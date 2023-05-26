https://ria.ru/20230526/splin-1874347448.html

В Архангельске отменили концерт группы "Сплин"

В Архангельске отменили концерт группы "Сплин" - РИА Новости, 26.05.2023

В Архангельске отменили концерт группы "Сплин"

В Архангельске отменили концерт группы "Сплин", который должен был состояться в Театре драмы им. М.В. Ломоносова 7 июня. Об этом сообщили организаторы... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T14:31

2023-05-26T14:31

2023-05-26T14:31

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МОСКВА, 26 май – РИА Новости. В Архангельске отменили концерт группы "Сплин", который должен был состояться в Театре драмы им. М.В. Ломоносова 7 июня. Об этом сообщили организаторы мероприятия на странице события "ВКонтакте". "С сожалением сообщаем об отмене концерта группы "Сплин" в Архангельске. Возврат билетов осуществляется по месту приобретения", – говорится в сообщении. Организаторы не назвали причину отмены выступления коллектива. Сами музыканты не прокомментировали ситуацию.После начала спецоперации участники "Сплин" публично осудили ее. После этого уже не состоялось несколько концертов группы в российских городах. В марте Союз отцов Новосибирской области призвал отменить выступление "Сплин" на фестивале "Ветер Сибири". Спустя некоторое время упоминание группы пропало с афиши мероприятия.

https://ria.ru/20230228/splin-1854940661.html

архангельск

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Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

архангельск, сплин, знаменитости, музыка