https://ria.ru/20230527/kompanii-1874502510.html

В Экваториальной Гвинее объяснили уход американских компаний из страны

В Экваториальной Гвинее объяснили уход американских компаний из страны - РИА Новости, 27.05.2023

В Экваториальной Гвинее объяснили уход американских компаний из страны

Американские компании уходят из Экваториальной Гвинеи из-за ее сближения с Россией, заявил в интервью РИА Новости посол республики в Москве Лусиано Нкого Ндонг... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T10:01

2023-05-27T10:01

2023-05-27T10:01

в мире

россия

экваториальная гвинея

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Американские компании уходят из Экваториальной Гвинеи из-за ее сближения с Россией, заявил в интервью РИА Новости посол республики в Москве Лусиано Нкого Ндонг Айекаба. "Сейчас, когда они знают, что мы поддерживаем Россию, американская компания ExxonMobil официально объявила, что уходит с нашего рынка. Другие компании тоже уходят, они все говорят: "Россия вас будет кормить", - сказал Ндонг Айекаба. По словам дипломата, если африканские страны не соглашаются с политикой США, Вашингтон может "устроить переворот" или западные компании "будут уходить из Африки". "Но нам все равно. Мы за Россию. Россия тоже должна думать о нас", - заключил он.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230527/gvineya-1874501403.html

россия

экваториальная гвинея

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, россия, экваториальная гвинея