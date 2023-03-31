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Общественники призвали отменить концерт группы "Сплин" в Новосибирске - РИА Новости, 31.03.2023
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Шоубиз
 
15:58 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/splin-1862190852.html
Общественники призвали отменить концерт группы "Сплин" в Новосибирске
Общественники призвали отменить концерт группы "Сплин" в Новосибирске - РИА Новости, 31.03.2023
Общественники призвали отменить концерт группы "Сплин" в Новосибирске
Представители общественной организации Союз отцов Новосибирской области призвали отменить выступление группы "Сплин" на фестивале "Ветер Сибири",... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T15:58
2023-03-31T15:58
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Представители общественной организации Союз отцов Новосибирской области призвали отменить выступление группы "Сплин" на фестивале "Ветер Сибири", запланированное на август. В организации отметили, что не стоит предоставлять концертную площадку артистам, которые не поддержали спецоперацию. В прошлом году участники "Сплин" публично высказались против действий российских властей по отношению к Украине. После этого концерты коллектива отменились в нескольких городах. Участники группы "Сплин" пока не прокомментировали ситуацию.
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Общественники призвали отменить концерт группы "Сплин" в Новосибирске

Союз отцов Новосибирской области призвал отменить августовский концерт группы "Сплин"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛидер группы "Сплин" Александр Васильев
Лидер группы Сплин Александр Васильев - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Представители общественной организации Союз отцов Новосибирской области призвали отменить выступление группы "Сплин" на фестивале "Ветер Сибири", запланированное на август.
«

"Хотелось бы обратиться к организаторам и обязать их отменить выступление группы "Сплин". Александр Васильев показал, на чьей он стороне и кого он поддерживает. Они будут транслировать свои взгляды широкой аудитории, а еще они будут зарабатывать на этом деньги. А куда они будут их тратить, куда они пойдут, на поддержку кого?" – написали активисты.

В организации отметили, что не стоит предоставлять концертную площадку артистам, которые не поддержали спецоперацию.
В прошлом году участники "Сплин" публично высказались против действий российских властей по отношению к Украине. После этого концерты коллектива отменились в нескольких городах.
Участники группы "Сплин" пока не прокомментировали ситуацию.
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ШоубизСплинНовосибирскЗнаменитостиНовосибирская областьУкраиназвезды
 
 
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