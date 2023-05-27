https://ria.ru/20230527/koran-1874509987.html
Задержанного за сожжение Корана в Волгограде мужчину доставили в Чечню
Задержанного за сожжение Корана в Волгограде мужчину доставили в Чечню - РИА Новости, 27.05.2023
Задержанного за сожжение Корана в Волгограде мужчину доставили в Чечню
Задержанный за сожжение Корана в Волгограде Никита Журавель доставлен в Чечню, у грозненского СИЗО его встретили возмущенные жители региона с плакатами "Руки... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T11:04
2023-05-27T11:04
2023-05-27T11:13
волгоград
происшествия
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 27 мая – РИА Новости. Задержанный за сожжение Корана в Волгограде Никита Журавель доставлен в Чечню, у грозненского СИЗО его встретили возмущенные жители региона с плакатами "Руки прочь от Корана", сообщает корреспондент РИА Новости."Мы сегодня собрались здесь, чтобы показать всему миру, что мы не дадим в обиду традиционные ценности нашей страны и религии. Все основные религии мы будем защищать даже ценой своей жизни. И те посягательства, которые с помощью Запада происходят на нашу религию, на нашу страну, они не пройдут. Мы очень рады, что этого человека передали в нашу республику. Мы исправим его, покажем ему, что он не прав. Никто не будет его ни мучить, ни убивать. Я уверен, что через месяц у него будут совсем другие мысли уже",— сказал житель Грозного.Ранее силовики задержали в Волгограде местного жителя за акцию с сожжением Корана на фоне мечети. Как заявили в СК, подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб.Заведено уголовное дело об оскорблении чувств верующих, его передали чеченским следователям.
https://ria.ru/20230523/koran-1873704533.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоград, происшествия, чеченская республика (чечня)
Волгоград, Происшествия, Чеченская республика (Чечня)
Задержанного за сожжение Корана в Волгограде мужчину доставили в Чечню
Задержанный за сожжение Корана в Волгограде Журавель доставлен в Чечню
ГРОЗНЫЙ, 27 мая – РИА Новости. Задержанный за сожжение Корана в Волгограде Никита Журавель доставлен в Чечню, у грозненского СИЗО его встретили возмущенные жители региона с плакатами "Руки прочь от Корана", сообщает корреспондент РИА Новости.
"Мы сегодня собрались здесь, чтобы показать всему миру, что мы не дадим в обиду традиционные ценности нашей страны и религии. Все основные религии мы будем защищать даже ценой своей жизни. И те посягательства, которые с помощью Запада происходят на нашу религию, на нашу страну, они не пройдут. Мы очень рады, что этого человека передали в нашу республику. Мы исправим его, покажем ему, что он не прав. Никто не будет его ни мучить, ни убивать. Я уверен, что через месяц у него будут совсем другие мысли уже",— сказал житель Грозного.
Ранее силовики задержали в Волгограде
местного жителя за акцию с сожжением Корана на фоне мечети. Как заявили в СК, подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб.
Заведено уголовное дело об оскорблении чувств верующих, его передали чеченским следователям.
В Грозном прошел митинг против посягательств на Коран