Умерла Тина Тернер

2023-05-24T21:46

2023-05-24T21:46

2023-05-25T00:15

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Американская и швейцарская певица Тина Тернер умерла в возрасте 83 лет, следует из сообщения на странице артистки в Facebook*."С большой грустью мы сообщаем о кончине Тины Тернер", — говорится в публикации.Как отмечает издание Deadline, певица умерла после продолжительной болезни в своем доме в Кюснахте недалеко от Цюриха.Тина Тернер родилась 26 ноября 1939 года в штате Теннесси, США. Является обладательницей восьми премий "Грэмми". Журнал Rolling Stone назвал ее одной из величайших певиц современности. В 2021 году она была принята в Зал славы рок-н-ролла. В число наиболее известных композиций артистки входят: "Proud Mary" (1970), "Let's Stay Together" (1984), "Private Dancer" (1984), "What's Love Got to Do with It" (1984), "The Best"(1989).*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

