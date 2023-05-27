https://ria.ru/20230527/beglov-1874522109.html
Беглов поздравил жителей Петербурга с 320-летием города
Беглов поздравил жителей Петербурга с 320-летием города - РИА Новости, 27.05.2023
Беглов поздравил жителей Петербурга с 320-летием города
Губернатор Санкт-Петербурга Александра Беглов поздравил жителей города с 320-й годовщиной основания Северной столицы. РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T12:31
2023-05-27T12:31
2023-05-27T12:31
санкт-петербург
общество
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александра Беглов поздравил жителей города с 320-й годовщиной основания Северной столицы. Санкт-Петербург 27 мая отмечает очередную дату со дня своего основания: в этот день 320 лет назад Петр I заложил крепость, которой дал имя в честь святого апостола Петра. "У Петербурга – уникальная история и великая судьба. Рожденный в Северной войне, он стал венцом трудов и побед, энергии и воли Петра Первого. На невских берегах Россия была провозглашена Империей. Наш город – место силы, центр притяжения талантливых людей, город, который не раз проходил испытание на прочность", - говорится в тексте поздравления губернатора и председателя законодательного собрания города Александра Бельского. Они напомнили, что подвиг защитников Ленинграда, жителей блокадного города вошел в мировую историю. "Сегодня, как и в эпоху Петра Первого, наша страна переживает переломное время. Петербуржцы плечом к плечу со всей страной противостоят новым попыткам Запада подчинить и уничтожить Россию. Мы гордимся нашими воинами, которые сражаются за Отечество. Наши заводы выпускают вооружение для защиты страны. Учебные заведения готовят кадры для армии, флота и высокотехнологичных производств", - отмечается в тексте поздравления. По словам Беглова и Бельского, Петербург остается центром международной жизни. "Мы ждем на международный экономический форум делегации из нескольких десятков стран. Мы примем саммит Россия-Африка и Международный Военно-Морской салон", - отметили они. Губернатор и спикер городского парламента пожелали жителям города мира, добра и благополучия. "Наш город рожден для побед и свершений России, и будет всегда таким", - говорится в тексте поздравления.
https://ria.ru/20230527/matvienko-1874510770.html
https://ria.ru/20230527/peterburg-1874201681.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, общество, александр беглов
Санкт-Петербург, Общество, Александр Беглов
Беглов поздравил жителей Петербурга с 320-летием города
Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил жителей с 320-летием города
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая - РИА Новости.
Губернатор Санкт-Петербурга Александра Беглов поздравил
жителей города с 320-й годовщиной основания Северной столицы.
Санкт-Петербург 27 мая отмечает очередную дату со дня своего основания: в этот день 320 лет назад Петр I
заложил крепость, которой дал имя в честь святого апостола Петра.
"У Петербурга – уникальная история и великая судьба. Рожденный в Северной войне, он стал венцом трудов и побед, энергии и воли Петра Первого. На невских берегах Россия
была провозглашена Империей. Наш город – место силы, центр притяжения талантливых людей, город, который не раз проходил испытание на прочность", - говорится в тексте поздравления губернатора и председателя законодательного собрания города Александра Бельского.
Они напомнили, что подвиг защитников Ленинграда
, жителей блокадного города вошел в мировую историю.
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"Сегодня, как и в эпоху Петра Первого, наша страна переживает переломное время. Петербуржцы плечом к плечу со всей страной противостоят новым попыткам Запада подчинить и уничтожить Россию. Мы гордимся нашими воинами, которые сражаются за Отечество. Наши заводы выпускают вооружение для защиты страны. Учебные заведения готовят кадры для армии, флота и высокотехнологичных производств", - отмечается в тексте поздравления.
По словам Беглова и Бельского, Петербург остается центром международной жизни. "Мы ждем на международный экономический форум делегации из нескольких десятков стран. Мы примем саммит Россия-Африка и Международный Военно-Морской салон", - отметили они.
Губернатор и спикер городского парламента пожелали жителям города мира, добра и благополучия.
"Наш город рожден для побед и свершений России, и будет всегда таким", - говорится в тексте поздравления.
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