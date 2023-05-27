https://ria.ru/20230527/gvineya-1874489403.html

Посол Экваториальной Гвинеи пригласил Россию создать фармацевтические хабы

Посол Экваториальной Гвинеи пригласил Россию создать фармацевтические хабы - РИА Новости, 27.05.2023

Посол Экваториальной Гвинеи пригласил Россию создать фармацевтические хабы

Россия могла бы создать в Экваториальной Гвинее и в целом в Гвинейском заливе фармацевтические хабы для обеспечения лекарствами стран региона, заявил в интервью РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T06:45

2023-05-27T06:45

2023-05-27T10:03

экваториальная гвинея

россия

москва

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874359790_0:207:3039:1916_1920x0_80_0_0_cbbed420b44597123ab1df3bb7e0de56.jpg

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия могла бы создать в Экваториальной Гвинее и в целом в Гвинейском заливе фармацевтические хабы для обеспечения лекарствами стран региона, заявил в интервью РИА Новости посол республики в Москве Лусиано Нкого Ндонг Айекаба. "Я думаю, что Россия должна прийти в Гвинейский залив и создать базы с большими складами медикаментов. У нас есть порты, транспортная сеть, Гвинейский залив находится в удобном месте. Так что Габон, Камерун могут сразу покупать фармацевтику и продукты питания", - сказал Ндонг Айекаба. Он добавил, что сейчас Экваториальная Гвинея не производит медикаменты. "Сейчас у нас есть проблемы с Европой: даже если мы отправляем деньги сегодня, их задерживают на две-три недели. Может пройти месяц, чтобы поставщик, например из Италии или Франции, получил эти деньги. Фармацевтическая продукция нам нужна ежедневно, потому что когда человек болен, он не может ждать", - отметил дипломат. Посол подчеркнул, что Экваториальная Гвинея нуждается в специалистах из России. "Если в России врачи хотят работать в нашей стране, мы за. Если нужно межгосударственное соглашение, наша страна готова рассмотреть этот вопрос", - заключил он. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230202/gvineya-1849339396.html

экваториальная гвинея

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экваториальная гвинея, россия, москва, в мире