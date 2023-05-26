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В Архангельске отменили концерт группы "Сплин" - РИА Новости, 26.05.2023
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Шоубиз
 
14:31 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/splin-1874347448.html
В Архангельске отменили концерт группы "Сплин"
В Архангельске отменили концерт группы "Сплин" - РИА Новости, 26.05.2023
В Архангельске отменили концерт группы "Сплин"
В Архангельске отменили концерт группы "Сплин", который должен был состояться в Театре драмы им. М.В. Ломоносова 7 июня. Об этом сообщили организаторы... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T14:31
2023-05-26T14:31
шоубиз
архангельск
сплин
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музыка
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МОСКВА, 26 май – РИА Новости. В Архангельске отменили концерт группы "Сплин", который должен был состояться в Театре драмы им. М.В. Ломоносова 7 июня. Об этом сообщили организаторы мероприятия на странице события "ВКонтакте". "С сожалением сообщаем об отмене концерта группы "Сплин" в Архангельске. Возврат билетов осуществляется по месту приобретения", – говорится в сообщении. Организаторы не назвали причину отмены выступления коллектива. Сами музыканты не прокомментировали ситуацию.После начала спецоперации участники "Сплин" публично осудили ее. После этого уже не состоялось несколько концертов группы в российских городах. В марте Союз отцов Новосибирской области призвал отменить выступление "Сплин" на фестивале "Ветер Сибири". Спустя некоторое время упоминание группы пропало с афиши мероприятия.
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архангельск, сплин, знаменитости, музыка
Шоубиз, Архангельск, Сплин, Знаменитости, Музыка
В Архангельске отменили концерт группы "Сплин"

В Архангельске отменили концерт группы "Сплин", запланированный на 7 июня

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛидер группы "Сплин" Александр Васильев
Лидер группы Сплин Александр Васильев - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 май – РИА Новости. В Архангельске отменили концерт группы "Сплин", который должен был состояться в Театре драмы им. М.В. Ломоносова 7 июня. Об этом сообщили организаторы мероприятия на странице события "ВКонтакте".
«
"С сожалением сообщаем об отмене концерта группы "Сплин" в Архангельске. Возврат билетов осуществляется по месту приобретения", – говорится в сообщении.
Организаторы не назвали причину отмены выступления коллектива. Сами музыканты не прокомментировали ситуацию.
После начала спецоперации участники "Сплин" публично осудили ее. После этого уже не состоялось несколько концертов группы в российских городах.
В марте Союз отцов Новосибирской области призвал отменить выступление "Сплин" на фестивале "Ветер Сибири". Спустя некоторое время упоминание группы пропало с афиши мероприятия.
Группа Би-2 / Солист группы Сплин Александр Васильев - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
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ШоубизАрхангельскСплинЗнаменитостиМузыка
 
 
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