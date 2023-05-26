https://ria.ru/20230526/somali-1874322926.html
Россия ценит позицию Сомали по конфликту на Украине, заявил Лавров
Россия ценит позицию Сомали по конфликту на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 26.05.2023
Россия ценит позицию Сомали по конфликту на Украине, заявил Лавров
Россия ценит позицию Сомали по ситуации вокруг конфликта на Украине, делится оценками происходящего с Могадишо, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T13:17
2023-05-26T13:17
2023-05-26T13:17
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия ценит позицию Сомали по ситуации вокруг конфликта на Украине, делится оценками происходящего с Могадишо, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы ценим ту взвешенную сбалансированную позицию, которую наши сомалийские друзья занимают по вопросам, связанным с происходящим вокруг Украины. Мы делимся нашими оценками ситуации, и мне кажется, подавляющее большинство развивающихся стран понимают первопричины этого кризиса, которые коренятся в стремлении США, союзников безоглядно укреплять свое доминирование не только в Европе, не только расширяя НАТО вопреки всем дававшимся заверениям не делать этого, но и в других регионах ", - сказал он журналистам по итогам переговоров с министром иностранных дел и международного сотрудничества Сомали Абширом Омаром Джамой.
https://ria.ru/20230526/somali-1874307836.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сомали, украина, сергей лавров, нато
В мире, Россия, Сомали, Украина, Сергей Лавров, НАТО
Россия ценит позицию Сомали по конфликту на Украине, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Россия ценит позицию Сомали по ситуации вокруг конфликта на Украине