https://ria.ru/20230526/vzryv-1874244520.html

"Взрыв": во Франции рассказали, к чему НАТО готовит Украину

"Взрыв": во Франции рассказали, к чему НАТО готовит Украину - РИА Новости, 26.05.2023

"Взрыв": во Франции рассказали, к чему НАТО готовит Украину

НАТО своими действиями подливает масла в огонь на Украине, чтобы вызвать взрыв во всем мире, заявил бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо в Twitter. РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T07:36

2023-05-26T07:36

2023-05-26T09:45

специальная военная операция на украине

в мире

франция

украина

киев

нато

йенс столтенберг

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866654702_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_cd0d3734a020f8e8aebcb58983e4e5e6.jpg

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. НАТО своими действиями подливает масла в огонь на Украине, чтобы вызвать взрыв во всем мире, заявил бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо в Twitter.Так политик отреагировал на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украина рано или поздно станет членом альянса."Эти безумцы хотят любой ценой постоянно подливать масла в огонь, чтобы поддерживать войну и вызвать взрыв во всем мире", — написал Филиппо.По мнению бывшего депутата, альянс необходимо немедленно остановить. "Ради мира остановите НАТО, давайте быстро выйдем из него!" — призвал политик.В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на Североатлантический альянс стала одной из причин начала российской специальной военной операции на Украине.

https://ria.ru/20230526/provokatsiya-1874242266.html

https://ria.ru/20230526/oruzhie-1874231434.html

франция

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, украина, киев, нато, йенс столтенберг, владимир зеленский, россия, дмитрий песков, европарламент