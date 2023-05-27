https://ria.ru/20230527/minselkhoz-1874496472.html

Минсельхоз предложил ДФО переходить к поставкам переработанной продукции

Минсельхоз предложил ДФО переходить к поставкам переработанной продукции - РИА Новости, 27.05.2023

Минсельхоз предложил ДФО переходить к поставкам переработанной продукции

Дальнему Востоку необходимо более активно переходить от сырьевой модели экспорта в АПК к поставкам переработанной продукции, в частности не просто продавать в... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T09:04

2023-05-27T09:04

2023-05-27T09:04

экономика

китай

дальний восток

россия

сергей левин

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 мая – РИА Новости. Дальнему Востоку необходимо более активно переходить от сырьевой модели экспорта в АПК к поставкам переработанной продукции, в частности не просто продавать в Китай высококачественную, не генно-модифицированную российскую сою, а более дорогие продукты ее переработки, заявил заместитель министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин. Как отметил замминистра на панельной сессии "Дальний̆ Восток - надёжный поставщик продукции АПК в страны АТР" в рамках проходящего в Благовещенске "АмурЭкспоФорума", для раскрытия торгового потенциала с Азиатско-Тихоокеанским регионом необходимо как наращивать поставки традиционных продуктов, таких как зерновые или масложировая продукция, так и расширять ассортимент поставляемой продукции: увеличивать поставки мясной продукции, в том числе переработанные. Надо не забывать и про традиционно сильные стороны – поставки рыбы и морепродуктов, а также очень важно обеспечить транспортную доступность для российских аграриев, подчеркнул Левин. "Сегодня Дальний Восток является воротами для экспорта сельхозпродукции и продовольствия в страны АТР, но для полноценной реализации нашего экспортного потенциала необходимо качественно улучшить ситуацию с логистической инфраструктурой на территории округа, необходимо строить новые морские терминалы, модернизировать железнодорожную инфраструктуру с учётом высокой текущей загруженности и необходима организация регулярных перевозок", - сказал замминистра. При этом, по его словам, развитие инфраструктуры простимулирует производство сельхозпродукции в Дальневосточном федеральном округе. Продуктовая специализация Дальнего Востока - это не только вылов рыбы, но и, например, выращивание сои. По этим базовым продуктам также необходимо переходить от сырьевой модели экспорта к развитию по переработке, считает Левин. "Сегодня округ имеет недостаточно диверсифицированную структуру экспорта. На долю рыбы и морепродуктов приходится три четверти от общего объема экспорта в стоимостном выражении. Перед рыбной промышленностью стоит задача диверсифицировать географию поставок и более активно развивать переработку", - сказал замминистра. Задача повышения переработки стоит и перед масложировой отраслью. "Надо переходить от продажи российской высококачественной, продовольственной, не генно-модифицированный сои по недостаточно высоким ценам в Китай к экспорту дорогих продуктов её переработки, и исключительно на пищевые цели. Повышение рентабельности переработки и полная загрузка перерабатывающих мощностей позволят сформировать, например, экспортный потенциал по соевому маслу в объеме до 150 тысяч тонн в год, при этом необходимо обеспечить сбыт соевого шрота", - отметил Левин.

https://ria.ru/20230421/otrasli-1866880203.html

https://ria.ru/20221223/arktika-1840848760.html

китай

дальний восток

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, китай, дальний восток, россия, сергей левин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)