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Задержанного за сожжение Корана в Волгограде мужчину доставили в Чечню - РИА Новости, 27.05.2023
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11:04 27.05.2023 (обновлено: 11:13 27.05.2023)
https://ria.ru/20230527/koran-1874509987.html
Задержанного за сожжение Корана в Волгограде мужчину доставили в Чечню
Задержанного за сожжение Корана в Волгограде мужчину доставили в Чечню - РИА Новости, 27.05.2023
Задержанного за сожжение Корана в Волгограде мужчину доставили в Чечню
Задержанный за сожжение Корана в Волгограде Никита Журавель доставлен в Чечню, у грозненского СИЗО его встретили возмущенные жители региона с плакатами "Руки... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T11:04
2023-05-27T11:13
волгоград
происшествия
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 27 мая – РИА Новости. Задержанный за сожжение Корана в Волгограде Никита Журавель доставлен в Чечню, у грозненского СИЗО его встретили возмущенные жители региона с плакатами "Руки прочь от Корана", сообщает корреспондент РИА Новости."Мы сегодня собрались здесь, чтобы показать всему миру, что мы не дадим в обиду традиционные ценности нашей страны и религии. Все основные религии мы будем защищать даже ценой своей жизни. И те посягательства, которые с помощью Запада происходят на нашу религию, на нашу страну, они не пройдут. Мы очень рады, что этого человека передали в нашу республику. Мы исправим его, покажем ему, что он не прав. Никто не будет его ни мучить, ни убивать. Я уверен, что через месяц у него будут совсем другие мысли уже",— сказал житель Грозного.Ранее силовики задержали в Волгограде местного жителя за акцию с сожжением Корана на фоне мечети. Как заявили в СК, подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб.Заведено уголовное дело об оскорблении чувств верующих, его передали чеченским следователям.
https://ria.ru/20230523/koran-1873704533.html
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волгоград, происшествия, чеченская республика (чечня)
Волгоград, Происшествия, Чеченская республика (Чечня)
Задержанного за сожжение Корана в Волгограде мужчину доставили в Чечню

Задержанный за сожжение Корана в Волгограде Журавель доставлен в Чечню

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкНикита Журавель на заседании центрального районного суда Волгограда
Никита Журавель на заседании центрального районного суда Волгограда - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Никита Журавель на заседании центрального районного суда Волгограда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 27 мая – РИА Новости. Задержанный за сожжение Корана в Волгограде Никита Журавель доставлен в Чечню, у грозненского СИЗО его встретили возмущенные жители региона с плакатами "Руки прочь от Корана", сообщает корреспондент РИА Новости.
"Мы сегодня собрались здесь, чтобы показать всему миру, что мы не дадим в обиду традиционные ценности нашей страны и религии. Все основные религии мы будем защищать даже ценой своей жизни. И те посягательства, которые с помощью Запада происходят на нашу религию, на нашу страну, они не пройдут. Мы очень рады, что этого человека передали в нашу республику. Мы исправим его, покажем ему, что он не прав. Никто не будет его ни мучить, ни убивать. Я уверен, что через месяц у него будут совсем другие мысли уже",— сказал житель Грозного.
Ранее силовики задержали в Волгограде местного жителя за акцию с сожжением Корана на фоне мечети. Как заявили в СК, подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб.
Заведено уголовное дело об оскорблении чувств верующих, его передали чеченским следователям.
Тысячи чеченцев вышли на митинг против посягательства на Коран - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
В Грозном прошел митинг против посягательств на Коран
23 мая, 17:49
 
ВолгоградПроисшествияЧеченская республика (Чечня)
 
 
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