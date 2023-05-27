https://ria.ru/20230527/aes-1874493178.html

Проект АЭС "Аккую" реализуют в срок, заявили в МИД

Проект АЭС "Аккую" реализуют в срок, заявили в МИД - РИА Новости, 27.05.2023

Проект АЭС "Аккую" реализуют в срок, заявили в МИД

Нет сомнений, что проект атомной электростанции "Аккую" будет реализован в соответствии со всеми требуемыми стандартами качества и в срок, заявил в интервью РИА РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T08:17

2023-05-27T08:17

2023-05-27T12:06

россия

аэс "аккую"

в мире

турция

новости - ядерные технологии

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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Нет сомнений, что проект атомной электростанции "Аккую" будет реализован в соответствии со всеми требуемыми стандартами качества и в срок, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.Сооружение четырех энергоблоков ведется быстрыми темпами с соблюдением всех необходимых мер безопасности, отметил дипломат."У российских профильных структур есть богатый опыт решения задач любой сложности, имеются необходимые компетенции вкупе с талантом, умениями и квалификацией атомщиков, чтобы дать адекватный ответ на попытки ущемления наших интересов. Нет сомнений, что проект АЭС "Аккую" будет реализован в соответствии со всеми требуемыми стандартами качества, физической безопасности и в срок", - сказал он.Ранее Россия и Турция официально оформили доставку ядерного топлива на энергоблок №1 АЭС "Аккую", "Росатом" передал Минэнерго Турции сертификат на него, разрешение на это дал президент РФ Владимир Путин. АЭС "Аккую" сэкономит Турции 1,5 миллиарда долларов в год на импорте газа, заявлял президент страны Тайип Эрдоган.Сооружающаяся с участием России АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция в Турции. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков, которые оснастят передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200, станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Кроме того, это первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй - владей - эксплуатируй". Его стоимость - порядка 20 миллиардов долларов. "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.Строительство первого энергоблока АЭС "Аккую" началось в апреле 2018 года, второго - в апреле 2020-го, третьего - в марте 2021-го, четвертого - в июле 2022-го.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230427/akkuyu-1868224378.html

https://ria.ru/20230524/armeniya-1873918874.html

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Варвара Скокшина

россия, аэс "аккую", в мире, турция, новости - ядерные технологии