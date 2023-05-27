https://ria.ru/20230527/lep-1874493047.html
Власти Днепропетровской области сообщили о повреждении ЛЭП
Власти Днепропетровской области сообщили о повреждении ЛЭП - РИА Новости, 27.05.2023
Власти Днепропетровской области сообщили о повреждении ЛЭП
Линия электропередач повреждена в Марганце Днепропетровской области на Украине, сообщил в среду глава областной военной администрации Николай Лукашук. РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T08:16
2023-05-27T08:16
2023-05-27T08:18
специальная военная операция на украине
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днепропетровская область
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Линия электропередач повреждена в Марганце Днепропетровской области на Украине, сообщил в среду глава областной военной администрации Николай Лукашук. В ночь на субботу в Днепропетровской области объявлялась воздушная тревога. Лукашук отметил, что под удар попала Марганецкая община Никопольского района. "Повреждена линия электропередач", - написал он в своем телеграм-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - на всей территории страны.
https://ria.ru/20230526/povrezhdeniya-1874329800.html
https://ria.ru/20230519/teploelektrostantsiya-1872958678.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровская область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина, Вооруженные силы РФ
Власти Днепропетровской области сообщили о повреждении ЛЭП
Власти Днепропетровской области сообщили о повреждении ЛЭП в городе Марганец