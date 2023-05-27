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Посол Экваториальной Гвинеи пригласил Россию создать фармацевтические хабы
Посол Экваториальной Гвинеи пригласил Россию создать фармацевтические хабы - РИА Новости, 27.05.2023
Посол Экваториальной Гвинеи пригласил Россию создать фармацевтические хабы
Россия могла бы создать в Экваториальной Гвинее и в целом в Гвинейском заливе фармацевтические хабы для обеспечения лекарствами стран региона, заявил в интервью РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T06:45
2023-05-27T06:45
2023-05-27T10:03
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия могла бы создать в Экваториальной Гвинее и в целом в Гвинейском заливе фармацевтические хабы для обеспечения лекарствами стран региона, заявил в интервью РИА Новости посол республики в Москве Лусиано Нкого Ндонг Айекаба. "Я думаю, что Россия должна прийти в Гвинейский залив и создать базы с большими складами медикаментов. У нас есть порты, транспортная сеть, Гвинейский залив находится в удобном месте. Так что Габон, Камерун могут сразу покупать фармацевтику и продукты питания", - сказал Ндонг Айекаба. Он добавил, что сейчас Экваториальная Гвинея не производит медикаменты. "Сейчас у нас есть проблемы с Европой: даже если мы отправляем деньги сегодня, их задерживают на две-три недели. Может пройти месяц, чтобы поставщик, например из Италии или Франции, получил эти деньги. Фармацевтическая продукция нам нужна ежедневно, потому что когда человек болен, он не может ждать", - отметил дипломат. Посол подчеркнул, что Экваториальная Гвинея нуждается в специалистах из России. "Если в России врачи хотят работать в нашей стране, мы за. Если нужно межгосударственное соглашение, наша страна готова рассмотреть этот вопрос", - заключил он. Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20230202/gvineya-1849339396.html
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экваториальная гвинея, россия, москва, в мире
Экваториальная Гвинея, Россия, Москва, В мире
Посол Экваториальной Гвинеи пригласил Россию создать фармацевтические хабы
Посол Экваториальной Гвинеи: Россия могла бы создать в регионе фармацевтические хабы