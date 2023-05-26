https://ria.ru/20230526/ukraina-1874285108.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 26.05.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

Взрывы слышны в Днепропетровске на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, пишет украинское издание "Общественное". РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T11:29

2023-05-26T11:29

2023-05-26T13:02

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Взрывы слышны в Днепропетровске на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, пишет украинское издание "Общественное". По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, предупреждение в Днепропетровской области объявлено в 10:30 (совпадает с мск). "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов пишет о взрывах в городе. Официальной информации пока нет. Российские вооруженные силы начали наносить ракетные удары по украинским объектам 10 октября — через два дня после взрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоит СБУ. Цель обстрелов — объекты инфраструктуры, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://radiosputnik.ria.ru/20230526/trevoga-1874243672.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, днепропетровск, украина, днепропетровская область, вооруженные силы рф