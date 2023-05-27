Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко возложила цветы к памятнику Петру I в честь 320-летия Петербурга - РИА Новости, 27.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:11 27.05.2023 (обновлено: 12:52 27.05.2023)
https://ria.ru/20230527/matvienko-1874510770.html
Матвиенко возложила цветы к памятнику Петру I в честь 320-летия Петербурга
Матвиенко возложила цветы к памятнику Петру I в честь 320-летия Петербурга - РИА Новости, 27.05.2023
Матвиенко возложила цветы к памятнику Петру I в честь 320-летия Петербурга
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в субботу приняла участие в церемонии возложения цветов к памятнику Петру I на Сенатской площади в Санкт-Петербурге... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T11:11
2023-05-27T12:52
валентина матвиенко
санкт-петербург
общество
петр i
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874524098_0:101:1850:1142_1920x0_80_0_0_a681979fa57c5fbdef71780b20a43b38.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в субботу приняла участие в церемонии возложения цветов к памятнику Петру I на Сенатской площади в Санкт-Петербурге в день основания Cеверной столицы, передает корреспондент РИА Новости. Санкт-Петербург 27 мая отмечает очередную годовщину своего основания: в этот день 320 лет назад Петр I заложил крепость, которой дал имя в честь святого апостола Петра. Матвиенко приняла участие в торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Петру I. Также в мероприятии участвовали полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан, губернатор Cанкт-Петербурга Александр Беглов, депутаты Госдумы и законодательного собрания Петербурга, главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов и почетные граждане города. Церемония завершилась проходом роты почетного караула по Адмиралтейской набережной в сопровождении военного духового оркестра Западного военного округа. Памятник первому российскому императору Петру I на Сенатской площади также известен как Медный всадник. Торжественное открытие монумента работы французского скульптора Этьена Мориса Фальконе, приуроченное к 20-летию царствования императрицы Екатерины II, состоялось 18 августа (7 августа по старому стилю) 1782 года.
https://ria.ru/20230527/peterburg-1874201681.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874524098_226:0:1749:1142_1920x0_80_0_0_c3418f85cedb713ec25e489c6121348b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
валентина матвиенко, санкт-петербург, общество, петр i
Валентина Матвиенко, Санкт-Петербург, Общество, Петр I
Матвиенко возложила цветы к памятнику Петру I в честь 320-летия Петербурга

Спикер Совфеда Матвиенко возложила цветы к памятнику Петру I в честь 320-летия Петербурга

© Фото пресс-службы Совета ФедерацииПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие в торжественных мероприятиях, посвященных 320-летию Санкт-Петербурга
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие в торжественных мероприятиях, посвященных 320-летию Санкт-Петербурга
© Фото пресс-службы Совета Федерации
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие в торжественных мероприятиях, посвященных 320-летию Санкт-Петербурга
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в субботу приняла участие в церемонии возложения цветов к памятнику Петру I на Сенатской площади в Санкт-Петербурге в день основания Cеверной столицы, передает корреспондент РИА Новости.
Санкт-Петербург 27 мая отмечает очередную годовщину своего основания: в этот день 320 лет назад Петр I заложил крепость, которой дал имя в честь святого апостола Петра.
Матвиенко приняла участие в торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Петру I. Также в мероприятии участвовали полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан, губернатор Cанкт-Петербурга Александр Беглов, депутаты Госдумы и законодательного собрания Петербурга, главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов и почетные граждане города.
Церемония завершилась проходом роты почетного караула по Адмиралтейской набережной в сопровождении военного духового оркестра Западного военного округа.
Памятник первому российскому императору Петру I на Сенатской площади также известен как Медный всадник. Торжественное открытие монумента работы французского скульптора Этьена Мориса Фальконе, приуроченное к 20-летию царствования императрицы Екатерины II, состоялось 18 августа (7 августа по старому стилю) 1782 года.
Ангел на шпиле Петропавловского собора в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
Юбилей имперской столицы: какой Петербург любят культурные москвичи
Вчера, 08:00
 
Валентина МатвиенкоСанкт-ПетербургОбществоПетр I
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала