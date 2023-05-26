https://ria.ru/20230526/somali-1874311758.html
Бизнес России заинтересован работать с Сомали в энергетике, заявил Лавров
Бизнес России заинтересован работать с Сомали в энергетике, заявил Лавров - РИА Новости, 26.05.2023
Бизнес России заинтересован работать с Сомали в энергетике, заявил Лавров
Российские предприниматели заинтересованы в работе с партнерами из Сомали в области энергетики и полезных ископаемых, заявил министр иностранных дел РФ Сергей... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T12:48
2023-05-26T12:48
2023-05-26T12:48
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сомали
сергей лавров
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российские предприниматели заинтересованы в работе с партнерами из Сомали в области энергетики и полезных ископаемых, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Предприниматели Российской Федерации заинтересованы в перспективе приходить и работать совместно с сомалийскими партнерами в сферах энергетики, добычи полезных ископаемых и других перспективных областях", - сказал Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Федеративной Республики Сомали Омаром Джамой. Глава МИД РФ отметил, что Россия также оказывает Сомали гуманитарное содействие "как по линии Всемирной продовольственной программы, других структур Организации объединенных наций, так и через благотворительные неправительственные фонды".
https://ria.ru/20230526/somali-1874307836.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сомали, сергей лавров, в мире
Россия, Сомали, Сергей Лавров, В мире
Бизнес России заинтересован работать с Сомали в энергетике, заявил Лавров
Лавров: бизнес России заинтересован сотрудничать с Сомали по ископаемым и энергетике
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российские предприниматели заинтересованы в работе с партнерами из Сомали в области энергетики и полезных ископаемых, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Предприниматели Российской Федерации заинтересованы в перспективе приходить и работать совместно с сомалийскими партнерами в сферах энергетики, добычи полезных ископаемых и других перспективных областях", - сказал Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Федеративной Республики Сомали Омаром Джамой.
Глава МИД РФ отметил, что Россия также оказывает Сомали гуманитарное содействие "как по линии Всемирной продовольственной программы, других структур Организации объединенных наций, так и через благотворительные неправительственные фонды".
Санкции против Сомали устарели, заявил Лавров