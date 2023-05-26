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"Взрыв": во Франции рассказали, к чему НАТО готовит Украину
"Взрыв": во Франции рассказали, к чему НАТО готовит Украину - РИА Новости, 26.05.2023
"Взрыв": во Франции рассказали, к чему НАТО готовит Украину
НАТО своими действиями подливает масла в огонь на Украине, чтобы вызвать взрыв во всем мире, заявил бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо в Twitter. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T07:36
2023-05-26T07:36
2023-05-26T09:45
специальная военная операция на украине
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франция
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нато
йенс столтенберг
владимир зеленский
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. НАТО своими действиями подливает масла в огонь на Украине, чтобы вызвать взрыв во всем мире, заявил бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо в Twitter.Так политик отреагировал на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украина рано или поздно станет членом альянса."Эти безумцы хотят любой ценой постоянно подливать масла в огонь, чтобы поддерживать войну и вызвать взрыв во всем мире", — написал Филиппо.По мнению бывшего депутата, альянс необходимо немедленно остановить. "Ради мира остановите НАТО, давайте быстро выйдем из него!" — призвал политик.В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на Североатлантический альянс стала одной из причин начала российской специальной военной операции на Украине.
https://ria.ru/20230526/provokatsiya-1874242266.html
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"Взрыв": во Франции рассказали, к чему НАТО готовит Украину
Бывший депутат ЕП Филиппо: НАТО подливает масла в огонь на Украине, чтобы вызвать взрыв