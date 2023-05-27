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Москва продолжит поддержку Белграда в отстаивании суверенитета, заявил МИД - РИА Новости, 27.05.2023
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10:11 27.05.2023 (обновлено: 12:06 27.05.2023)
https://ria.ru/20230527/belgrad-1874503985.html
Москва продолжит поддержку Белграда в отстаивании суверенитета, заявил МИД
Москва продолжит поддержку Белграда в отстаивании суверенитета, заявил МИД - РИА Новости, 27.05.2023
Москва продолжит поддержку Белграда в отстаивании суверенитета, заявил МИД
Россия продолжит поддерживать Белград в отстаивании им своих легитимных прав, суверенитета и территориальной целостности, заявил РИА новости директор четвертого РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T10:11
2023-05-27T12:06
в мире
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белград (город)
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юрий пилипсон
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Россия продолжит поддерживать Белград в отстаивании им своих легитимных прав, суверенитета и территориальной целостности, заявил РИА новости директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон. "Любое решение по Косово должно быть приемлемо для сербов и одобрено СБ ООН. Запад же в излюбленном циничном стиле избирательно относится к международному праву, всеми силами стремится подменить этот краеугольный документ однобокими схемами, которые не учитывают коренные интересы сербского народа, принуждают к принятию "госсуверенитета" края", - сказал он. "Продолжим поддерживать Белград в отстаивании им своих легитимных прав, суверенитета и территориальной целостности. У нас нет поводов сомневаться в устойчивости руководства Сербии, когда речь идет о защите государственных интересов.", - указал дипломат в интервью агентству. Президент Сербии в пятницу привел сербскую армию в состояние максимальной боеготовности в связи с ситуацией в Косово и Метохии из-за односторонних шагов Приштины. Глава государства также потребовал от НАТО "срочно остановить насилие над сербами" в Косово и Метохии. Министр обороны Сербии Милош Вучевич в телеэфире подтвердил приведение армии в наивысшую степень боеготовности и выдвижение сил в сторону Косово и Метохии. Причиной послужила попытка властей Приштины поставить на севере края мэров албанцев после прошедших 23 апреля выборов в органы местного самоуправления на севере Косово, которые бойкотировали местные сербы. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20230526/vuchich-1874474513.html
https://ria.ru/20230514/serbiya-1871623240.html
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в мире, косово, белград (город), сербия, юрий пилипсон, оон, нато
В мире, Косово, Белград (город), Сербия, Юрий Пилипсон, ООН, НАТО
Москва продолжит поддержку Белграда в отстаивании суверенитета, заявил МИД

МИД: Москва продолжит поддержку Белграда в отстаивании своих прав и суверенитета

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД РФ
Здание МИД РФ - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Россия продолжит поддерживать Белград в отстаивании им своих легитимных прав, суверенитета и территориальной целостности, заявил РИА новости директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.
"Любое решение по Косово должно быть приемлемо для сербов и одобрено СБ ООН. Запад же в излюбленном циничном стиле избирательно относится к международному праву, всеми силами стремится подменить этот краеугольный документ однобокими схемами, которые не учитывают коренные интересы сербского народа, принуждают к принятию "госсуверенитета" края", - сказал он.
Митинг в поддержку Александра Вучича перед зданием парламента Сербии в Белграде - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
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26 мая, 23:17
"Продолжим поддерживать Белград в отстаивании им своих легитимных прав, суверенитета и территориальной целостности. У нас нет поводов сомневаться в устойчивости руководства Сербии, когда речь идет о защите государственных интересов.", - указал дипломат в интервью агентству.
Президент Сербии в пятницу привел сербскую армию в состояние максимальной боеготовности в связи с ситуацией в Косово и Метохии из-за односторонних шагов Приштины. Глава государства также потребовал от НАТО "срочно остановить насилие над сербами" в Косово и Метохии.
Министр обороны Сербии Милош Вучевич в телеэфире подтвердил приведение армии в наивысшую степень боеготовности и выдвижение сил в сторону Косово и Метохии.
Причиной послужила попытка властей Приштины поставить на севере края мэров албанцев после прошедших 23 апреля выборов в органы местного самоуправления на севере Косово, которые бойкотировали местные сербы.
Читайте полный текст интервью >>>
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В миреКосовоБелград (город)СербияЮрий ПилипсонООННАТО
 
 
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