https://ria.ru/20230526/terner-1874281929.html

Жители Швейцарии прощаются с Тиной Тернер

Жители Швейцарии прощаются с Тиной Тернер - РИА Новости, 26.05.2023

Жители Швейцарии прощаются с Тиной Тернер

Жители Швейцарии несут цветы к дому легендарной певицы Тины Тернер в городе Кюснахт, чтобы почтить ее память, сообщает The New York Times. РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T11:24

2023-05-26T11:24

2023-05-26T11:24

шоубиз

швейцария

тина тернер

знаменитости

цюрих

музыка

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МОСКВА, 26 май – РИА Новости. Жители Швейцарии несут цветы к дому легендарной певицы Тины Тернер в городе Кюснахт, чтобы почтить ее память, сообщает The New York Times. Исполнительница переехала в Швейцарию в 1994 году вместе с супругом Эрвином Бахом, но гражданство получила лишь в 2013 году. По данным источника, Тернер сдала все необходимые экзамены на общих основаниях и выучила немецкий язык. Соседи отзывались об артистке, как об открытой и не высокомерной личности. Они также называли ее "идеальной гражданкой". Тина Тернер умерла 24 мая после продолжительной болезни в собственном доме недалеко от Цюриха. Ей было 83 года.Позже представитель звезды сообщил, что похороны пройдут исключительно в кругу ее друзей и семьи. По данным СМИ, Тернер, которая приняла буддизм в середине 1970-х, могут кремировать.

https://ria.ru/20230524/terner-1873969307.html

швейцария

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Александра Липатова

швейцария, тина тернер, знаменитости, цюрих, музыка