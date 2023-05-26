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Эрдоган и Кылычдароглу идут "ноздря в ноздрю", показал опрос - РИА Новости, 26.05.2023
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22:18 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/vybory-1874471198.html
Эрдоган и Кылычдароглу идут "ноздря в ноздрю", показал опрос
Эрдоган и Кылычдароглу идут "ноздря в ноздрю", показал опрос - РИА Новости, 26.05.2023
Эрдоган и Кылычдароглу идут "ноздря в ноздрю", показал опрос
Шансы на победу во втором туре действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его соперника от оппозиции Кемаля Кылычдароглу почти равны, следует из... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T22:18
2023-05-26T22:18
в мире
турция
кемаль кылычдароглу
реджеп тайип эрдоган
президентские выборы в турции
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СТАМБУЛ, 26 мая – РИА Новости. Шансы на победу во втором туре действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его соперника от оппозиции Кемаля Кылычдароглу почти равны, следует из результатов опроса центра Area Araştırma. Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,52% голосов, его соперник от семи партий оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 44,88%. Второй тур президентских выборов назначен на 28 мая. Для победы кандидату необходимо набрать простое большинство голосов. В исследовании, проведенном 24-25 мая, приняли участие 2026 человек в 26 из 81 провинций, погрешность составила 2,18%. "44,7% готовы проголосовать за Кылычдароглу, за Эрдогана - 43,7%", - сообщил центр. Оставшиеся 11,6% или не определились с выбором, или вовсе на выборы не пойдут. В случае распределения голосов неопределившихся между кандидатами центр пришел к следующим результатам: Кылычдароглу поддержат 50,6%, Эрдогана – 49,4%. В финальном опросе центра перед первым туром выборов 49,1% опрошенных поддержали Кылычдароглу, а Эрдогана – 46,1%.
https://ria.ru/20230525/erdogan-1874221857.html
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в мире, турция, кемаль кылычдароглу, реджеп тайип эрдоган, президентские выборы в турции
В мире, Турция, Кемаль Кылычдароглу, Реджеп Тайип Эрдоган, Президентские выборы в Турции
Эрдоган и Кылычдароглу идут "ноздря в ноздрю", показал опрос

Опрос Area Araştırma показал равные шансы Эрдогана и Кылычдароглу на победу во втором туре

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкБаннеры с изображениями действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и кандидата Кемаля Кылычдароглу
Баннеры с изображениями действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и кандидата Кемаля Кылычдароглу - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Баннеры с изображениями действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и кандидата Кемаля Кылычдароглу. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 26 мая – РИА Новости. Шансы на победу во втором туре действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его соперника от оппозиции Кемаля Кылычдароглу почти равны, следует из результатов опроса центра Area Araştırma.
Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,52% голосов, его соперник от семи партий оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 44,88%. Второй тур президентских выборов назначен на 28 мая. Для победы кандидату необходимо набрать простое большинство голосов.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
Эрдоган заявил, что в Турции победят "компании США" в случае его проигрыша
25 мая, 22:36
В исследовании, проведенном 24-25 мая, приняли участие 2026 человек в 26 из 81 провинций, погрешность составила 2,18%.
"44,7% готовы проголосовать за Кылычдароглу, за Эрдогана - 43,7%", - сообщил центр. Оставшиеся 11,6% или не определились с выбором, или вовсе на выборы не пойдут.
В случае распределения голосов неопределившихся между кандидатами центр пришел к следующим результатам: Кылычдароглу поддержат 50,6%, Эрдогана – 49,4%.
В финальном опросе центра перед первым туром выборов 49,1% опрошенных поддержали Кылычдароглу, а Эрдогана – 46,1%.
Лидер турецкой партии НРП и кандидат в президенты Кемаль Кылычдароглу - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
Партии курдов поддержат Кылычдароглу во II туре выборов президента Турции
25 мая, 15:07
 
В миреТурцияКемаль КылычдароглуРеджеп Тайип ЭрдоганПрезидентские выборы в Турции
 
 
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