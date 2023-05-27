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В Малабо призвали решать украинский конфликт без участия третьих сил - РИА Новости, 27.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:10 27.05.2023
https://ria.ru/20230527/konflikt-1874503861.html
В Малабо призвали решать украинский конфликт без участия третьих сил
В Малабо призвали решать украинский конфликт без участия третьих сил - РИА Новости, 27.05.2023
В Малабо призвали решать украинский конфликт без участия третьих сил
Россия и Украина должны урегулировать конфликт без вмешательства третьих сил, единственный интерес которых состоит в разрушении мира и стабильности, заявил в... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T10:10
2023-05-27T10:10
специальная военная операция на украине
в мире
экваториальная гвинея
россия
украина
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия и Украина должны урегулировать конфликт без вмешательства третьих сил, единственный интерес которых состоит в разрушении мира и стабильности, заявил в интервью РИА Новости посол Экваториальной Гвинеи в Москве Лусиано Нкого Ндонг Айекаба. "Экваториальная Гвинея внимательно следит за всеми событиями, которые произошли с начала этого конфликта. Как верный сторонник международного мира и стабильности и в соответствии с принципами Устава ООН мы желаем, чтобы обе страны, имеющие исторические узы, которые очень трудно разорвать, урегулировали свои разногласия между собой без вмешательства третьих сил, единственный интерес которых состоит в том, чтобы разрушить мир и стабильность - что всегда было их целью", - сказал Ндонг Айекаба. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20230527/aviasoobschenie-1874491814.html
экваториальная гвинея
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в мире, экваториальная гвинея, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Экваториальная Гвинея, Россия, Украина
В Малабо призвали решать украинский конфликт без участия третьих сил

Посол Ндонг Айекаба: Россия и Украина должны решить конфликт без участия третьих сил

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол Республики Экваториальная Гвинея Лусиано Нкого Ндонг Айекаба
Чрезвычайный и полномочный посол Республики Экваториальная Гвинея Лусиано Нкого Ндонг Айекаба - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Чрезвычайный и полномочный посол Республики Экваториальная Гвинея Лусиано Нкого Ндонг Айекаба . Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия и Украина должны урегулировать конфликт без вмешательства третьих сил, единственный интерес которых состоит в разрушении мира и стабильности, заявил в интервью РИА Новости посол Экваториальной Гвинеи в Москве Лусиано Нкого Ндонг Айекаба.
"Экваториальная Гвинея внимательно следит за всеми событиями, которые произошли с начала этого конфликта. Как верный сторонник международного мира и стабильности и в соответствии с принципами Устава ООН мы желаем, чтобы обе страны, имеющие исторические узы, которые очень трудно разорвать, урегулировали свои разногласия между собой без вмешательства третьих сил, единственный интерес которых состоит в том, чтобы разрушить мир и стабильность - что всегда было их целью", - сказал Ндонг Айекаба.
Читайте полный текст интервью >>>
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