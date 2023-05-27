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В Экваториальной Гвинее предложили России открыть прямое авиасообщение - РИА Новости, 27.05.2023
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07:49 27.05.2023 (обновлено: 10:02 27.05.2023)
https://ria.ru/20230527/aviasoobschenie-1874491814.html
В Экваториальной Гвинее предложили России открыть прямое авиасообщение
В Экваториальной Гвинее предложили России открыть прямое авиасообщение - РИА Новости, 27.05.2023
В Экваториальной Гвинее предложили России открыть прямое авиасообщение
Экваториальная Гвинея и Россия могли бы открыть прямое авиасообщение, конкуренции на этом направлении нет, заявил в интервью РИА Новости посол республики в... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T07:49
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россия
экваториальная гвинея
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Экваториальная Гвинея и Россия могли бы открыть прямое авиасообщение, конкуренции на этом направлении нет, заявил в интервью РИА Новости посол республики в Москве Лусиано Нкого Ндонг Айекаба. "Мы открыты и считаем отношения с Россией важными. Предприниматели и правительство России должны двигаться в направлении того, чтобы у нас появилось прямое транспортное сообщение. Мы могли бы установить его между нашими странами", - сказал Ндонг Айекаба. "Всем бизнесменам, которых я встречаю, я говорю: почему вы не видите эти возможности? Мы дипломаты, но предприниматели должны видеть это окно возможностей, где можно получить прибыль. Конкуренции на этом направлении нет", - добавил он. Дипломат отметил, что Экваториальная Гвинея строит в аэропорту "новые терминалы и взлетные полосы по четыре километра". Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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россия, экваториальная гвинея, москва
Россия, Экваториальная Гвинея, Москва
В Экваториальной Гвинее предложили России открыть прямое авиасообщение

Посол Экваториальной Гвинеи Айекаба выразил надежду на открытие авиасообщения с Россией

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПассажиры во время посадки в самолет в аэропорту
Пассажиры во время посадки в самолет в аэропорту - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Пассажиры во время посадки в самолет в аэропорту. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Экваториальная Гвинея и Россия могли бы открыть прямое авиасообщение, конкуренции на этом направлении нет, заявил в интервью РИА Новости посол республики в Москве Лусиано Нкого Ндонг Айекаба.
«
"Мы открыты и считаем отношения с Россией важными. Предприниматели и правительство России должны двигаться в направлении того, чтобы у нас появилось прямое транспортное сообщение. Мы могли бы установить его между нашими странами", - сказал Ндонг Айекаба.
"Всем бизнесменам, которых я встречаю, я говорю: почему вы не видите эти возможности? Мы дипломаты, но предприниматели должны видеть это окно возможностей, где можно получить прибыль. Конкуренции на этом направлении нет", - добавил он.
Дипломат отметил, что Экваториальная Гвинея строит в аэропорту "новые терминалы и взлетные полосы по четыре километра".
Читайте полный текст интервью >>>
Чрезвычайный и полномочный посол Республики Экваториальная Гвинея Лусиано Нкого Ндонг Айекаба - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
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РоссияЭкваториальная ГвинеяМосква
 
 
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