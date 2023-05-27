https://ria.ru/20230527/afrika-1874504961.html

Африка оказалась в ловушке из-за развитых стран, заявил посол

Африка оказалась в ловушке из-за развитых стран, заявил посол - РИА Новости, 27.05.2023

Африка оказалась в ловушке из-за развитых стран, заявил посол

Африканские страны оказались в ловушке из-за политики развитых стран, которые в собственных интересах изменяют свою денежно-кредитную политику, что негативно... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T10:20

2023-05-27T10:20

2023-05-27T10:20

в мире

африка

экваториальная гвинея

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834708281_0:40:1920:1120_1920x0_80_0_0_fac810ae4424432d9c49217d61d3a808.jpg

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Африканские страны оказались в ловушке из-за политики развитых стран, которые в собственных интересах изменяют свою денежно-кредитную политику, что негативно влияет на экономику в Африке, заявил в интервью РИА Новости посол Экваториальной Гвинеи в РФ Лусиано Нкого Ндонг Айекаба. "Африканские страны оказались в ловушке на нижней ступени глобальной производственной цепочки и не имеют достаточных ресурсов и возможностей для противостояния рискам. Развитые экономики в своих интересах изменяют свою денежно-кредитную политику, что негативно влияет на экономику в Африке", - сказал Ндонг Айекаба. Он добавил, что сейчас Африка сталкивается с экономическими, финансовыми, продовольственными, энергетическими и другими проблемами. По словам дипломата, это связано с "нестабильной международной обстановкой", но основной причиной является "несправедливость международного экономического порядка". "Поскольку Африка страдает от нехватки продовольствия и энергии, крупные продавцы зерна и нефтяные компании в развитых странах получают огромные прибыли", - отметил он. Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20230527/sotrudnichestvo-1874364526.html

https://ria.ru/20230526/afrika-1874473085.html

африка

экваториальная гвинея

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, африка, экваториальная гвинея, россия