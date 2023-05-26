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Россия ценит позицию Сомали по конфликту на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 26.05.2023
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13:17 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/somali-1874322926.html
Россия ценит позицию Сомали по конфликту на Украине, заявил Лавров
Россия ценит позицию Сомали по конфликту на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 26.05.2023
Россия ценит позицию Сомали по конфликту на Украине, заявил Лавров
Россия ценит позицию Сомали по ситуации вокруг конфликта на Украине, делится оценками происходящего с Могадишо, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T13:17
2023-05-26T13:17
в мире
россия
сомали
украина
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия ценит позицию Сомали по ситуации вокруг конфликта на Украине, делится оценками происходящего с Могадишо, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы ценим ту взвешенную сбалансированную позицию, которую наши сомалийские друзья занимают по вопросам, связанным с происходящим вокруг Украины. Мы делимся нашими оценками ситуации, и мне кажется, подавляющее большинство развивающихся стран понимают первопричины этого кризиса, которые коренятся в стремлении США, союзников безоглядно укреплять свое доминирование не только в Европе, не только расширяя НАТО вопреки всем дававшимся заверениям не делать этого, но и в других регионах ", - сказал он журналистам по итогам переговоров с министром иностранных дел и международного сотрудничества Сомали Абширом Омаром Джамой.
https://ria.ru/20230526/somali-1874307836.html
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в мире, россия, сомали, украина, сергей лавров, нато
В мире, Россия, Сомали, Украина, Сергей Лавров, НАТО
Россия ценит позицию Сомали по конфликту на Украине, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Россия ценит позицию Сомали по ситуации вокруг конфликта на Украине

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия ценит позицию Сомали по ситуации вокруг конфликта на Украине, делится оценками происходящего с Могадишо, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы ценим ту взвешенную сбалансированную позицию, которую наши сомалийские друзья занимают по вопросам, связанным с происходящим вокруг Украины. Мы делимся нашими оценками ситуации, и мне кажется, подавляющее большинство развивающихся стран понимают первопричины этого кризиса, которые коренятся в стремлении США, союзников безоглядно укреплять свое доминирование не только в Европе, не только расширяя НАТО вопреки всем дававшимся заверениям не делать этого, но и в других регионах ", - сказал он журналистам по итогам переговоров с министром иностранных дел и международного сотрудничества Сомали Абширом Омаром Джамой.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
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