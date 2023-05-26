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Бизнес России заинтересован работать с Сомали в энергетике, заявил Лавров - РИА Новости, 26.05.2023
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12:48 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/somali-1874311758.html
Бизнес России заинтересован работать с Сомали в энергетике, заявил Лавров
Бизнес России заинтересован работать с Сомали в энергетике, заявил Лавров - РИА Новости, 26.05.2023
Бизнес России заинтересован работать с Сомали в энергетике, заявил Лавров
Российские предприниматели заинтересованы в работе с партнерами из Сомали в области энергетики и полезных ископаемых, заявил министр иностранных дел РФ Сергей... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T12:48
2023-05-26T12:48
россия
сомали
сергей лавров
в мире
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российские предприниматели заинтересованы в работе с партнерами из Сомали в области энергетики и полезных ископаемых, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Предприниматели Российской Федерации заинтересованы в перспективе приходить и работать совместно с сомалийскими партнерами в сферах энергетики, добычи полезных ископаемых и других перспективных областях", - сказал Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Федеративной Республики Сомали Омаром Джамой. Глава МИД РФ отметил, что Россия также оказывает Сомали гуманитарное содействие "как по линии Всемирной продовольственной программы, других структур Организации объединенных наций, так и через благотворительные неправительственные фонды".
https://ria.ru/20230526/somali-1874307836.html
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россия, сомали, сергей лавров, в мире
Россия, Сомали, Сергей Лавров, В мире
Бизнес России заинтересован работать с Сомали в энергетике, заявил Лавров

Лавров: бизнес России заинтересован сотрудничать с Сомали по ископаемым и энергетике

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российские предприниматели заинтересованы в работе с партнерами из Сомали в области энергетики и полезных ископаемых, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Предприниматели Российской Федерации заинтересованы в перспективе приходить и работать совместно с сомалийскими партнерами в сферах энергетики, добычи полезных ископаемых и других перспективных областях", - сказал Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Федеративной Республики Сомали Омаром Джамой.
Глава МИД РФ отметил, что Россия также оказывает Сомали гуманитарное содействие "как по линии Всемирной продовольственной программы, других структур Организации объединенных наций, так и через благотворительные неправительственные фонды".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
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