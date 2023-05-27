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КПРФ почтила память погибших во время спецоперации партийцев - РИА Новости, 27.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:06 27.05.2023
https://ria.ru/20230527/kprf-1874510243.html
КПРФ почтила память погибших во время спецоперации партийцев
КПРФ почтила память погибших во время спецоперации партийцев - РИА Новости, 27.05.2023
КПРФ почтила память погибших во время спецоперации партийцев
Участники пленума КПРФ почтили минутой молчания память 32 однопартийцев, погибших в ходе специальной военной операции. РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T11:06
2023-05-27T11:06
специальная военная операция на украине
россия
московская область (подмосковье)
украина
геннадий зюганов
владимир путин
нато
кпрф
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РОЖДЕСТВЕНО (Московская область), 27 мая - РИА Новости. Участники пленума КПРФ почтили минутой молчания память 32 однопартийцев, погибших в ходе специальной военной операции. Шестой майский совместный пленум ЦК КПРФ и Центральной контрольно-ревизионной комиссии партии проходит в Подмосковье. "Смертью храбрых пали уже 32 наших товарища-активиста... Предлагаю почтить их светлую память минутой молчания", - сказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он перечислил имена и фамилии погибших. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230425/ivanov-1867740370.html
https://ria.ru/20230222/korpus-1853886688.html
россия
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россия, московская область (подмосковье), украина, геннадий зюганов, владимир путин, нато, кпрф, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Московская область (Подмосковье), Украина, Геннадий Зюганов, Владимир Путин, НАТО, КПРФ, Общество
КПРФ почтила память погибших во время спецоперации партийцев

КПРФ почтила минутой молчания память 32 однопартийцев, погибших во время спецоперации

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкУчастники Съезда КПРФ
Участники Съезда КПРФ - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Участники Съезда КПРФ. Архивное фото
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РОЖДЕСТВЕНО (Московская область), 27 мая - РИА Новости. Участники пленума КПРФ почтили минутой молчания память 32 однопартийцев, погибших в ходе специальной военной операции.
Шестой майский совместный пленум ЦК КПРФ и Центральной контрольно-ревизионной комиссии партии проходит в Подмосковье.
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"Смертью храбрых пали уже 32 наших товарища-активиста... Предлагаю почтить их светлую память минутой молчания", - сказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Он перечислил имена и фамилии погибших.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМосковская область (Подмосковье)УкраинаГеннадий ЗюгановВладимир ПутинНАТОКПРФОбщество
 
 
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