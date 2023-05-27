https://ria.ru/20230527/bayden-1874482407.html

СМИ: Байден негативно относится к отправке российского ЯО в Белоруссию

СМИ: Байден негативно относится к отправке российского ЯО в Белоруссию - РИА Новости, 27.05.2023

СМИ: Байден негативно относится к отправке российского ЯО в Белоруссию

Президент США Джо Байден заявил, что негативно относится к перемещению российского ядерного оружия на территорию Белоруссии, сообщают западные СМИ. РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T02:33

2023-05-27T02:33

2023-05-27T02:57

белоруссия

россия

сша

джо байден

владимир путин

александр лукашенко

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что негативно относится к перемещению российского ядерного оружия на территорию Белоруссии, сообщают западные СМИ.В четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о начале перемещения ядерных боеприпасов в рамках договоренностей с Россией о размещении в республике тактического ядерного оружия.Как отмечает агентство Рейтер, Байден заявил, что его реакция на сообщения о размещении российского ядерного оружия на территории Белоруссии "чрезвычайно негативная".В четверг в Минске главы министерств обороны Белоруссии и России Виктор Хренин и Сергей Шойгу подписали документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории Белоруссии.В марте президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетия, поскольку американцы "учат их (союзников) экипажи, их летчиков использовать при необходимости этот вид вооружений". По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля. Лукашенко заявлял, что при необходимости может договориться с Путиным о введении в республику стратегического ядерного оружия.

https://ria.ru/20230526/belorussiya-1874313592.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230526/medvedev-1874249280.html

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белоруссия, россия, сша, джо байден, владимир путин, александр лукашенко