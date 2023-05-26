https://ria.ru/20230526/zagranpasport-1874397611.html

В Туве начнут принимать заявления на биометрические загранпаспорта с июня

В Туве начнут принимать заявления на биометрические загранпаспорта с июня - РИА Новости, 26.05.2023

В Туве начнут принимать заявления на биометрические загранпаспорта с июня

В Туве с 1 июня начинается прием заявлений на выдачу биометрических загранпаспортов, приостановленную в РФ в феврале, сообщается на сайте регионального МВД. РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T16:17

2023-05-26T16:17

2023-05-26T17:22

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. В Туве с 1 июня начинается прием заявлений на выдачу биометрических загранпаспортов, приостановленную в РФ в феврале, сообщается на сайте регионального МВД. Портал госуслуг в конце января начал предупреждать жителей российских регионов о приостановке выдачи загранпаспортов нового образца из-за проблем с чипами. Затем на портале было опубликовано объявление, что прием заявлений на биометрические загранпаспорта приостановлен со 2 февраля. "С 1 июня 2023 года в управлении по вопросам миграции МВД по республике Тыва возобновляется прием заявлений на выдачу заграничного паспорта, содержащего электронный носитель информации, с 10-летним сроком действия (заграничный паспорт нового поколения)", - говорится на сайте ведомства. Ранее в "Гознаке" поясняли, что производитель микросхем для загранпаспортов нового поколения, АО "Микрон", осуществляет перенастройку оборудования и оптимизирует технологические процессы. В компании рассчитывали, что после завершения этой работы ритмичность производства и персонализации загранпаспортов будет восстановлена в течение месяца.

https://ria.ru/20230215/zagranpasporta-1852267595.html

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общество, россия, гознак, республика тыва, новости - туризм