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Жители Швейцарии прощаются с Тиной Тернер - РИА Новости, 26.05.2023
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Шоубиз
 
11:24 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/terner-1874281929.html
Жители Швейцарии прощаются с Тиной Тернер
Жители Швейцарии прощаются с Тиной Тернер - РИА Новости, 26.05.2023
Жители Швейцарии прощаются с Тиной Тернер
Жители Швейцарии несут цветы к дому легендарной певицы Тины Тернер в городе Кюснахт, чтобы почтить ее память, сообщает The New York Times. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T11:24
2023-05-26T11:24
шоубиз
швейцария
тина тернер
знаменитости
цюрих
музыка
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МОСКВА, 26 май – РИА Новости. Жители Швейцарии несут цветы к дому легендарной певицы Тины Тернер в городе Кюснахт, чтобы почтить ее память, сообщает The New York Times. Исполнительница переехала в Швейцарию в 1994 году вместе с супругом Эрвином Бахом, но гражданство получила лишь в 2013 году. По данным источника, Тернер сдала все необходимые экзамены на общих основаниях и выучила немецкий язык. Соседи отзывались об артистке, как об открытой и не высокомерной личности. Они также называли ее "идеальной гражданкой". Тина Тернер умерла 24 мая после продолжительной болезни в собственном доме недалеко от Цюриха. Ей было 83 года.Позже представитель звезды сообщил, что похороны пройдут исключительно в кругу ее друзей и семьи. По данным СМИ, Тернер, которая приняла буддизм в середине 1970-х, могут кремировать.
https://ria.ru/20230524/terner-1873969307.html
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Шоубиз, Швейцария, Тина Тернер, Знаменитости, Цюрих, Музыка
Жители Швейцарии прощаются с Тиной Тернер

Жители Швейцарии прощаются с Тиной Тернер и несут цветы к ее дому в городе Кюснахт

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкАмериканская певица, автор песен, актриса и танцовщица Тина Тернер
Американская певица, автор песен, актриса и танцовщица Тина Тернер - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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МОСКВА, 26 май – РИА Новости. Жители Швейцарии несут цветы к дому легендарной певицы Тины Тернер в городе Кюснахт, чтобы почтить ее память, сообщает The New York Times.
Исполнительница переехала в Швейцарию в 1994 году вместе с супругом Эрвином Бахом, но гражданство получила лишь в 2013 году. По данным источника, Тернер сдала все необходимые экзамены на общих основаниях и выучила немецкий язык.
Соседи отзывались об артистке, как об открытой и не высокомерной личности. Они также называли ее "идеальной гражданкой".
Тина Тернер умерла 24 мая после продолжительной болезни в собственном доме недалеко от Цюриха. Ей было 83 года.
Позже представитель звезды сообщил, что похороны пройдут исключительно в кругу ее друзей и семьи. По данным СМИ, Тернер, которая приняла буддизм в середине 1970-х, могут кремировать.
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ШоубизШвейцарияТина ТернерЗнаменитостиЦюрихМузыка
 
 
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