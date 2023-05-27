https://ria.ru/20230527/matvienko-1874510770.html
Матвиенко возложила цветы к памятнику Петру I в честь 320-летия Петербурга
Матвиенко возложила цветы к памятнику Петру I в честь 320-летия Петербурга - РИА Новости, 27.05.2023
Матвиенко возложила цветы к памятнику Петру I в честь 320-летия Петербурга
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в субботу приняла участие в церемонии возложения цветов к памятнику Петру I на Сенатской площади в Санкт-Петербурге... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T11:11
2023-05-27T11:11
2023-05-27T12:52
валентина матвиенко
санкт-петербург
общество
петр i
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в субботу приняла участие в церемонии возложения цветов к памятнику Петру I на Сенатской площади в Санкт-Петербурге в день основания Cеверной столицы, передает корреспондент РИА Новости. Санкт-Петербург 27 мая отмечает очередную годовщину своего основания: в этот день 320 лет назад Петр I заложил крепость, которой дал имя в честь святого апостола Петра. Матвиенко приняла участие в торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Петру I. Также в мероприятии участвовали полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан, губернатор Cанкт-Петербурга Александр Беглов, депутаты Госдумы и законодательного собрания Петербурга, главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов и почетные граждане города. Церемония завершилась проходом роты почетного караула по Адмиралтейской набережной в сопровождении военного духового оркестра Западного военного округа. Памятник первому российскому императору Петру I на Сенатской площади также известен как Медный всадник. Торжественное открытие монумента работы французского скульптора Этьена Мориса Фальконе, приуроченное к 20-летию царствования императрицы Екатерины II, состоялось 18 августа (7 августа по старому стилю) 1782 года.
https://ria.ru/20230527/peterburg-1874201681.html
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РИА Новости
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валентина матвиенко, санкт-петербург, общество, петр i
Валентина Матвиенко, Санкт-Петербург, Общество, Петр I
Матвиенко возложила цветы к памятнику Петру I в честь 320-летия Петербурга
Спикер Совфеда Матвиенко возложила цветы к памятнику Петру I в честь 320-летия Петербурга
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в субботу приняла участие в церемонии возложения цветов к памятнику Петру I на Сенатской площади в Санкт-Петербурге в день основания Cеверной столицы, передает корреспондент РИА Новости.
Санкт-Петербург 27 мая отмечает очередную годовщину своего основания: в этот день 320 лет назад Петр I заложил крепость, которой дал имя в честь святого апостола Петра.
Матвиенко приняла участие в торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Петру I. Также в мероприятии участвовали полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан, губернатор Cанкт-Петербурга Александр Беглов, депутаты Госдумы и законодательного собрания Петербурга, главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов и почетные граждане города.
Церемония завершилась проходом роты почетного караула по Адмиралтейской набережной в сопровождении военного духового оркестра Западного военного округа.
Памятник первому российскому императору Петру I на Сенатской площади также известен как Медный всадник. Торжественное открытие монумента работы французского скульптора Этьена Мориса Фальконе, приуроченное к 20-летию царствования императрицы Екатерины II, состоялось 18 августа (7 августа по старому стилю) 1782 года.
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