https://ria.ru/20230526/pushkin-1874468177.html

Киевляне нашли замену бюсту Пушкина в метро, пишут СМИ

Киевляне нашли замену бюсту Пушкина в метро, пишут СМИ - РИА Новости, 26.05.2023

Киевляне нашли замену бюсту Пушкина в метро, пишут СМИ

Киевляне хотят заменить бюст русского писателя Александра Пушкина бюстом украинского поэта Василия Стуса, сообщил в пятницу украинский телеканал "Громадське" со РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T21:47

2023-05-26T21:47

2023-05-26T21:47

в мире

украина

киев

россия

александр пушкин

максим горький

михаил ломоносов

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Киевляне хотят заменить бюст русского писателя Александра Пушкина бюстом украинского поэта Василия Стуса, сообщил в пятницу украинский телеканал "Громадське" со ссылкой на результаты опроса в приложении "Киев цифровой". "В приложении "Киев цифровой" проголосовали, как заменить бюсты российских деятелей на станции метро "Университет": Александра Пушкина - на Василия Стуса (за этот вариант отдали голоса 42%)", - говорится в сообщении в телеграм-канале. Также отмечается, что вместо бюста русского и советского писателя Максима Горького большинство пользователей хотят поставить бюст украинского историка и председателя Украинской Центральной рады Михаила Грушевского, за этот вариант проголосовали 47% голосов. Вместо бюста русского ученого Михаила Ломоносова хотят видеть бюст великого князя киевского Владимира Великого (37%). Бюст русского химика Дмитрия Менделеева хотят заменить на бюст выдающегося хирурга Николая Пирогова, этот вариант получил 30% голосов. Вестибюль станции с 1960 года украшен бюстами Александра Богомольца, Григория Сковороды, Ивана Франко, Тараса Шевченко, Максима Горького, Михаила Ломоносова, Дмитрия Менделеева и Александра Пушкина. В ноябре 2022 года изображения четырех последних закрыли фанерными щитами, а теперь решили заменить. Переименования улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти страны снесли более 2,5 тысячи памятников, изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тысяч улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Минкультуры Украины заявило, что в 2022 году переименовано 9 859 географических объектов и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией. По данным ведомства, в стране за прошлый год снесли 28 памятников поэту Александру Пушкину, 9 - писателю Максиму Горькому, 4 - полководцу Александру Суворову. Также снесены более 20 памятников советским солдатам.

https://ria.ru/20230511/pamyatniki-1871143434.html

https://ria.ru/20230525/literatura-1873729295.html

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Наталья Макарова

в мире, украина, киев, россия, александр пушкин, максим горький, михаил ломоносов