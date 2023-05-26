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Тину Тернер могут кремировать, пишут СМИ - РИА Новости, 26.05.2023
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Шоубиз
 
00:14 26.05.2023 (обновлено: 00:23 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/terner-1874177379.html
Тину Тернер могут кремировать, пишут СМИ
Тину Тернер могут кремировать, пишут СМИ - РИА Новости, 26.05.2023
Тину Тернер могут кремировать, пишут СМИ
Американскую и швейцарскую певицу Тину Тернер (Анну Мэй Буллок) могут кремировать из-за того, что она была буддисткой, сообщает 247 news agency. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T00:14
2023-05-26T00:23
шоубиз
цюрих
тина тернер
знаменитости
теннесси
сша
музыка
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МОСКВА, 26 май – РИА Новости. Американскую и швейцарскую певицу Тину Тернер (Анну Мэй Буллок) могут кремировать из-за того, что она была буддисткой, сообщает 247 news agency. В издании отмечают, что исполнительница, родившаяся в семье баптистского священника, приняла буддизм в середине 1970-х.В ряде интервью Тернер признавалась, что вероисповедание позволило ей выйти из токсичных отношений и познать свой внутренний мир. Певица умерла 24 мая после продолжительной болезни в собственном доме недалеко от Цюриха. Ей было 83 года. Позже представитель звезды объявил, что церемония прощания с ней будет частной – на похоронах появятся только близкие друзья и семья певицы.
https://ria.ru/20230524/terner-1873969307.html
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Тину Тернер могут кремировать, пишут СМИ

СМИ: Певицу Тину Тернер могут кремировать из-за ее вероисповедания

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкАмериканская певица, автор песен, актриса и танцовщица Тина Тернер
Американская певица, автор песен, актриса и танцовщица Тина Тернер - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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МОСКВА, 26 май – РИА Новости. Американскую и швейцарскую певицу Тину Тернер (Анну Мэй Буллок) могут кремировать из-за того, что она была буддисткой, сообщает 247 news agency.
В издании отмечают, что исполнительница, родившаяся в семье баптистского священника, приняла буддизм в середине 1970-х.
В ряде интервью Тернер признавалась, что вероисповедание позволило ей выйти из токсичных отношений и познать свой внутренний мир.
Певица умерла 24 мая после продолжительной болезни в собственном доме недалеко от Цюриха. Ей было 83 года.
Позже представитель звезды объявил, что церемония прощания с ней будет частной – на похоронах появятся только близкие друзья и семья певицы.
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ШоубизЦюрихТина ТернерЗнаменитостиТеннессиСШАМузыкаНовости шоу-бизнеса
 
 
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