https://ria.ru/20230527/koran-1874509987.html

Задержанного за сожжение Корана в Волгограде мужчину доставили в Чечню

Задержанного за сожжение Корана в Волгограде мужчину доставили в Чечню - РИА Новости, 27.05.2023

Задержанного за сожжение Корана в Волгограде мужчину доставили в Чечню

Задержанный за сожжение Корана в Волгограде Никита Журавель доставлен в Чечню, у грозненского СИЗО его встретили возмущенные жители региона с плакатами "Руки... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T11:04

2023-05-27T11:04

2023-05-27T11:13

волгоград

происшествия

чеченская республика (чечня)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873470694_0:130:3072:1858_1920x0_80_0_0_1e479627929f996a5e8e857975922bba.jpg

ГРОЗНЫЙ, 27 мая – РИА Новости. Задержанный за сожжение Корана в Волгограде Никита Журавель доставлен в Чечню, у грозненского СИЗО его встретили возмущенные жители региона с плакатами "Руки прочь от Корана", сообщает корреспондент РИА Новости."Мы сегодня собрались здесь, чтобы показать всему миру, что мы не дадим в обиду традиционные ценности нашей страны и религии. Все основные религии мы будем защищать даже ценой своей жизни. И те посягательства, которые с помощью Запада происходят на нашу религию, на нашу страну, они не пройдут. Мы очень рады, что этого человека передали в нашу республику. Мы исправим его, покажем ему, что он не прав. Никто не будет его ни мучить, ни убивать. Я уверен, что через месяц у него будут совсем другие мысли уже",— сказал житель Грозного.Ранее силовики задержали в Волгограде местного жителя за акцию с сожжением Корана на фоне мечети. Как заявили в СК, подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб.Заведено уголовное дело об оскорблении чувств верующих, его передали чеченским следователям.

https://ria.ru/20230523/koran-1873704533.html

волгоград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

волгоград, происшествия, чеченская республика (чечня)