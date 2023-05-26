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Неизвестный мужчина затесался в кортеж Шольца и схватил канцлера - РИА Новости, 26.05.2023
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13:00 26.05.2023 (обновлено: 14:05 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/sholts-1874315423.html
Неизвестный мужчина затесался в кортеж Шольца и схватил канцлера
Неизвестный мужчина затесался в кортеж Шольца и схватил канцлера - РИА Новости, 26.05.2023
Неизвестный мужчина затесался в кортеж Шольца и схватил канцлера
Во Франкфурте-на-Майне водитель незаметно присоединился к кортежу канцлера Германии Олафа Шольца и попал на летное поле аэропорта, где схватил политика, пишет... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T13:00
2023-05-26T14:05
в мире
германия
франкфурт-на-майне
олаф шольц
европейский центральный банк
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БЕРЛИН, 26 мая — РИА Новости. Во Франкфурте-на-Майне водитель незаметно присоединился к кортежу канцлера Германии Олафа Шольца и попал на летное поле аэропорта, где схватил политика, пишет газета Bild со ссылкой на источники.Инцидент произошел ночью в среду, когда глава немецкого правительства с эскортом полиции возвращался с празднования 25-летия основания Европейского центрального банка."За несколько мгновений до того, как Шольц собирался сесть на правительственный борт, 48-летний мужчина с якобы греческой фамилией подбежал на летном поле к Шольцу, обхватил его рукой и притянул к себе, до того просто присоединившись к кортежу канцлера на своей частной машине", — говорится в публикации.Издание уточнило, что сотрудники Федерального ведомства уголовной полиции пропустили автомобиль на территорию аэропорта, посчитав его сопровождающим."Только когда мужчина снова отпустил Шольца, телохранители осознали опасность ситуации", — пишет Bild.Задержанный заявил, что принял кортеж за свадебный.
https://ria.ru/20230523/aktivisty-1873752621.html
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в мире, германия, франкфурт-на-майне, олаф шольц, европейский центральный банк
В мире, Германия, Франкфурт-на-Майне, Олаф Шольц, Европейский центральный банк
Неизвестный мужчина затесался в кортеж Шольца и схватил канцлера

Во Франкфурте неизвестный мужчина затесался на авто в кортеж Шольца и схватил канцлера

© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 26 мая — РИА Новости. Во Франкфурте-на-Майне водитель незаметно присоединился к кортежу канцлера Германии Олафа Шольца и попал на летное поле аэропорта, где схватил политика, пишет газета Bild со ссылкой на источники.
Инцидент произошел ночью в среду, когда глава немецкого правительства с эскортом полиции возвращался с празднования 25-летия основания Европейского центрального банка.
«
"За несколько мгновений до того, как Шольц собирался сесть на правительственный борт, 48-летний мужчина с якобы греческой фамилией подбежал на летном поле к Шольцу, обхватил его рукой и притянул к себе, до того просто присоединившись к кортежу канцлера на своей частной машине", — говорится в публикации.
Издание уточнило, что сотрудники Федерального ведомства уголовной полиции пропустили автомобиль на территорию аэропорта, посчитав его сопровождающим.
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"Только когда мужчина снова отпустил Шольца, телохранители осознали опасность ситуации", — пишет Bild.
Задержанный заявил, что принял кортеж за свадебный.
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В миреГерманияФранкфурт-на-МайнеОлаф ШольцЕвропейский центральный банк
 
 
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