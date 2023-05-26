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Санкции против Сомали устарели, заявил Лавров - РИА Новости, 26.05.2023
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12:34 26.05.2023 (обновлено: 12:51 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/somali-1874307836.html
Санкции против Сомали устарели, заявил Лавров
Санкции против Сомали устарели, заявил Лавров - РИА Новости, 26.05.2023
Санкции против Сомали устарели, заявил Лавров
Важно постепенно начать снимать санкции, введенные Совбезом ООН против Сомали, они мешают властям стабилизировать обстановку, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T12:34
2023-05-26T12:51
сомали
россия
в мире
сергей лавров
оон
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Важно постепенно начать снимать санкции, введенные Совбезом ООН против Сомали, они мешают властям стабилизировать обстановку, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Считаем важным начать снимать постепенно те санкции, которые в свое время были объявлены. Они сейчас мешают усилиям правительства Сомали по стабилизации обстановки", - сказал он журналистам по итогам переговоров с министром иностранных дел и международного сотрудничества Сомали Абширом Омаром Джамой.
https://ria.ru/20230526/somali-1874311758.html
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сомали, россия, в мире, сергей лавров, оон
Сомали, Россия, В мире, Сергей Лавров, ООН
Санкции против Сомали устарели, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Россия считает важным постепенно снимать санкции с Сомали

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Важно постепенно начать снимать санкции, введенные Совбезом ООН против Сомали, они мешают властям стабилизировать обстановку, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Считаем важным начать снимать постепенно те санкции, которые в свое время были объявлены. Они сейчас мешают усилиям правительства Сомали по стабилизации обстановки", - сказал он журналистам по итогам переговоров с министром иностранных дел и международного сотрудничества Сомали Абширом Омаром Джамой.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
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