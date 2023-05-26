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Россия может помочь Сомали техникой для борьбы с терроризмом, заявил Лавров - РИА Новости, 26.05.2023
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12:31 26.05.2023 (обновлено: 12:43 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/somali-1874307094.html
Россия может помочь Сомали техникой для борьбы с терроризмом, заявил Лавров
Россия может помочь Сомали техникой для борьбы с терроризмом, заявил Лавров - РИА Новости, 26.05.2023
Россия может помочь Сомали техникой для борьбы с терроризмом, заявил Лавров
Россия готова удовлетворять потребности армии Сомали для завершения усилий в борьбе с терроризмом, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T12:31
2023-05-26T12:43
в мире
россия
сомали
сергей лавров
аль-каида
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия готова удовлетворять потребности армии Сомали для завершения усилий в борьбе с терроризмом, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с коллегой из Сомали Абширом Омаром Джамой. "Военно-техническое сотрудничество: мы вновь отметили нашу готовность удовлетворять потребности сомалийской национальной армии в соответствующей технике для завершения усилий по борьбы с террористами и экстремистами, которые все еще сохраняются на территории этой страны. Имею в виду такие группировки, как "Аш-Шабаб" и "Аль-Каида"* (запрещена в РФ)", - сказал российский министр. Москва продолжит оказывать содействие в подготовке кадров для сомалийской национальной полиции, добавил Лавров. Он также отметил, что образование по гражданским специальностям также имеет солидную историю в отношениях двух стран.В свою очередь, глава МИД Сомали заявил, что российская сторона помогает "поставить на ноги" Сомали в таких сферах, как безопасность, поддержка миссий Африканского Союза, а также оказывает поддержку стране через гуманитарные организации.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230127/pentagon-1847739562.html
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в мире, россия, сомали, сергей лавров, аль-каида, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Сомали, Сергей Лавров, Аль-Каида, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия может помочь Сомали техникой для борьбы с терроризмом, заявил Лавров

Лавров заявил, что Россия может помочь Сомали техникой для борьбы с терроризмом

© AP Photo / Farah Abdi WarsamehНа месте взрыва заминированного автомобиля на КПП Президентского дворца в Могадишо, Сомали
На месте взрыва заминированного автомобиля на КПП Президентского дворца в Могадишо, Сомали - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
На месте взрыва заминированного автомобиля на КПП Президентского дворца в Могадишо, Сомали. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия готова удовлетворять потребности армии Сомали для завершения усилий в борьбе с терроризмом, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с коллегой из Сомали Абширом Омаром Джамой.
"Военно-техническое сотрудничество: мы вновь отметили нашу готовность удовлетворять потребности сомалийской национальной армии в соответствующей технике для завершения усилий по борьбы с террористами и экстремистами, которые все еще сохраняются на территории этой страны. Имею в виду такие группировки, как "Аш-Шабаб" и "Аль-Каида"* (запрещена в РФ)", - сказал российский министр.
Москва продолжит оказывать содействие в подготовке кадров для сомалийской национальной полиции, добавил Лавров. Он также отметил, что образование по гражданским специальностям также имеет солидную историю в отношениях двух стран.
В свою очередь, глава МИД Сомали заявил, что российская сторона помогает "поставить на ноги" Сомали в таких сферах, как безопасность, поддержка миссий Африканского Союза, а также оказывает поддержку стране через гуманитарные организации.
* Запрещенная в России террористическая организация
Американские военные - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
Американские военные ликвидировали местного лидера ИГ* в Сомали
27 января, 01:34
 
В миреРоссияСомалиСергей ЛавровАль-КаидаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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