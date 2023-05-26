https://ria.ru/20230526/ugon-1874240009.html

Названы регионы, где чаще всего угоняют автомобили

Названы регионы, где чаще всего угоняют автомобили - РИА Новости, 26.05.2023

Названы регионы, где чаще всего угоняют автомобили

Тверская область, Новосибирская область и Санкт-Петербург возглавили рейтинг российских регионов, в которых чаще всего заявляют об угонах застрахованных по... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T06:03

2023-05-26T06:03

2023-05-26T06:03

тверская область

санкт-петербург

hyundai creta

kia rio

новосибирская область

авто

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Тверская область, Новосибирская область и Санкт-Петербург возглавили рейтинг российских регионов, в которых чаще всего заявляют об угонах застрахованных по каско автомобилей, говорится в исследовании страховой компании "Согласие" для РИА Новости. "Самой "криминальной" оказалась Тверская область, где показатель частоты краж легковых машин составил 0,1381%. Далее с существенным отрывом следует Новосибирская область (0,0794%) и Санкт-Петербург (0,0537%)", - показала статистика клиентской базы. По данным авторов исследования, топ-5 замыкают Москва и Тульская область с показателями частоты хищений транспорта 0,0405% и 0,0384% соответственно. В остальных регионах фиксируются лишь отдельные случаи краж. Среди самых угоняемых моделей эксперты выделили Hyundai Santa Fe, Hyundai Tucson, Kia Sorento, Kia Rio X-Line и Mitsubishi Outlander. "В большинстве случаев автомобили похищались с парковок во дворах жилых домов. Есть мнение, что, если хранить машину не на уличной парковке, а в гараже, то это снижает стоимость страхования от угона. Однако это не так. Коэффициенты могут быть снижены - и по некоторым моделям достаточно существенно - если в автомобиле установлена качественная радиоэлектронная противоугонная система", - отмечает директор департамента андеррайтинга и управления продуктами компании "Согласие" Павел Нефедов. По его словам, место хранения транспорта при страховании не учитывается, так как у страховщиков нет данных о том, сколько автомобилей в России размещаются во дворах, сколько на охраняемых парковках и в гаражах. Кроме того, неизвестна доля украденных из каждой из этих категорий транспортных средств. "В связи с этим выявить частоту угонов в зависимости от местонахождения автомобилей невозможно, а соответственно и просчитать степень риска кражи по этому параметру", - уточнил Нефедов.

https://ria.ru/20230521/avtomobili-1873195923.html

тверская область

санкт-петербург

новосибирская область

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тверская область, санкт-петербург, hyundai creta, kia rio, новосибирская область, авто