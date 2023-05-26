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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 26.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:29 26.05.2023 (обновлено: 13:02 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/ukraina-1874285108.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 26.05.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Взрывы слышны в Днепропетровске на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, пишет украинское издание "Общественное". РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T11:29
2023-05-26T13:02
в мире
днепропетровск
украина
днепропетровская область
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Взрывы слышны в Днепропетровске на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, пишет украинское издание "Общественное". По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, предупреждение в Днепропетровской области объявлено в 10:30 (совпадает с мск). "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов пишет о взрывах в городе. Официальной информации пока нет. Российские вооруженные силы начали наносить ракетные удары по украинским объектам 10 октября — через два дня после взрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоит СБУ. Цель обстрелов — объекты инфраструктуры, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://radiosputnik.ria.ru/20230526/trevoga-1874243672.html
днепропетровск
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днепропетровская область
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в мире, днепропетровск, украина, днепропетровская область, вооруженные силы рф
В мире, Днепропетровск, Украина, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

"Общественное": в Днепропетровске прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Взрывы слышны в Днепропетровске на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, пишет украинское издание "Общественное".
По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, предупреждение в Днепропетровской области объявлено в 10:30 (совпадает с мск).
"Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов пишет о взрывах в городе. Официальной информации пока нет.
Российские вооруженные силы начали наносить ракетные удары по украинским объектам 10 октября — через два дня после взрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоит СБУ.
Цель обстрелов — объекты инфраструктуры, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Вечерний Киев. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
Воздушная тревога объявлена по всей Украине, в Киеве раздались взрывы
Вчера, 07:04
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровскУкраинаДнепропетровская областьВооруженные силы РФ
 
 
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