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В Экваториальной Гвинее предложили России открыть прямое авиасообщение
В Экваториальной Гвинее предложили России открыть прямое авиасообщение - РИА Новости, 27.05.2023
В Экваториальной Гвинее предложили России открыть прямое авиасообщение
Экваториальная Гвинея и Россия могли бы открыть прямое авиасообщение, конкуренции на этом направлении нет, заявил в интервью РИА Новости посол республики в... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T07:49
2023-05-27T07:49
2023-05-27T10:02
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Экваториальная Гвинея и Россия могли бы открыть прямое авиасообщение, конкуренции на этом направлении нет, заявил в интервью РИА Новости посол республики в Москве Лусиано Нкого Ндонг Айекаба. "Мы открыты и считаем отношения с Россией важными. Предприниматели и правительство России должны двигаться в направлении того, чтобы у нас появилось прямое транспортное сообщение. Мы могли бы установить его между нашими странами", - сказал Ндонг Айекаба. "Всем бизнесменам, которых я встречаю, я говорю: почему вы не видите эти возможности? Мы дипломаты, но предприниматели должны видеть это окно возможностей, где можно получить прибыль. Конкуренции на этом направлении нет", - добавил он. Дипломат отметил, что Экваториальная Гвинея строит в аэропорту "новые терминалы и взлетные полосы по четыре километра". Читайте полный текст интервью >>>
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россия, экваториальная гвинея, москва
Россия, Экваториальная Гвинея, Москва
В Экваториальной Гвинее предложили России открыть прямое авиасообщение
Посол Экваториальной Гвинеи Айекаба выразил надежду на открытие авиасообщения с Россией
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Экваториальная Гвинея и Россия могли бы открыть прямое авиасообщение, конкуренции на этом направлении нет, заявил в интервью РИА Новости посол республики в Москве Лусиано Нкого Ндонг Айекаба.
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"Мы открыты и считаем отношения с Россией важными. Предприниматели и правительство России должны двигаться в направлении того, чтобы у нас появилось прямое транспортное сообщение. Мы могли бы установить его между нашими странами", - сказал Ндонг Айекаба.
"Всем бизнесменам, которых я встречаю, я говорю: почему вы не видите эти возможности? Мы дипломаты, но предприниматели должны видеть это окно возможностей, где можно получить прибыль. Конкуренции на этом направлении нет", - добавил он.
Дипломат отметил, что Экваториальная Гвинея строит в аэропорту "новые терминалы и взлетные полосы по четыре километра".
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