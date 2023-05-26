https://ria.ru/20230526/samozanyatye-1874466588.html

Как проверить статус самозанятого по ИНН: алгоритм, для чего это нужно

Как проверить статус самозанятого по ИНН на сайте налоговой

Как проверить статус самозанятого по ИНН: алгоритм, для чего это нужно

Как проверить является ли человек плательщиком налога на профессиональный доход (НПД) на сайте налоговой или по справке, что делать, если статус самозанятого не РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T21:20

2023-05-26T21:20

2023-05-26T21:21

федеральная налоговая служба (фнс россии)

россия

налоги

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Как проверить является ли человек плательщиком налога на профессиональный доход (НПД) на сайте налоговой или по справке, что делать, если статус самозанятого не подтвержден или лицо лишилось его – в материале РИА Новости.Статус самозанятогоСамозанятым называют налогоплательщика определенного вида налога – на профессиональный доход (НПД). Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, использующие такой специальный налоговый режим, согласно закону обязаны встать на учет в налоговом органе.Граждане с таким статусом работают на себя и самостоятельно платят налог:Как проверить самозанятого по ИННЧтобы убедиться, что у исполнителя действительно оформлена самозанятость, можно запросить у него справку или проверить данные на сайте ФНС.На сайте налоговойУзнать, зарегистрирован ли человек в качестве самозанятого, можно через электронный сервис на официальном сайте налоговой. Сервис бесплатный и не требует прохождения регистрации. Для проверки нужно ввести ИНН налогоплательщика и дату, на которую необходимо выяснить наличие данного статуса. Никакой иной персональной информации на сайте не предоставляется, значения ИНН вполне достаточно. Система моментально выдает информацию о статусе гражданина в определенный день.По справкеСформировать справку по форме КНД 1122035 о своем статусе самозанятый может в приложении "Мой налог" и отправить этот официальный документ заказчику.Зачем нужно проверять"Наличие актуального статуса самозанятого важно для его контрагентов для верного отражения платежей в своем бухгалтерском учете и отчетности. Так, например, при выплате гражданину-самозанятому вознаграждения не нужно удерживать налог на доход и перечислять страховые взносы, есть также нюансы учета расходов организации при выплатах самозанятому", – поясняет старший вице-президент ИК Fontvielle Анастасия Хрусталёва.Эксперт уточняет, что именно поэтому некоторые организации – партнеры или заказчики – просят подтвердить гражданина его статус самозанятого. Лицо с таким статусом может получить справку о постановке его на учет как плательщика НПД, но вправе и не получать ее. То есть выдача документа в подтверждение самозанятости – не обязательна. Но проверить ее имеет смысл, поскольку, если слова контрагента о своем статусе не подтвердятся, вся ответственность за неверное исчисление взносов и налогов ляжет на организацию, выплачивающую вознаграждение. И в случае их неуплаты, ФНС назначит ей штраф — 20% от суммы неуплаченного налога и страховых взносов (ст. 122 НК РФ).Поскольку нахождение на таком режиме налогообложения имеет свои рамки (по уровню дохода в том числе), статус самозанятого может быть утрачен. Так, исполнитель лишается его, если:Поэтому важно проверять наличие применения этого режима на конкретную дату, поскольку все может измениться даже до окончания действия конкретного договора с контрагентом.Что делать если статус не подтвердился"Если налогоплательщик, полагая, что у него есть статус, не увидел подтверждения этому на сайте, то ему необходимо обратиться в налоговый орган и проверить, правомерно ли этот статус утрачен, и в чем причина отсутствия информации на сайте", – говорит Анастасия Хрусталёва.В случае если контрагент налогоплательщика не увидел в официальной форме информации о статусе самозанятого, то, по словам эксперта, ему необходимо исчислять НДФЛ и страховые взносы по правилам выплаты денежных средств по договорам с обычными физическими лицами без специальных режимов налогообложения.Как налоговая проверяет самозанятыхПо словам Анастасии Хрусталёвой, налоговые органы проверяют деятельность самозанятых с применением обычных контрольных мероприятий, предусмотренных Налоговым кодексом РФ. "Многие операции сейчас напрямую видны ФНС через системы онлайн-отчетности и контроля. Поэтому зачастую даже не требуются какие-то отдельные действия", – уточняет эксперт.

https://ria.ru/20220808/samozanyatost-1808134176.html

https://ria.ru/20230425/samozanyatye-1867712546.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230418/1866087611.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

федеральная налоговая служба (фнс россии), россия, налоги