https://ria.ru/20230526/vybory-1874471198.html

Эрдоган и Кылычдароглу идут "ноздря в ноздрю", показал опрос

Эрдоган и Кылычдароглу идут "ноздря в ноздрю", показал опрос - РИА Новости, 26.05.2023

Эрдоган и Кылычдароглу идут "ноздря в ноздрю", показал опрос

Шансы на победу во втором туре действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его соперника от оппозиции Кемаля Кылычдароглу почти равны, следует из... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T22:18

2023-05-26T22:18

2023-05-26T22:18

в мире

турция

кемаль кылычдароглу

реджеп тайип эрдоган

президентские выборы в турции

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СТАМБУЛ, 26 мая – РИА Новости. Шансы на победу во втором туре действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его соперника от оппозиции Кемаля Кылычдароглу почти равны, следует из результатов опроса центра Area Araştırma. Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,52% голосов, его соперник от семи партий оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 44,88%. Второй тур президентских выборов назначен на 28 мая. Для победы кандидату необходимо набрать простое большинство голосов. В исследовании, проведенном 24-25 мая, приняли участие 2026 человек в 26 из 81 провинций, погрешность составила 2,18%. "44,7% готовы проголосовать за Кылычдароглу, за Эрдогана - 43,7%", - сообщил центр. Оставшиеся 11,6% или не определились с выбором, или вовсе на выборы не пойдут. В случае распределения голосов неопределившихся между кандидатами центр пришел к следующим результатам: Кылычдароглу поддержат 50,6%, Эрдогана – 49,4%. В финальном опросе центра перед первым туром выборов 49,1% опрошенных поддержали Кылычдароглу, а Эрдогана – 46,1%.

https://ria.ru/20230525/erdogan-1874221857.html

https://ria.ru/20230525/kylychdaroglu-1874108900.html

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в мире, турция, кемаль кылычдароглу, реджеп тайип эрдоган, президентские выборы в турции