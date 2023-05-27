https://ria.ru/20230527/aes-1874493178.html
Проект АЭС "Аккую" реализуют в срок, заявили в МИД
Проект АЭС "Аккую" реализуют в срок, заявили в МИД - РИА Новости, 27.05.2023
Проект АЭС "Аккую" реализуют в срок, заявили в МИД
Нет сомнений, что проект атомной электростанции "Аккую" будет реализован в соответствии со всеми требуемыми стандартами качества и в срок, заявил в интервью РИА РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T08:17
2023-05-27T08:17
2023-05-27T12:06
россия
аэс "аккую"
в мире
турция
новости - ядерные технологии
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Нет сомнений, что проект атомной электростанции "Аккую" будет реализован в соответствии со всеми требуемыми стандартами качества и в срок, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.Сооружение четырех энергоблоков ведется быстрыми темпами с соблюдением всех необходимых мер безопасности, отметил дипломат."У российских профильных структур есть богатый опыт решения задач любой сложности, имеются необходимые компетенции вкупе с талантом, умениями и квалификацией атомщиков, чтобы дать адекватный ответ на попытки ущемления наших интересов. Нет сомнений, что проект АЭС "Аккую" будет реализован в соответствии со всеми требуемыми стандартами качества, физической безопасности и в срок", - сказал он.Ранее Россия и Турция официально оформили доставку ядерного топлива на энергоблок №1 АЭС "Аккую", "Росатом" передал Минэнерго Турции сертификат на него, разрешение на это дал президент РФ Владимир Путин. АЭС "Аккую" сэкономит Турции 1,5 миллиарда долларов в год на импорте газа, заявлял президент страны Тайип Эрдоган.Сооружающаяся с участием России АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция в Турции. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков, которые оснастят передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200, станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Кроме того, это первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй - владей - эксплуатируй". Его стоимость - порядка 20 миллиардов долларов. "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.Строительство первого энергоблока АЭС "Аккую" началось в апреле 2018 года, второго - в апреле 2020-го, третьего - в марте 2021-го, четвертого - в июле 2022-го.Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20230427/akkuyu-1868224378.html
https://ria.ru/20230524/armeniya-1873918874.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, аэс "аккую", в мире, турция, новости - ядерные технологии
Россия, АЭС "Аккую", В мире, Турция, Новости - Ядерные технологии
Проект АЭС "Аккую" реализуют в срок, заявили в МИД
МИД: нет сомнений, что проект АЭС "Аккую" реализуют по стандартам и в срок
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Нет сомнений, что проект атомной электростанции "Аккую" будет реализован в соответствии со всеми требуемыми стандартами качества и в срок, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.
Сооружение четырех энергоблоков ведется быстрыми темпами с соблюдением всех необходимых мер безопасности, отметил дипломат.
"У российских профильных структур есть богатый опыт решения задач любой сложности, имеются необходимые компетенции вкупе с талантом, умениями и квалификацией атомщиков, чтобы дать адекватный ответ на попытки ущемления наших интересов. Нет сомнений, что проект АЭС "Аккую" будет реализован в соответствии со всеми требуемыми стандартами качества, физической безопасности и в срок", - сказал он.
Ранее Россия и Турция
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. АЭС "Аккую" сэкономит Турции 1,5 миллиарда долларов в год на импорте газа, заявлял президент страны Тайип Эрдоган.
Путин отметил роль Эрдогана в реализации проекта АЭС "Аккую"
Сооружающаяся с участием России АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция в Турции. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков, которые оснастят передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200, станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Кроме того, это первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй - владей - эксплуатируй". Его стоимость - порядка 20 миллиардов долларов. "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.
Строительство первого энергоблока АЭС "Аккую" началось в апреле 2018 года, второго - в апреле 2020-го, третьего - в марте 2021-го, четвертого - в июле 2022-го.
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