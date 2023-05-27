https://ria.ru/20230527/kprf-1874510243.html
КПРФ почтила память погибших во время спецоперации партийцев
КПРФ почтила память погибших во время спецоперации партийцев - РИА Новости, 27.05.2023
КПРФ почтила память погибших во время спецоперации партийцев
Участники пленума КПРФ почтили минутой молчания память 32 однопартийцев, погибших в ходе специальной военной операции. РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T11:06
2023-05-27T11:06
2023-05-27T11:06
специальная военная операция на украине
россия
московская область (подмосковье)
украина
геннадий зюганов
владимир путин
нато
кпрф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738475650_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_5b1daa3cc0ec3a3448d1c58c1fcd09f5.jpg
РОЖДЕСТВЕНО (Московская область), 27 мая - РИА Новости. Участники пленума КПРФ почтили минутой молчания память 32 однопартийцев, погибших в ходе специальной военной операции. Шестой майский совместный пленум ЦК КПРФ и Центральной контрольно-ревизионной комиссии партии проходит в Подмосковье. "Смертью храбрых пали уже 32 наших товарища-активиста... Предлагаю почтить их светлую память минутой молчания", - сказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он перечислил имена и фамилии погибших. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230425/ivanov-1867740370.html
https://ria.ru/20230222/korpus-1853886688.html
россия
московская область (подмосковье)
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738475650_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e831b490bc3925b940cc408b6de46ab3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, московская область (подмосковье), украина, геннадий зюганов, владимир путин, нато, кпрф, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Московская область (Подмосковье), Украина, Геннадий Зюганов, Владимир Путин, НАТО, КПРФ, Общество
КПРФ почтила память погибших во время спецоперации партийцев
КПРФ почтила минутой молчания память 32 однопартийцев, погибших во время спецоперации