https://ria.ru/20230526/terner-1874177379.html

Тину Тернер могут кремировать, пишут СМИ

Тину Тернер могут кремировать, пишут СМИ - РИА Новости, 26.05.2023

Тину Тернер могут кремировать, пишут СМИ

Американскую и швейцарскую певицу Тину Тернер (Анну Мэй Буллок) могут кремировать из-за того, что она была буддисткой, сообщает 247 news agency. РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T00:14

2023-05-26T00:14

2023-05-26T00:23

шоубиз

цюрих

тина тернер

знаменитости

теннесси

сша

музыка

новости шоу-бизнеса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/93075/79/930757965_0:0:2909:1637_1920x0_80_0_0_4de6e2598e1279dd383b91656e675b7b.jpg

МОСКВА, 26 май – РИА Новости. Американскую и швейцарскую певицу Тину Тернер (Анну Мэй Буллок) могут кремировать из-за того, что она была буддисткой, сообщает 247 news agency. В издании отмечают, что исполнительница, родившаяся в семье баптистского священника, приняла буддизм в середине 1970-х.В ряде интервью Тернер признавалась, что вероисповедание позволило ей выйти из токсичных отношений и познать свой внутренний мир. Певица умерла 24 мая после продолжительной болезни в собственном доме недалеко от Цюриха. Ей было 83 года. Позже представитель звезды объявил, что церемония прощания с ней будет частной – на похоронах появятся только близкие друзья и семья певицы.

https://ria.ru/20230524/terner-1873969307.html

цюрих

теннесси

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

цюрих, тина тернер, знаменитости, теннесси, сша, музыка, новости шоу-бизнеса