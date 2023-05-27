https://ria.ru/20230527/meganom-1874594142.html

В Крыму открыли образовательный центр творчества "Меганом"

В Крыму открыли образовательный центр творчества "Меганом" - РИА Новости, 27.05.2023

В Крыму открыли образовательный центр творчества "Меганом"

Проект арт-кластера "Таврида" - образовательный центр творчества "Академия творческих индустрий "Меганом" тожественно открыт в Крыму, передает корреспондент РИА РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T23:04

2023-05-27T23:04

2023-05-27T23:04

россия

судак

сергей кириенко

игорь бутман

александр иванов (издатель)

иванушки international

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СУДАК (Крым), 27 мая - РИА Новости. Проект арт-кластера "Таврида" - образовательный центр творчества "Академия творческих индустрий "Меганом" тожественно открыт в Крыму, передает корреспондент РИА Новости. "Русская культура не может быть просто музеем, мало сохранять уважение, любовь и память, надо чтобы она была живой. И живой она может быть, ребята, только благодаря Вам… И это открывающееся новое удивительное пространство - академия "Меганом" - это отношение государства, страны, президента к молодым творцам в нашей стране, а кроме того – это ожившая мечта, потому что со времени запуска сначала форума "Таврида" в Крыму молодые деятели культуры собирались и мечтали о том, что палаточный городок "Таврида" перерастет в круглогодичный образовательный центр и эта мечта реализовалась", - сказал на церемонии открытия академии первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Торжественное открытие академии собрало на площадке сотни участников со всей страны, в их числе эксперты и деятели культуры и искусств, СМИ, представители НКО, резиденты арт-кластера "Таврида". Концертную программу открытия академии могли посетить крымчане, заранее пройдя регистрацию на сайте. Джазовый ансамбль под управлением Игоря Бутмана представил концертную программу "Джаз у Меганома". На сцене вечером выступят звезды российской сцены: Александр Иванов и группа "Рондо", группы "Корни" и "Фабрика". На сцене будет представлен трибьют группы "Иванушки International", посвященный Игорю Матвиенко. Резиденты арт-кластера "Таврида" вместе с популярными артистами исполнят хиты "Иванушек" в современной обработке. Образовательный центр находится в Крыму, в бухте Капсель рядом с городом Судак. Строительство круглогодичного образовательного центра в Крыму началось в декабре 2021 года. На данный момент территория академии занимает 27 гектаров, здесь возведены пять жилых корпусов для учащихся и преподавателей с возможностью проживания до 324 человек, три учебных корпуса (творческие мастерские), пищевой блок, гостевой дом, выставочный зал и другие объекты. Общая площадь зданий комплекса превышает 42 тысяч квадратных метров. В дальнейшем территория образовательного центра будет расширяться, планируется развитие рекреационной инфраструктуры: пляжей, набережных, зон активного отдыха и мест общественного питания.

https://ria.ru/20230527/meganom-1874563798.html

https://ria.ru/20221109/krym-1830306756.html

россия

судак

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, судак, сергей кириенко, игорь бутман, александр иванов (издатель), иванушки international