Общественники призвали отменить концерт группы "Сплин" в Новосибирске

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"Хотелось бы обратиться к организаторам и обязать их отменить выступление группы "Сплин". Александр Васильев показал, на чьей он стороне и кого он поддерживает. Они будут транслировать свои взгляды широкой аудитории, а еще они будут зарабатывать на этом деньги. А куда они будут их тратить, куда они пойдут, на поддержку кого?" – написали активисты.