для раскрытия торгового потенциала с Азиатско-Тихоокеанским регионом необходимо как наращивать поставки традиционных продуктов, таких как зерновые или масложировая продукция, так и расширять ассортимент поставляемой продукции: увеличивать поставки мясной продукции, в том числе переработанные. Надо не забывать и про традиционно сильные стороны – поставки рыбы и морепродуктов, а также очень важно обеспечить транспортную доступность для российских аграриев, подчеркнул Левин. "Сегодня Дальний Восток является воротами для экспорта сельхозпродукции и продовольствия в страны АТР, но для полноценной реализации нашего экспортного потенциала необходимо качественно улучшить ситуацию с логистической инфраструктурой на территории округа, необходимо строить новые морские терминалы, модернизировать железнодорожную инфраструктуру с учётом высокой текущей загруженности и необходима организация регулярных перевозок", - сказал замминистра. При этом, по его словам, развитие инфраструктуры простимулирует производство сельхозпродукции в Дальневосточном федеральном округе. Продуктовая специализация Дальнего Востока - это не только вылов рыбы, но и, например, выращивание сои. По этим базовым продуктам также необходимо переходить от сырьевой модели экспорта к развитию по переработке, считает Левин. "Сегодня округ имеет недостаточно диверсифицированную структуру экспорта. На долю рыбы и морепродуктов приходится три четверти от общего объема экспорта в стоимостном выражении. Перед рыбной промышленностью стоит задача диверсифицировать географию поставок и более активно развивать переработку", - сказал замминистра. Задача повышения переработки стоит и перед масложировой отраслью. "Надо переходить от продажи российской высококачественной, продовольственной, не генно-модифицированный сои по недостаточно высоким ценам в Китай к экспорту дорогих продуктов её переработки, и исключительно на пищевые цели. Повышение рентабельности переработки и полная загрузка перерабатывающих мощностей позволят сформировать, например, экспортный потенциал по соевому маслу в объеме до 150 тысяч тонн в год, при этом необходимо обеспечить сбыт соевого шрота", - отметил Левин.
https://ria.ru/20230421/otrasli-1866880203.html
https://ria.ru/20221223/arktika-1840848760.html
китай
дальний восток
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93187/41/931874133_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_6a0d5fdcc5da3b069e93aad20219321a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, дальний восток, россия, сергей левин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Китай, Дальний Восток, Россия, Сергей Левин, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Минсельхоз предложил ДФО переходить к поставкам переработанной продукции
Минсельхоз предложил ДФО увеличивать долю продуктов с добавленной стоимостью в экспорте
БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 мая – РИА Новости. Дальнему Востоку необходимо более активно переходить от сырьевой модели экспорта в АПК к поставкам переработанной продукции, в частности не просто продавать в Китай высококачественную, не генно-модифицированную российскую сою, а более дорогие продукты ее переработки, заявил заместитель министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин.
Как отметил замминистра на панельной сессии "Дальний̆ Восток - надёжный поставщик продукции АПК в страны АТР" в рамках проходящего в Благовещенске
"АмурЭкспоФорума", для раскрытия торгового потенциала с Азиатско-Тихоокеанским регионом необходимо как наращивать поставки традиционных продуктов, таких как зерновые или масложировая продукция, так и расширять ассортимент поставляемой продукции: увеличивать поставки мясной продукции, в том числе переработанные. Надо не забывать и про традиционно сильные стороны – поставки рыбы и морепродуктов, а также очень важно обеспечить транспортную доступность для российских аграриев, подчеркнул Левин.
РЭЦ назвал отрасли с наибольшим экспортным потенциалом в ДФО
"Сегодня Дальний Восток
является воротами для экспорта сельхозпродукции и продовольствия в страны АТР
, но для полноценной реализации нашего экспортного потенциала необходимо качественно улучшить ситуацию с логистической инфраструктурой на территории округа, необходимо строить новые морские терминалы, модернизировать железнодорожную инфраструктуру с учётом высокой текущей загруженности и необходима организация регулярных перевозок", - сказал замминистра.
При этом, по его словам, развитие инфраструктуры простимулирует производство сельхозпродукции в Дальневосточном федеральном округе. Продуктовая специализация Дальнего Востока - это не только вылов рыбы, но и, например, выращивание сои. По этим базовым продуктам также необходимо переходить от сырьевой модели экспорта к развитию по переработке, считает Левин.
«
"Сегодня округ имеет недостаточно диверсифицированную структуру экспорта. На долю рыбы и морепродуктов приходится три четверти от общего объема экспорта в стоимостном выражении. Перед рыбной промышленностью стоит задача диверсифицировать географию поставок и более активно развивать переработку", - сказал замминистра.
Задача повышения переработки стоит и перед масложировой отраслью. "Надо переходить от продажи российской высококачественной, продовольственной, не генно-модифицированный сои по недостаточно высоким ценам в Китай к экспорту дорогих продуктов её переработки, и исключительно на пищевые цели. Повышение рентабельности переработки и полная загрузка перерабатывающих мощностей позволят сформировать, например, экспортный потенциал по соевому маслу в объеме до 150 тысяч тонн в год, при этом необходимо обеспечить сбыт соевого шрота", - отметил Левин.
На развитие Арктики и ДФО направят 30 миллиардов рублей