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"Взрыв": во Франции рассказали, к чему НАТО готовит Украину - РИА Новости, 26.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:36 26.05.2023 (обновлено: 09:45 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/vzryv-1874244520.html
"Взрыв": во Франции рассказали, к чему НАТО готовит Украину
"Взрыв": во Франции рассказали, к чему НАТО готовит Украину - РИА Новости, 26.05.2023
"Взрыв": во Франции рассказали, к чему НАТО готовит Украину
НАТО своими действиями подливает масла в огонь на Украине, чтобы вызвать взрыв во всем мире, заявил бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо в Twitter. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T07:36
2023-05-26T09:45
специальная военная операция на украине
в мире
франция
украина
киев
нато
йенс столтенберг
владимир зеленский
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. НАТО своими действиями подливает масла в огонь на Украине, чтобы вызвать взрыв во всем мире, заявил бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо в Twitter.Так политик отреагировал на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украина рано или поздно станет членом альянса."Эти безумцы хотят любой ценой постоянно подливать масла в огонь, чтобы поддерживать войну и вызвать взрыв во всем мире", — написал Филиппо.По мнению бывшего депутата, альянс необходимо немедленно остановить. "Ради мира остановите НАТО, давайте быстро выйдем из него!" — призвал политик.В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на Североатлантический альянс стала одной из причин начала российской специальной военной операции на Украине.
https://ria.ru/20230526/provokatsiya-1874242266.html
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в мире, франция, украина, киев, нато, йенс столтенберг, владимир зеленский, россия, дмитрий песков, европарламент
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Украина, Киев, НАТО, Йенс Столтенберг, Владимир Зеленский, Россия, Дмитрий Песков, Европарламент
"Взрыв": во Франции рассказали, к чему НАТО готовит Украину

Бывший депутат ЕП Филиппо: НАТО подливает масла в огонь на Украине, чтобы вызвать взрыв

© AP Photo / Efrem LukatskyГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. НАТО своими действиями подливает масла в огонь на Украине, чтобы вызвать взрыв во всем мире, заявил бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо в Twitter.
Так политик отреагировал на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украина рано или поздно станет членом альянса.
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"Эти безумцы хотят любой ценой постоянно подливать масла в огонь, чтобы поддерживать войну и вызвать взрыв во всем мире", — написал Филиппо.
По мнению бывшего депутата, альянс необходимо немедленно остановить. "Ради мира остановите НАТО, давайте быстро выйдем из него!" — призвал политик.
В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на Североатлантический альянс стала одной из причин начала российской специальной военной операции на Украине.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреФранцияУкраинаКиевНАТОЙенс СтолтенбергВладимир ЗеленскийРоссияДмитрий ПесковЕвропарламент
 
 
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