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Гергиев откроет XXXI Международный фестиваль "Звезды белых ночей" - РИА Новости, 27.05.2023
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Культура
 
07:00 27.05.2023
https://ria.ru/20230527/festival-1874423867.html
Гергиев откроет XXXI Международный фестиваль "Звезды белых ночей"
Гергиев откроет XXXI Международный фестиваль "Звезды белых ночей" - РИА Новости, 27.05.2023
Гергиев откроет XXXI Международный фестиваль "Звезды белых ночей"
В Санкт-Петербурге открывается XXXI Международный музыкальный фестиваль "Звезды белых ночей", сообщает пресс-служба Мариинского театра. Художественный... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T07:00
2023-05-27T07:00
культура
новости культуры
валерий гергиев
мариус петипа
мариинский театр
музыка
театр
балет
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. В Санкт-Петербурге открывается XXXI Международный музыкальный фестиваль "Звезды белых ночей", сообщает пресс-служба Мариинского театра. Художественный руководитель смотра – Валерий Гергиев. 27 мая состоится несколько мероприятий. Программа стартует с выступления Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева в Концертном зале. Также маэстро встанет за пульт во время показа лирической одноактной оперы Чайковского "Иоланта" на исторической сцене. Выйдут Ирина Чурилова, Сергей Скороходов, Алексей Марков, Станислав Трофимов и Владислав Сулимский.На новой сцене – балет "Дочь фараона" в хореографии Мариуса Петипа. Это реконструкция постановки эпохи императорских театров. В главных ролях зрители увидят Викторию Терешкину, Рената Шакирова и Владимира Шклярова. Фестиваль завершится 11 июля. Ранее сообщалось о премьере оперы Винченцо Беллини "Норма" с Хиблой Герзмава в Московском академическом Музыкальном театре имени Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко.
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новости культуры, валерий гергиев, мариус петипа, мариинский театр, музыка, театр, балет
Культура, Новости культуры, Валерий Гергиев, Мариус Петипа, Мариинский театр, Музыка, Театр, Балет
Гергиев откроет XXXI Международный фестиваль "Звезды белых ночей"

В Петербурге начнется XXXI Международный музыкальный фестиваль "Звезды белых ночей"

© Фото : пресс-служба Мариинского театра/Валентин БарановскийСимфонический оркестр Мариинского театра и Валерий Гергиев
Симфонический оркестр Мариинского театра и Валерий Гергиев - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© Фото : пресс-служба Мариинского театра/Валентин Барановский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. В Санкт-Петербурге открывается XXXI Международный музыкальный фестиваль "Звезды белых ночей", сообщает пресс-служба Мариинского театра. Художественный руководитель смотра – Валерий Гергиев.
27 мая состоится несколько мероприятий. Программа стартует с выступления Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева в Концертном зале.
© Фото : пресс-служба Мариинского театра/Валентин БарановскийСимфонический оркестр Мариинского театра и Валерий Гергиев
Симфонический оркестр Мариинского театра и Валерий Гергиев
Симфонический оркестр Мариинского театра и Валерий Гергиев
© Фото : пресс-служба Мариинского театра/Валентин Барановский
1 из 3
© Фото : пресс-служба Мариинского театра/Наталья РазинаИоланта
Иоланта
Иоланта
© Фото : пресс-служба Мариинского театра/Наталья Разина
2 из 3
© Фото : пресс-служба Мариинского театра/Наталья РазинаИоланта
Иоланта
Иоланта
© Фото : пресс-служба Мариинского театра/Наталья Разина
3 из 3
Симфонический оркестр Мариинского театра и Валерий Гергиев
© Фото : пресс-служба Мариинского театра/Валентин Барановский
1 из 3
Иоланта
© Фото : пресс-служба Мариинского театра/Наталья Разина
2 из 3
Иоланта
© Фото : пресс-служба Мариинского театра/Наталья Разина
3 из 3
Также маэстро встанет за пульт во время показа лирической одноактной оперы Чайковского "Иоланта" на исторической сцене. Выйдут Ирина Чурилова, Сергей Скороходов, Алексей Марков, Станислав Трофимов и Владислав Сулимский.
На новой сцене – балет "Дочь фараона" в хореографии Мариуса Петипа. Это реконструкция постановки эпохи императорских театров. В главных ролях зрители увидят Викторию Терешкину, Рената Шакирова и Владимира Шклярова.
© Фото : пресс-служба Мариинского театра/Наталья РазинаДочь Фараона
Дочь Фараона
Дочь Фараона
© Фото : пресс-служба Мариинского театра/Наталья Разина
1 из 2
© Фото : пресс-служба Мариинского театра/Александр НеффаДочь Фараона
Дочь Фараона
Дочь Фараона
© Фото : пресс-служба Мариинского театра/Александр Неффа
2 из 2
Дочь Фараона
© Фото : пресс-служба Мариинского театра/Наталья Разина
1 из 2
Дочь Фараона
© Фото : пресс-служба Мариинского театра/Александр Неффа
2 из 2
Фестиваль завершится 11 июля.
Ранее сообщалось о премьере оперы Винченцо Беллини "Норма" с Хиблой Герзмава в Московском академическом Музыкальном театре имени Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко.
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