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В Экваториальной Гвинее объяснили уход американских компаний из страны - РИА Новости, 27.05.2023
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10:01 27.05.2023
https://ria.ru/20230527/kompanii-1874502510.html
В Экваториальной Гвинее объяснили уход американских компаний из страны
В Экваториальной Гвинее объяснили уход американских компаний из страны - РИА Новости, 27.05.2023
В Экваториальной Гвинее объяснили уход американских компаний из страны
Американские компании уходят из Экваториальной Гвинеи из-за ее сближения с Россией, заявил в интервью РИА Новости посол республики в Москве Лусиано Нкого Ндонг... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T10:01
2023-05-27T10:01
в мире
россия
экваториальная гвинея
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Американские компании уходят из Экваториальной Гвинеи из-за ее сближения с Россией, заявил в интервью РИА Новости посол республики в Москве Лусиано Нкого Ндонг Айекаба. "Сейчас, когда они знают, что мы поддерживаем Россию, американская компания ExxonMobil официально объявила, что уходит с нашего рынка. Другие компании тоже уходят, они все говорят: "Россия вас будет кормить", - сказал Ндонг Айекаба. По словам дипломата, если африканские страны не соглашаются с политикой США, Вашингтон может "устроить переворот" или западные компании "будут уходить из Африки". "Но нам все равно. Мы за Россию. Россия тоже должна думать о нас", - заключил он.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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в мире, россия, экваториальная гвинея
В мире, Россия, Экваториальная Гвинея
В Экваториальной Гвинее объяснили уход американских компаний из страны

Посол: американские компании уходят из Экваториальной Гвинеи из-за ее сближения с Россией

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол Республики Экваториальная Гвинея Лусиано Нкого Ндонг Айекаба
Чрезвычайный и полномочный посол Республики Экваториальная Гвинея Лусиано Нкого Ндонг Айекаба - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Чрезвычайный и полномочный посол Республики Экваториальная Гвинея Лусиано Нкого Ндонг Айекаба . Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Американские компании уходят из Экваториальной Гвинеи из-за ее сближения с Россией, заявил в интервью РИА Новости посол республики в Москве Лусиано Нкого Ндонг Айекаба.
"Сейчас, когда они знают, что мы поддерживаем Россию, американская компания ExxonMobil официально объявила, что уходит с нашего рынка. Другие компании тоже уходят, они все говорят: "Россия вас будет кормить", - сказал Ндонг Айекаба.
По словам дипломата, если африканские страны не соглашаются с политикой США, Вашингтон может "устроить переворот" или западные компании "будут уходить из Африки".
"Но нам все равно. Мы за Россию. Россия тоже должна думать о нас", - заключил он.
Читайте полный текст интервью >>>
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