Рейтинг@Mail.ru
Релейный шкаф на железной дороге вновь пытались поджечь в Петербурге - РИА Новости, 26.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:49 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/shkaf-1874272197.html
Релейный шкаф на железной дороге вновь пытались поджечь в Петербурге
Релейный шкаф на железной дороге вновь пытались поджечь в Петербурге - РИА Новости, 26.05.2023
Релейный шкаф на железной дороге вновь пытались поджечь в Петербурге
Железнодорожники на перегоне Броневая — Лигово Октябрьской железной дороги (ОЖД) обнаружили вскрытый релейный шкаф со следами поджога, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T10:49
2023-05-26T10:49
происшествия
санкт-петербург
октябрьская железная дорога (ожд)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40654/61/406546127_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_fe2d9d979fc606ef9385504c923aca39.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая - РИА Новости. Железнодорожники на перегоне Броневая — Лигово Октябрьской железной дороги (ОЖД) обнаружили вскрытый релейный шкаф со следами поджога, сообщили РИА Новости в пресс-службе ОЖД. "Двадцать пятого мая на перегоне Броневая — Лигово Октябрьской железной дороги зафиксировано вскрытие релейного шкафа со следами поджога", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что на движение поездов инцидент не повлиял. "Вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта в Кировском районе Санкт-Петербурга не повлияло на движение поездов", - отмечается в сообщении. На ОЖД за последнее время было уже несколько случаев попыток либо поджога релейных шкафов.
https://ria.ru/20230526/pozhar-1874264826.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40654/61/406546127_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_93a1429c7a990e293b499a8cbd1593a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, октябрьская железная дорога (ожд)
Происшествия, Санкт-Петербург, Октябрьская железная дорога (ОЖД)
Релейный шкаф на железной дороге вновь пытались поджечь в Петербурге

В Петербурге между станциями Броневая и Лигово нашли релейный шкаф со следами поджога

© РИА Новости / Сергей Компанийченко | Перейти в медиабанкБалтийский вокзал в Санкт-Петербурге
Балтийский вокзал в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Сергей Компанийченко
Перейти в медиабанк
Балтийский вокзал в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая - РИА Новости. Железнодорожники на перегоне Броневая — Лигово Октябрьской железной дороги (ОЖД) обнаружили вскрытый релейный шкаф со следами поджога, сообщили РИА Новости в пресс-службе ОЖД.
"Двадцать пятого мая на перегоне Броневая — Лигово Октябрьской железной дороги зафиксировано вскрытие релейного шкафа со следами поджога", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что на движение поездов инцидент не повлиял. "Вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта в Кировском районе Санкт-Петербурга не повлияло на движение поездов", - отмечается в сообщении.
На ОЖД за последнее время было уже несколько случаев попыток либо поджога релейных шкафов.
Курский вокзал в Москве - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
Релейный шкаф загорелся ночью на железной дороге в Москве
Вчера, 10:18
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургОктябрьская железная дорога (ОЖД)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала