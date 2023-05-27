https://ria.ru/20230527/beglov-1874522109.html

Беглов поздравил жителей Петербурга с 320-летием города

Беглов поздравил жителей Петербурга с 320-летием города - РИА Новости, 27.05.2023

Беглов поздравил жителей Петербурга с 320-летием города

Губернатор Санкт-Петербурга Александра Беглов поздравил жителей города с 320-й годовщиной основания Северной столицы. РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T12:31

2023-05-27T12:31

2023-05-27T12:31

санкт-петербург

общество

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александра Беглов поздравил жителей города с 320-й годовщиной основания Северной столицы. Санкт-Петербург 27 мая отмечает очередную дату со дня своего основания: в этот день 320 лет назад Петр I заложил крепость, которой дал имя в честь святого апостола Петра. "У Петербурга – уникальная история и великая судьба. Рожденный в Северной войне, он стал венцом трудов и побед, энергии и воли Петра Первого. На невских берегах Россия была провозглашена Империей. Наш город – место силы, центр притяжения талантливых людей, город, который не раз проходил испытание на прочность", - говорится в тексте поздравления губернатора и председателя законодательного собрания города Александра Бельского. Они напомнили, что подвиг защитников Ленинграда, жителей блокадного города вошел в мировую историю. "Сегодня, как и в эпоху Петра Первого, наша страна переживает переломное время. Петербуржцы плечом к плечу со всей страной противостоят новым попыткам Запада подчинить и уничтожить Россию. Мы гордимся нашими воинами, которые сражаются за Отечество. Наши заводы выпускают вооружение для защиты страны. Учебные заведения готовят кадры для армии, флота и высокотехнологичных производств", - отмечается в тексте поздравления. По словам Беглова и Бельского, Петербург остается центром международной жизни. "Мы ждем на международный экономический форум делегации из нескольких десятков стран. Мы примем саммит Россия-Африка и Международный Военно-Морской салон", - отметили они. Губернатор и спикер городского парламента пожелали жителям города мира, добра и благополучия. "Наш город рожден для побед и свершений России, и будет всегда таким", - говорится в тексте поздравления.

https://ria.ru/20230527/matvienko-1874510770.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

санкт-петербург, общество, александр беглов