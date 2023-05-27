Гергиев откроет XXXI Международный фестиваль "Звезды белых ночей"

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. В Санкт-Петербурге открывается XXXI Международный музыкальный фестиваль "Звезды белых ночей", сообщает пресс-служба Мариинского театра. Художественный руководитель смотра – Валерий Гергиев. 27 мая состоится несколько мероприятий. Программа стартует с выступления Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева в Концертном зале. Также маэстро встанет за пульт во время показа лирической одноактной оперы Чайковского "Иоланта" на исторической сцене. Выйдут Ирина Чурилова, Сергей Скороходов, Алексей Марков, Станислав Трофимов и Владислав Сулимский.На новой сцене – балет "Дочь фараона" в хореографии Мариуса Петипа. Это реконструкция постановки эпохи императорских театров. В главных ролях зрители увидят Викторию Терешкину, Рената Шакирова и Владимира Шклярова. Фестиваль завершится 11 июля. Ранее сообщалось о премьере оперы Винченцо Беллини "Норма" с Хиблой Герзмава в Московском академическом Музыкальном театре имени Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко.
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. В Санкт-Петербурге открывается XXXI Международный музыкальный фестиваль "Звезды белых ночей", сообщает пресс-служба Мариинского театра. Художественный руководитель смотра – Валерий Гергиев.
27 мая состоится несколько мероприятий. Программа стартует с выступления Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева в Концертном зале.
Также маэстро встанет за пульт во время показа лирической одноактной оперы Чайковского "Иоланта" на исторической сцене. Выйдут Ирина Чурилова, Сергей Скороходов, Алексей Марков, Станислав Трофимов и Владислав Сулимский.
На новой сцене – балет "Дочь фараона" в хореографии Мариуса Петипа. Это реконструкция постановки эпохи императорских театров. В главных ролях зрители увидят Викторию Терешкину, Рената Шакирова и Владимира Шклярова.
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