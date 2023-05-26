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Релейный шкаф на железной дороге вновь пытались поджечь в Петербурге
Релейный шкаф на железной дороге вновь пытались поджечь в Петербурге - РИА Новости, 26.05.2023
Релейный шкаф на железной дороге вновь пытались поджечь в Петербурге
Железнодорожники на перегоне Броневая — Лигово Октябрьской железной дороги (ОЖД) обнаружили вскрытый релейный шкаф со следами поджога, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T10:49
2023-05-26T10:49
2023-05-26T10:49
происшествия
санкт-петербург
октябрьская железная дорога (ожд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая - РИА Новости. Железнодорожники на перегоне Броневая — Лигово Октябрьской железной дороги (ОЖД) обнаружили вскрытый релейный шкаф со следами поджога, сообщили РИА Новости в пресс-службе ОЖД. "Двадцать пятого мая на перегоне Броневая — Лигово Октябрьской железной дороги зафиксировано вскрытие релейного шкафа со следами поджога", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что на движение поездов инцидент не повлиял. "Вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта в Кировском районе Санкт-Петербурга не повлияло на движение поездов", - отмечается в сообщении. На ОЖД за последнее время было уже несколько случаев попыток либо поджога релейных шкафов.
https://ria.ru/20230526/pozhar-1874264826.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, санкт-петербург, октябрьская железная дорога (ожд)
Происшествия, Санкт-Петербург, Октябрьская железная дорога (ОЖД)
Релейный шкаф на железной дороге вновь пытались поджечь в Петербурге
В Петербурге между станциями Броневая и Лигово нашли релейный шкаф со следами поджога