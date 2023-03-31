https://ria.ru/20230331/splin-1862190852.html
Общественники призвали отменить концерт группы "Сплин" в Новосибирске
Общественники призвали отменить концерт группы "Сплин" в Новосибирске - РИА Новости, 31.03.2023
Общественники призвали отменить концерт группы "Сплин" в Новосибирске
Представители общественной организации Союз отцов Новосибирской области призвали отменить выступление группы "Сплин" на фестивале "Ветер Сибири",... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T15:58
2023-03-31T15:58
2023-03-31T15:58
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Представители общественной организации Союз отцов Новосибирской области призвали отменить выступление группы "Сплин" на фестивале "Ветер Сибири", запланированное на август. В организации отметили, что не стоит предоставлять концертную площадку артистам, которые не поддержали спецоперацию. В прошлом году участники "Сплин" публично высказались против действий российских властей по отношению к Украине. После этого концерты коллектива отменились в нескольких городах. Участники группы "Сплин" пока не прокомментировали ситуацию.
https://ria.ru/20230330/anacondaz-1861857091.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Общественники призвали отменить концерт группы "Сплин" в Новосибирске
Союз отцов Новосибирской области призвал отменить августовский концерт группы "Сплин"