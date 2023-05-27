https://ria.ru/20230527/afrika-1874504961.html
Африка оказалась в ловушке из-за развитых стран, заявил посол
Африка оказалась в ловушке из-за развитых стран, заявил посол - РИА Новости, 27.05.2023
Африка оказалась в ловушке из-за развитых стран, заявил посол
Африканские страны оказались в ловушке из-за политики развитых стран, которые в собственных интересах изменяют свою денежно-кредитную политику, что негативно... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T10:20
2023-05-27T10:20
2023-05-27T10:20
в мире
африка
экваториальная гвинея
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834708281_0:40:1920:1120_1920x0_80_0_0_fac810ae4424432d9c49217d61d3a808.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Африканские страны оказались в ловушке из-за политики развитых стран, которые в собственных интересах изменяют свою денежно-кредитную политику, что негативно влияет на экономику в Африке, заявил в интервью РИА Новости посол Экваториальной Гвинеи в РФ Лусиано Нкого Ндонг Айекаба. "Африканские страны оказались в ловушке на нижней ступени глобальной производственной цепочки и не имеют достаточных ресурсов и возможностей для противостояния рискам. Развитые экономики в своих интересах изменяют свою денежно-кредитную политику, что негативно влияет на экономику в Африке", - сказал Ндонг Айекаба. Он добавил, что сейчас Африка сталкивается с экономическими, финансовыми, продовольственными, энергетическими и другими проблемами. По словам дипломата, это связано с "нестабильной международной обстановкой", но основной причиной является "несправедливость международного экономического порядка". "Поскольку Африка страдает от нехватки продовольствия и энергии, крупные продавцы зерна и нефтяные компании в развитых странах получают огромные прибыли", - отметил он. Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20230527/sotrudnichestvo-1874364526.html
https://ria.ru/20230526/afrika-1874473085.html
африка
экваториальная гвинея
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834708281_36:0:1817:1336_1920x0_80_0_0_a9fbe191345f8be49d4768ce26b970a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, африка, экваториальная гвинея, россия
В мире, Африка, Экваториальная Гвинея, Россия
Африка оказалась в ловушке из-за развитых стран, заявил посол
Посол Экваториальной Гвинеи: Африка оказалась в ловушке из-за политики развитых стран
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Африканские страны оказались в ловушке из-за политики развитых стран, которые в собственных интересах изменяют свою денежно-кредитную политику, что негативно влияет на экономику в Африке, заявил в интервью РИА Новости посол Экваториальной Гвинеи в РФ Лусиано Нкого Ндонг Айекаба.
"Африканские страны оказались в ловушке на нижней ступени глобальной производственной цепочки и не имеют достаточных ресурсов и возможностей для противостояния рискам. Развитые экономики в своих интересах изменяют свою денежно-кредитную политику, что негативно влияет на экономику в Африке", - сказал Ндонг Айекаба.
Лусиано Нкого Ндонг Айекаба: Россия – стратегический партнер для Африки
Он добавил, что сейчас Африка сталкивается с экономическими, финансовыми, продовольственными, энергетическими и другими проблемами. По словам дипломата, это связано с "нестабильной международной обстановкой", но основной причиной является "несправедливость международного экономического порядка".
"Поскольку Африка страдает от нехватки продовольствия и энергии, крупные продавцы зерна и нефтяные компании в развитых странах получают огромные прибыли", - отметил он.
Украину и США не интересуют голодающие в Африке, заявила Захарова