https://ria.ru/20230526/somali-1874322926.html

Россия ценит позицию Сомали по конфликту на Украине, заявил Лавров

Россия ценит позицию Сомали по конфликту на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 26.05.2023

Россия ценит позицию Сомали по конфликту на Украине, заявил Лавров

Россия ценит позицию Сомали по ситуации вокруг конфликта на Украине, делится оценками происходящего с Могадишо, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T13:17

2023-05-26T13:17

2023-05-26T13:17

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россия

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия ценит позицию Сомали по ситуации вокруг конфликта на Украине, делится оценками происходящего с Могадишо, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы ценим ту взвешенную сбалансированную позицию, которую наши сомалийские друзья занимают по вопросам, связанным с происходящим вокруг Украины. Мы делимся нашими оценками ситуации, и мне кажется, подавляющее большинство развивающихся стран понимают первопричины этого кризиса, которые коренятся в стремлении США, союзников безоглядно укреплять свое доминирование не только в Европе, не только расширяя НАТО вопреки всем дававшимся заверениям не делать этого, но и в других регионах ", - сказал он журналистам по итогам переговоров с министром иностранных дел и международного сотрудничества Сомали Абширом Омаром Джамой.

https://ria.ru/20230526/somali-1874307836.html

россия

сомали

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сомали, украина, сергей лавров, нато