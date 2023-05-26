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Гросси представит в Совбезе ООН предложение по защите Запорожской АЭС
Гросси представит в Совбезе ООН предложение по защите Запорожской АЭС - РИА Новости, 26.05.2023
Гросси представит в Совбезе ООН предложение по защите Запорожской АЭС
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси представит во вторник в Совете безопасности ООН предложение по защите Запорожской АЭС, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T14:00
2023-05-26T14:00
2023-05-26T14:00
рафаэль гросси
магатэ
запорожская аэс
оон
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси представит во вторник в Совете безопасности ООН предложение по защите Запорожской АЭС, передает агентство Франс Пресс. "Директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во вторник представит в ООН предложение по защите ЗАЭС", - говорится в сообщении агентства. По данным Франс Пресс, Гросси надеется найти решение по защите АЭС "до возможного контрнаступления Киева". "Гросси планирует проинформировать СБ ООН о ситуации с ядерной безопасностью (на ЗАЭС) на заседании 30 мая под председательством Швейцарии", - приводит агентство заявление МАГАТЭ.
https://ria.ru/20230525/zaes-1874161988.html
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рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, оон
Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, ООН, Специальная военная операция на Украине
Гросси представит в Совбезе ООН предложение по защите Запорожской АЭС
Глава МАГАТЭ Гросси представит в Совбезе ООН предложение по защите Запорожской АЭС 30 мая