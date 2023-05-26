https://ria.ru/20230526/vybory-1874471198.html
Эрдоган и Кылычдароглу идут "ноздря в ноздрю", показал опрос
Эрдоган и Кылычдароглу идут "ноздря в ноздрю", показал опрос - РИА Новости, 26.05.2023
Эрдоган и Кылычдароглу идут "ноздря в ноздрю", показал опрос
Шансы на победу во втором туре действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его соперника от оппозиции Кемаля Кылычдароглу почти равны, следует из... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T22:18
2023-05-26T22:18
2023-05-26T22:18
в мире
турция
кемаль кылычдароглу
реджеп тайип эрдоган
президентские выборы в турции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874314934_0:91:3069:1817_1920x0_80_0_0_c33f7e7838e81bc891b2f58ddcf9d8a6.jpg
СТАМБУЛ, 26 мая – РИА Новости. Шансы на победу во втором туре действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его соперника от оппозиции Кемаля Кылычдароглу почти равны, следует из результатов опроса центра Area Araştırma. Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,52% голосов, его соперник от семи партий оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 44,88%. Второй тур президентских выборов назначен на 28 мая. Для победы кандидату необходимо набрать простое большинство голосов. В исследовании, проведенном 24-25 мая, приняли участие 2026 человек в 26 из 81 провинций, погрешность составила 2,18%. "44,7% готовы проголосовать за Кылычдароглу, за Эрдогана - 43,7%", - сообщил центр. Оставшиеся 11,6% или не определились с выбором, или вовсе на выборы не пойдут. В случае распределения голосов неопределившихся между кандидатами центр пришел к следующим результатам: Кылычдароглу поддержат 50,6%, Эрдогана – 49,4%. В финальном опросе центра перед первым туром выборов 49,1% опрошенных поддержали Кылычдароглу, а Эрдогана – 46,1%.
https://ria.ru/20230525/erdogan-1874221857.html
https://ria.ru/20230525/kylychdaroglu-1874108900.html
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874314934_252:0:2983:2048_1920x0_80_0_0_6f7251551328c5128c0c9cd447f7bc0d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, кемаль кылычдароглу, реджеп тайип эрдоган, президентские выборы в турции
В мире, Турция, Кемаль Кылычдароглу, Реджеп Тайип Эрдоган, Президентские выборы в Турции
Эрдоган и Кылычдароглу идут "ноздря в ноздрю", показал опрос
Опрос Area Araştırma показал равные шансы Эрдогана и Кылычдароглу на победу во втором туре
СТАМБУЛ, 26 мая – РИА Новости.
Шансы на победу во втором туре действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его соперника от оппозиции Кемаля Кылычдароглу почти равны, следует из результатов опроса
центра Area Araştırma.
Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,52% голосов, его соперник от семи партий оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 44,88%. Второй тур президентских выборов назначен на 28 мая. Для победы кандидату необходимо набрать простое большинство голосов.
Эрдоган заявил, что в Турции победят "компании США" в случае его проигрыша
В исследовании, проведенном 24-25 мая, приняли участие 2026 человек в 26 из 81 провинций, погрешность составила 2,18%.
"44,7% готовы проголосовать за Кылычдароглу, за Эрдогана - 43,7%", - сообщил центр. Оставшиеся 11,6% или не определились с выбором, или вовсе на выборы не пойдут.
В случае распределения голосов неопределившихся между кандидатами центр пришел к следующим результатам: Кылычдароглу поддержат 50,6%, Эрдогана – 49,4%.
В финальном опросе центра перед первым туром выборов 49,1% опрошенных поддержали Кылычдароглу, а Эрдогана – 46,1%.
Партии курдов поддержат Кылычдароглу во II туре выборов президента Турции