https://ria.ru/20230527/aviasoobschenie-1874491814.html

В Экваториальной Гвинее предложили России открыть прямое авиасообщение

В Экваториальной Гвинее предложили России открыть прямое авиасообщение - РИА Новости, 27.05.2023

В Экваториальной Гвинее предложили России открыть прямое авиасообщение

Экваториальная Гвинея и Россия могли бы открыть прямое авиасообщение, конкуренции на этом направлении нет, заявил в интервью РИА Новости посол республики в... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T07:49

2023-05-27T07:49

2023-05-27T10:02

россия

экваториальная гвинея

москва

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Экваториальная Гвинея и Россия могли бы открыть прямое авиасообщение, конкуренции на этом направлении нет, заявил в интервью РИА Новости посол республики в Москве Лусиано Нкого Ндонг Айекаба. "Мы открыты и считаем отношения с Россией важными. Предприниматели и правительство России должны двигаться в направлении того, чтобы у нас появилось прямое транспортное сообщение. Мы могли бы установить его между нашими странами", - сказал Ндонг Айекаба. "Всем бизнесменам, которых я встречаю, я говорю: почему вы не видите эти возможности? Мы дипломаты, но предприниматели должны видеть это окно возможностей, где можно получить прибыль. Конкуренции на этом направлении нет", - добавил он. Дипломат отметил, что Экваториальная Гвинея строит в аэропорту "новые терминалы и взлетные полосы по четыре километра". Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230527/gvineya-1874489403.html

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россия, экваториальная гвинея, москва